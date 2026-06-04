Đại học Hà Tĩnh-những ý tưởng trẻ vì cuộc sống

Sáng 4/6, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ XVI năm học 2025 – 2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Tham gia Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ XVI năm học 2025 – 2026, có 11 đề tài được tuyển chọn từ 64 công trình nghiên cứu khoa học.

Các đề tài được báo cáo tại hội nghị tập trung vào những vấn đề đang được xã hội quan tâm như: chuyển đổi số và tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đến giáo dục, xã hội; đổi mới phương pháp giảng dạy và tâm lý học đường; ngôn ngữ học và phương pháp học ngoại ngữ ứng dụng; xu hướng kinh tế số và ứng dụng công nghệ thông tin.

Đông đảo giáo viên, sinh viên tham dự hội nghị.

Sau khi trình bày đề tài, sinh viên được lắng nghe trao đổi và trả lời các câu hỏi, từ đó có thể nghiên cứu sâu hơn về vấn đề.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đề tài nghiên cứu đều có sự đầu tư nghiêm túc; thể hiện hàm lượng khoa học, góc nhìn đa chiều và tính thực tiễn sâu sắc; đặc biệt, tối ưu hóa và lan tỏa các giải pháp công nghệ (như AI, nền tảng số) vào thực tiễn giảng dạy, học tập mà vẫn kiểm soát được rủi ro, đảm bảo tính định hướng và tư duy phản biện độc lập của người học.

Sinh viên trình bày đề tài tại hội nghị.

Thời gian tới, Trường Đại học Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên để đóng góp nhiều hơn nữa cho khoa học và thực tiễn địa phương.