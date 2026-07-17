79 cán bộ, công chức tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ năm 2026

Đại biểu tham dự lễ khai giảng.

Sáng 17/7, Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh tổ chức lễ khai giảng các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang năm 2026.

﻿ ﻿ Học viên tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ.

Tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ có 79 học viên đến từ các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Lào, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc theo hình thức học trực tiếp.

Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh Ngô Thị Hoài Nam phát biểu tại lễ khai giảng.

Lớp học diễn ra từ tháng 7 đến tháng 11/2026. Kết thúc khóa học, các học viên lớp tiếng Lào sẽ được cấp chứng chỉ, còn đối với lớp tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức thi cấp chứng chỉ nếu học viên có nhu cầu.

Để lớp đào tạo, bồi dưỡng đạt kết quả tốt, lãnh đạo Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh đề nghị các học viên tham gia khóa học với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt công tác quản lý lớp học, nội dung chương trình; các thầy giáo, cô giáo phát huy tinh thần trách nhiệm, vận dụng phương pháp giảng dạy phù hợp với từng nhóm học viên, tăng cường tính thực hành, tạo môi trường học tập cởi mở, sinh động và hiệu quả để học viên có thể vận dụng ngay kiến thức vào thực tiễn công tác.