Học sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh chuẩn bị ra sao cho kỳ thi quan trọng nhất?

​Những ngày cuối tháng 5, trong các lớp học cuối cấp THCS, tiếng giảng bài, chữa đề vẫn vang lên đều đặn. Dù thời tiết nắng nóng, giáo viên và học sinh vẫn tranh thủ từng buổi học để hoàn thiện những “mảnh ghép” cuối cùng trước ngày thi.

Tại Trường THCS Nam Hà (phường Thành Sen), năm nay có 234 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi vào các trường THPT công lập. Phần lớn các em đăng ký nguyện vọng vào Trường THPT Phan Đình Phùng, một số em đăng ký dự thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Ngay sau khi hoàn thành chương trình chính khóa, nhà trường đã tăng cường ôn tập, phân nhóm học sinh theo năng lực để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp.

Cô Dương Thị Hiền, giáo viên Trường THCS Nam Hà cho biết: “Những ngày cuối của đợt ôn tập, chúng tôi tập trung hệ thống kiến thức trọng tâm, rèn kỹ năng xử lý đề và hướng dẫn học sinh tránh những lỗi dễ mất điểm. Điều quan trọng không chỉ là học kiến thức mà còn giúp các em giữ tâm lý ổn định, tự tin khi bước vào phòng thi”.

Bên cạnh sự hỗ trợ của thầy cô, các em học sinh cũng chủ động kế hoạch ôn tập, điều chỉnh tâm lý và giữ gìn sức khỏe để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Em Dương Diệp Chi - lớp 9A, Trường THCS Nam Hà chia sẻ: “Càng gần ngày thi, em càng cảm nhận rõ áp lực bởi mức độ cạnh tranh vào Trường THPT Phan Đình Phùng khá cao. Tuy nhiên, nhờ được thầy cô hướng dẫn, ôn luyện theo từng dạng đề, nắm chắc hệ thống kiến thức trọng tâm nên em tự tin hơn. Hiện tại, em cố gắng cân bằng thời gian giữa học tập và nghỉ ngơi để giữ tinh thần thoải mái, tự tin chờ đón ngày thi”.

Ở nhiều trường học khác trên địa bàn Hà Tĩnh, học sinh lớp 9 cũng đang bước vào chặng chuẩn bị cuối cùng với quyết tâm cao, tập trung hoàn thiện kiến thức và rèn tâm lý vững vàng trước kỳ thi chuyển cấp đầy cạnh tranh.

Giáo viên Trường THCS Xuân Diệu hướng dẫn học sinh kỹ năng trình bày bài thi.

Em Nguyễn Thị Mai Hương - lớp 9B, Trường THCS Xuân Diệu (xã Can Lộc) chia sẻ: “Đến thời điểm này, chúng em đã cơ bản hoàn thành việc ôn tập và nắm chắc các dạng kiến thức trọng tâm. Ngoài luyện đề, thầy cô còn hướng dẫn học sinh kỹ năng phân bổ thời gian, cách xử lý những câu hỏi dễ mất điểm. Dù kỳ thi đang đến gần nhưng em và các bạn luôn động viên nhau giữ tinh thần thoải mái để bước vào phòng thi với tâm lý tốt nhất”.

Chuẩn bị kiến thức và tâm thế vững vàng cho học sinh trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Trường THCS Xuân Diệu đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập khoa học, phù hợp với năng lực của từng học sinh. Sau mỗi đợt kiểm tra, thi thử, nhà trường tiếp tục rà soát, điều chỉnh phương pháp và nội dung ôn luyện nhằm giúp các em kịp thời bổ sung những phần kiến thức còn hạn chế. Những ngày cuối cùng của giai đoạn nước rút, không khí ôn tập tại các lớp học vẫn diễn ra khẩn trương. Giáo viên tăng cường ra đề, chữa đề, trực tiếp phân tích lỗi sai và hướng dẫn học sinh cách trình bày bài thi hiệu quả.

Giáo viên Trường THCS Xuân Diệu thường xuyên động viên tinh thần, tạo tâm thế vui vẻ, thoải mái cho học sinh trong từng buổi học.

Cô Lê Thị Thanh Hải - Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Diệu chia sẻ: “Đến thời điểm hiện tại, nhà trường đã cơ bản hoàn thành chương trình ôn tập kiến thức cho học sinh lớp 9. Trong những ngày cuối trước kỳ thi, giáo viên tập trung nhấn mạnh các nội dung trọng tâm, hướng dẫn cách làm bài, kỹ năng trình bày và lưu ý cho học sinh những vấn đề cần chuẩn bị khi vào phòng thi. Nhà trường cũng nhắc nhở các thầy cô thường xuyên động viên tinh thần, tạo tâm thế vui vẻ, thoải mái trong từng buổi học để các em giảm áp lực. Dự kiến ngày 20/5 trường sẽ kết thúc việc ôn tập kiến thức cho các em”.

Tại Trường THCS Đại Thành (xã Cẩm Bình), những buổi ôn tập vẫn được duy trì đều đặn dưới thời tiết oi nóng. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, nhà trường linh hoạt điều chỉnh thời gian học, bố trí lịch phù hợp hơn với điều kiện thời tiết.

Thầy Hà Văn Sáng – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Ngoài việc ôn luyện kiến thức, giáo viên tăng cường nhắc nhở học sinh việc thực hiện quy chế trường thi, luôn quan tâm động viên các em giữ tinh thần thoải mái. Chúng tôi mong các em bước vào kỳ thi với sự tự tin thay vì áp lực”.

Tại các trường học, việc hoàn thiện hồ sơ cho học sinh cũng đang trong giai đoạn hoàn tất.

Tại các gia đình, phụ huynh cũng dành nhiều sự quan tâm, đồng hành cùng con trong giai đoạn “đếm ngược” trước kỳ thi. Nhiều bậc cha mẹ chủ động sắp xếp thời gian, chăm lo chế độ dinh dưỡng và động viên tinh thần để con có điều kiện học tập tốt nhất.

Chị Nguyễn Thị Lam (xã Mai Phụ) chia sẻ: “Càng gần ngày thi, gia đình càng quan tâm hơn đến việc chăm sóc sức khỏe và tâm lý cho con. Ngoài chuẩn bị các bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, bố mẹ cũng thường xuyên động viên con giữ tinh thần thoải mái, ngủ nghỉ hợp lý và tránh tạo áp lực về điểm số”.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với học sinh lớp 9 mà còn là hành trình đánh dấu sự trưởng thành sau nhiều năm học tập, rèn luyện. Với sự đồng hành của nhà trường, gia đình cùng tinh thần chủ động ôn tập, các em đã sẵn sàng chờ đón kỳ thi với quyết tâm cao nhất.