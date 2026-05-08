Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Mô hình "Lớp học thông minh" đang triển khai 8 lớp tại Trường Tiểu học Nguyễn Du.

Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và chuyển đổi số trong trường học, năm học 2023 - 2024, TP Hà Tĩnh (cũ) đã triển khai thí điểm mô hình "Phòng học thông minh" tại 3 trường tiểu học trên địa bàn là: Trường TH Nguyễn Du, Trường TH Nam Hà và Trường TH Bắc Hà. Sau quá trình triển khai, mô hình được mở rộng xây dựng "Lớp học thông minh". Đến nay, mô hình "Lớp học thông minh" đã được thực hiện tại các trường: Tiểu học Nguyễn Du, Tiểu học Bắc Hà, Tiểu học Thạch Linh, Tiểu học Trần Phú, Tiểu học Tân Giang.

Mô hình được triển khai dựa trên đăng ký tự nguyện của phụ huynh, tập trung chú trọng đổi mới phương pháp dạy học thông qua việc trang bị hệ thống màn hình tương tác, máy tính kết nối internet, phần mềm hỗ trợ giảng dạy cùng nguồn học liệu số phong phú. Về nội dung giảng dạy, mô hình thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sáng 8/5, UBND phường Thành Sen tổ chức buổi làm việc ban giám hiệu nhà trường, đại diện phụ huynh các lớp triển khai mô hình "Lớp học thông minh".

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Du, năm học 2025-2026, mô hình "Lớp học thông minh" được triển khai trên tổng số 8 lớp (3 lớp 2 và 5 lớp 1).

Tuy nhiên, trong những ngày qua, những thông tin liên quan đến kinh phí đầu tư trang thiết bị nhận nhiều ý kiến trái chiều từ phụ huynh và dư luận.

Cô Trần Thị Thu Cúc - Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Du báo cáo tình hình thực hiện mô hình "Lớp học thông minh" và các vấn đề dư luận đang quan tâm.

Trước tình hình đó, sáng 8/5, UBND phường Thành Sen tổ chức buổi làm việc ban giám hiệu nhà trường, đại diện phụ huynh các lớp triển khai mô hình "Lớp học thông minh" để làm rõ vấn đề về quy trình triển khai công tác vận động tài trợ, đầu tư kinh phí. Buổi làm việc có đại diện Công an phường Thành Sen tham dự.



Theo trình bày tại buổi làm việc, mô hình "Lớp học thông minh" được nhà trường triển khai đảm bảo đúng lộ trình. Vào đầu năm học, nhà trường triển khai đến toàn thể phụ huynh và lấy ý kiến tự nguyện đăng ký của phụ huynh cho con học lớp thông minh từ đầu năm học. Đồng thời, triển khai công tác vận động tài trợ, đầu tư các thiết bị phục vụ học tập cho con em đến các phụ huynh.

Trong đó, thiết bị dùng chung khoảng trên 1,8 triệu đồng/học sinh; máy tính bảng có giá trị 8,5 triệu đồng/học sinh, là thiết bị cá nhân học sinh. Việc đầu tư, mua sắm thiết bị do hội cha mẹ học sinh các lớp lựa chọn, làm việc với đơn vị cung cấp.

Ngoài các lớp học thông minh, Trường TH Nguyễn Du cũng triển khai mô hình phòng học thông minh, dùng chung cho các lớp còn lại.

Anh Hồ Phúc Lập - phụ huynh lớp 2B: "Việc triển khai mô hình "Lớp học thông minh" đã được nhà trường triển khai đến toàn thể phụ huynh từ thời điểm các cháu vào học lớp 1 và phụ huynh đăng ký trên tinh thần tự nguyện".

Chị Hà Thị Hoa - phụ huynh lớp 2C: "Qua quá trình học tập theo mô hình lớp học thông minh, chúng tôi nhận thấy các con hứng thú hơn trong học tập, mạnh dạn tương tác và chủ động tìm hiểu bài. Việc ứng dụng công nghệ vào giảng dạy giúp bài học sinh động, trực quan hơn, phụ huynh cũng thuận lợi trong việc đồng hành cùng con trong học tập”.

Tại buổi làm việc, đại diện phụ huynh các lớp cũng góp ý các ý kiến liên quan đến hiệu quả mô hình, công tác vận động tài trợ, đóng góp; làm rõ nguồn kinh phí đầu tư, trong đó, máy tính bảng có giá trị 8,5 triệu đồng/học sinh là thiết bị cá nhân học sinh, do gia đình quản lý, bảo quản và sử dụng.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen Trần Thị Thuỷ Nga ghi nhận sự chủ động của nhà trường trong triển khai mô hình đổi mới giáo dục. Mô hình "Lớp học thông minh" đã được UBND thành phố (cũ) triển khai thí điểm và tiếp tục được mở rộng, thí điểm trong năm học 2025 - 2026 nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Đặc biệt, mô hình đã bước đầu mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong đổi mới phương pháp dạy và học, tăng tính tương tác, chủ động của học sinh trong các giờ học; đồng thời, giúp giáo viên thuận lợi hơn trong ứng dụng công nghệ thông tin và học liệu số vào giảng dạy. Qua quá trình triển khai, mô hình nhận được sự đồng tình, ghi nhận của nhiều phụ huynh về môi trường học tập hiện đại, phù hợp xu thế chuyển đổi số trong giáo dục hiện nay.

Về những vấn đề liên quan đến thông tin triển khai mô hình, các nguồn vận động tài trợ, đầu tư kinh phí, Phó Chủ tịch UBND phường đề nghị Trường Tiểu học Nguyễn Du tiếp tục rà soát toàn bộ quy trình thực hiện, hồ sơ vận động tài trợ, đồng thời tăng cường thông tin, tuyên truyền để phụ huynh nắm rõ mục đích, hiệu quả và các khoản kinh phí triển khai mô hình, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.