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Đánh giá toàn diện các mô hình giáo dục chất lượng cao, phòng học - lớp học thông minh

Ngọc Oanh
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(Baohatinh.vn) - Các mô hình trường học tự chủ, phòng học thông minh, lớp học thông minh ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) được triển khai theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục, góp phần đổi mới quản trị nhà trường, nâng cao chất lượng dạy học và thúc đẩy chuyển đổi số.

Chiều 20/7, UBND phường Thành Sen tổ chức hội nghị sơ kết triển khai thí điểm mô hình trường học tự chủ chất lượng cao, phòng học thông minh và lớp học thông minh.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Quang Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thành Sen cùng đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở GD&ĐT.

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Toàn cảnh hội nghị.

Sau 4 năm thực hiện Đề án thí điểm xây dựng Trường THCS Lê Văn Thiêm theo mô hình trường tự chủ chất lượng cao (giai đoạn 2022-2026), nhà trường cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Công tác quản trị được đổi mới theo hướng hiện đại, dân chủ, công khai; chuyển đổi số được đẩy mạnh trong quản lý, điều hành và tổ chức dạy học.

Trường chủ động xây dựng chương trình giáo dục theo hướng mở, tăng cường ngoại ngữ, STEM, tin học, giáo dục kỹ năng sống và các hoạt động trải nghiệm, góp phần phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

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Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen Trần Thị Thủy Nga báo cáo sơ kết thí điểm các mô hình.

Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, số lượng học sinh đăng ký tuyển sinh tăng hơn 2,2 lần so với đầu giai đoạn; học sinh đạt nhiều thành tích tại các kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật, STEM, tiếng Anh và các sân chơi trí tuệ trong nước, quốc tế.

Đội ngũ giáo viên từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, trong khi cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và môi trường giáo dục tiếp tục được đầu tư theo hướng hiện đại.

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Đại biểu tham dự hội nghị.

Từ năm học 2022-2023, Hà Tĩnh bắt đầu thí điểm mô hình phòng học thông minh, lớp học thông minh tại các trường tiểu học trên địa bàn phường Thành Sen. Đến nay, mô hình đã được triển khai tại 18 lớp của 4 trường tiểu học gồm: Nguyễn Du, Nam Hà, Tân Giang và Trần Phú, với 725 học sinh tham gia.

Mô hình bước đầu phát huy hiệu quả trong đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ, khai thác học liệu số, nâng cao khả năng tương tác giữa giáo viên và học sinh, đồng thời bảo đảm thực hiện đầy đủ Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

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Cô Nguyễn Thị Hồng Hương - giáo viên Trường Tiểu học Bắc Hà đánh giá hiệu quả mô hình lớp học thông minh.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao việc triển khai các mô hình đã góp phần đổi mới tư duy quản trị giáo dục, tạo chuyển biến tích cực trong tổ chức dạy học, phát triển đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất và đẩy mạnh chuyển đổi số. Các mô hình cũng nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, sự chủ động của các nhà trường và sự đồng thuận của phần lớn phụ huynh, giáo viên.

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Ông Trần Văn Lực - đại diện phụ huynh Trường THCS Lê Văn Thiêm tham gia ý kiến về mô hình trường học tự chủ chất lượng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế như hành lang pháp lý đối với mô hình trường công lập tự chủ chất lượng cao chưa hoàn thiện; cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ và thiết bị dạy học ở một số trường chưa đáp ứng yêu cầu; năng lực ứng dụng công nghệ của một bộ phận giáo viên còn chưa đồng đều; nguồn lực đầu tư cho lớp học thông minh chủ yếu dựa vào xã hội hóa, trong khi kinh phí lớn. Công tác truyền thông ở một số thời điểm chưa thật sự kịp thời nên còn có những ý kiến khác nhau trong phụ huynh và dư luận.

Thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, quy trình triển khai các mô hình; phát huy kết quả mô hình trường tự chủ chất lượng cao tại Trường THCS Lê Văn Thiêm, đồng thời nghiên cứu chuyển tiếp sang mô hình "Trường tiên tiến, hội nhập". Cùng với đó, ngành sẽ tiếp tục đánh giá toàn diện hiệu quả mô hình phòng học thông minh, lớp học thông minh; tăng cường đầu tư hạ tầng số, thiết bị dạy học, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, hoàn thiện học liệu số, đẩy mạnh truyền thông và huy động các nguồn lực xã hội hóa theo đúng quy định, tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận môi trường học tập hiện đại.

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Đồng chí Trần Quang Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thành Sen phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quang Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thành Sen đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, rà soát, hoàn thiện các điều kiện triển khai; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị nhà trường và phương pháp dạy học; trên cơ sở đó đánh giá toàn diện hiệu quả các mô hình để làm căn cứ nghiên cứu, nhân rộng phù hợp với điều kiện thực tiễn.

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Tags:

#Trường học chất lượng cao #Lớp học thông minh #Hà Tĩnh 24 giờ

Chủ đề Đổi mới giáo dục

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