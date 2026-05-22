Nam sinh Hà Tĩnh tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại thương, chinh phục loạt giải thưởng về AI

Sinh ra và lớn lên ở xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh), Nguyễn Đức Hiệp (SN 2004) sớm bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với những con số. Ngay từ bậc tiểu học, Hiệp đã tham gia nhiều cuộc thi giải Toán trên internet và nuôi dưỡng niềm đam mê ấy xuyên suốt những năm tháng đi học. Bước vào bậc THPT, Hiệp theo học lớp chuyên Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Trong thời gian này, nam sinh hai năm liên tiếp giành giải nhì môn Toán ở kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và được tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc tế.

Nguyễn Đức Hiệp (hàng trên cùng, thứ 4 từ phải qua) trong thời gian học tại lớp chuyên Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Ảnh NVCC

Không chỉ say mê Toán học, Hiệp còn sớm quan tâm tới lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là cách các mô hình và dữ liệu được ứng dụng để giải quyết những vấn đề thực tiễn. Chính điều đó đã thôi thúc Hiệp lựa chọn theo học ngành Kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương – môi trường đào tạo giàu tính học thuật, năng động và sáng tạo.

Hiệp từng có 2 năm liên tiếp giành giải nhì môn Toán ở kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Đối với Hiệp, việc theo đuổi kinh tế không đồng nghĩa rời xa Toán học mà là tìm ra một hướng ứng dụng mới cho tư duy logic và khả năng phân tích. Trong thời gian học đại học, Hiệp tiếp tục tham gia nhiều sân chơi học thuật về Toán và đạt nhiều thành tích nổi bật như: giải nhất Olympic Toán cấp trường; huy chương bạc môn đại số trong 3 năm liên tiếp và huy chương đồng môn giải tích trong 2 năm liên tiếp tại Olympic Toán sinh viên toàn quốc.

Từ năm thứ ba đại học, Nguyễn Đức Hiệp bắt đầu quan tâm đến trí tuệ nhân tạo (AI) và lập trình khi theo học môn “Lập trình cho phân tích dữ liệu và tính toán khoa học”. Đây cũng là dấu mốc mở ra cho nam sinh một hướng đi mới trong lĩnh vực công nghệ.

Hiệp cho biết, trong quá trình học tập, cậu may mắn nhận được sự hướng dẫn tận tình từ các giảng viên và anh chị đi trước, qua đó từng bước tiếp cận sâu hơn với lập trình và AI. Từ nền tảng này, Hiệp tiếp tục thử sức ở nhiều sân chơi công nghệ và đạt được nhiều thành tích nổi bật như: giải nhì Cuộc thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC không chuyên khu vực châu Á năm học 2025 - 2026; giải nhì toàn quốc Olympic Tin học sinh viên Việt Nam khối không chuyên năm học 2025 - 2026; giải ba Olympic Trí tuệ nhân tạo sinh viên Việt Nam - khu vực miền Bắc năm học 2025 - 2026 cùng giải khuyến khích Olympic AI toàn quốc.

Nguyễn Đức Hiệp tích cực tham gia nhiều sân chơi học thuật và ghi dấu ấn với hàng loạt giải thưởng nổi bật trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, lập trình, Tin học và Toán học dành cho sinh viên.

Thử thách lớn nhất đối với Hiệp khi theo đuổi nhiều lĩnh vực cùng lúc là làm sao cân bằng thời gian và duy trì chiều sâu trong học tập. Tuy nhiên, chính quá trình này đã giúp cậu hình thành tư duy liên ngành rõ nét hơn. “Toán học giúp mình rèn luyện tư duy logic, kinh tế mang đến góc nhìn thực tiễn, còn công nghệ là công cụ để biến ý tưởng thành những giải pháp cụ thể”, Hiệp chia sẻ.

Việc tham gia các cuộc thi công nghệ cũng giúp nam sinh có cơ hội gặp gỡ, học hỏi từ nhiều bạn trẻ xuất sắc trên cả nước, từ tư duy tiếp cận vấn đề đến tinh thần tự học. Với Hiệp, trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, điều quan trọng không chỉ là năng lực hiện tại mà còn là khả năng thích nghi và không ngừng phát triển bản thân.

Sau 4 năm học tại Trường Đại học Ngoại thương, Nguyễn Đức Hiệp tốt nghiệp loại xuất sắc với GPA 3.63/4.0, được vinh danh là sinh viên tiêu biểu khóa 61. Nam sinh quê Hà Tĩnh đạt điểm tuyệt đối 10/10 ở nhiều học phần mang tính định lượng như Toán cao cấp, Xác suất thống kê, Cơ sở dữ liệu hay Mô hình chuỗi thời gian trong kinh tế và kinh doanh.

Nguyễn Đức Hiệp nhận bằng tốt nghiệp loại xuất sắc từ Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương.

Khi nhận kết quả này, Hiệp cho biết cậu cảm thấy rất vui và biết ơn bởi đó là thành quả của cả một quá trình nỗ lực bền bỉ trong suốt những năm đại học. Tính kỷ luật và khả năng tự học là những yếu tố quan trọng giúp bản thân duy trì kết quả ổn định.

Để tránh áp lực, Hiệp thường chia nhỏ mục tiêu theo từng giai đoạn thay vì cố gắng thực hiện mọi thứ cùng lúc. Bên cạnh việc học, cậu duy trì chơi thể thao, đặc biệt là bóng chuyền, như một cách cân bằng tinh thần và tái tạo năng lượng.

Gia đình đóng vai trò quan trọng trong hành trình chinh phục tri thức của Hiệp. Từ nhỏ, Hiệp luôn được tạo điều kiện để học tập và theo đuổi những điều mình yêu thích, đồng thời được tự do lựa chọn con đường riêng. Gia đình không đặt áp lực phải đi theo một hướng cố định mà luôn động viên cậu nỗ lực hết mình với lựa chọn của bản thân.

Sau khi tốt nghiệp, Nguyễn Đức Hiệp dự định tiếp tục học cao học và làm việc trong môi trường công nghệ, AI.

Theo Hiệp, trong bối cảnh AI và công nghệ phát triển mạnh mẽ, người trẻ cần trang bị khả năng tự học, tư duy phản biện và năng lực thích nghi liên tục. Ngoài kiến thức chuyên môn, cậu cho rằng tư duy sáng tạo, khả năng ứng dụng công nghệ, giải quyết vấn đề, giao tiếp và làm việc liên ngành sẽ ngày càng quan trọng bởi đây là những kỹ năng khó có thể bị thay thế hoàn toàn bởi AI.

Sau khi tốt nghiệp, Nguyễn Đức Hiệp dự định tiếp tục học cao học theo hướng toán kinh tế, AI và khoa học dữ liệu. Bên cạnh việc học tập, Hiệp cũng mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm làm việc trong môi trường công nghệ và AI nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn cũng như năng lực nghiên cứu.

Về lâu dài, Hiệp kỳ vọng có thể trở thành người vừa có nền tảng tư duy học thuật vững vàng, vừa có khả năng ứng dụng thực tiễn. Nam sinh cũng mong muốn tiếp tục duy trì tinh thần học hỏi và sẵn sàng thử thách bản thân ở nhiều lĩnh vực mới.