Đại học Hà Tĩnh-những ý tưởng trẻ vì cuộc sống

(Baohatinh.vn) - Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ XVI, năm học 2025 – 2026 do Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức có 11 đề tài được tuyển chọn từ 64 công trình nghiên cứu khoa học.
Sáng 4/6, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ XVI năm học 2025 – 2026.
Tham gia Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ XVI năm học 2025 – 2026, có 11 đề tài được tuyển chọn từ 64 công trình nghiên cứu khoa học.
Các đề tài được báo cáo tại hội nghị tập trung vào những vấn đề đang được xã hội quan tâm như: chuyển đổi số và tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đến giáo dục, xã hội; đổi mới phương pháp giảng dạy và tâm lý học đường; ngôn ngữ học và phương pháp học ngoại ngữ ứng dụng; xu hướng kinh tế số và ứng dụng công nghệ thông tin.
Sau khi trình bày đề tài, sinh viên được lắng nghe trao đổi và trả lời các câu hỏi, từ đó có thể nghiên cứu sâu hơn về vấn đề.
Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đề tài nghiên cứu đều có sự đầu tư nghiêm túc; thể hiện hàm lượng khoa học, góc nhìn đa chiều và tính thực tiễn sâu sắc; đặc biệt, tối ưu hóa và lan tỏa các giải pháp công nghệ (như AI, nền tảng số) vào thực tiễn giảng dạy, học tập mà vẫn kiểm soát được rủi ro, đảm bảo tính định hướng và tư duy phản biện độc lập của người học.
Thời gian tới, Trường Đại học Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên để đóng góp nhiều hơn nữa cho khoa học và thực tiễn địa phương.
Sáng 2/6, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.
Việc chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Tĩnh sẽ bắt đầu từ ngày 29/5, kết quả dự kiến công bố trước ngày 11/6. Ngành giáo dục cũng quy định rõ thời gian phúc khảo, nguyên tắc xét tuyển vào các trường THPT công lập và Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Sau 150 phút áp lực, căng thẳng chạy đua với thời gian, trưa nay (26/5), hơn 400 thí sinh tham gia 2 môn thi chuyên Toán và Ngữ văn đã hoàn thành buổi thi đầu tiên Kỳ thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Hôm nay (26/5), tại Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen), gần 1.500 thí sinh bước vào ngày thi môn chuyên để giành 455 “vé” vào ngôi trường THPT danh giá nhất.
Trưa 25/5, hơn 21.000 thí sinh tại 39 hội đồng thi trên địa bàn Hà Tĩnh đã hoàn thành buổi thi đầu tiên với 2 môn Toán và Tiếng Anh. Đây cũng là lúc các sĩ tử có nguyện vọng vào lớp 10 THPT công lập không chuyên đã chính thức đi được 2/3 chặng đường.
Ngày 24/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chính thức về kết quả của đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lí châu Á lần thứ 26 - APhO 2026, tổ chức tại Busan, Hàn Quốc từ ngày 17 - 25/5/2026.
Trong hai ngày (25 - 26/5), hơn 21.000 thí sinh Hà Tĩnh sẽ bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TPHT năm học 2026 - 2027. Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã ban hành văn bản hướng dẫn thí sinh thực hiện các quy định trong phòng thi.
Chỉ còn ít ngày nữa, hơn 21.000 thí sinh Hà Tĩnh sẽ tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại 39 hội đồng thi đã hoàn tất, sẵn sàng đón thí sinh.
Không chỉ tốt nghiệp loại xuất sắc tại Trường Đại học Ngoại thương, được vinh danh là sinh viên tiêu biểu toàn khóa, nam sinh quê Hà Tĩnh Nguyễn Đức Hiệp còn ghi dấu ấn với loạt giải thưởng nổi bật về AI, lập trình, Tin học và Toán học sinh viên.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!