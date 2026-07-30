Lan tỏa mạnh mẽ phong trào học tập suốt đời ở Hà Tĩnh

Chiều 30/7, Hội Khuyến học Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 và Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 3/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời và xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030; vinh danh các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Sau 5 năm triển khai, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Hội Khuyến học đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều chủ trương, kế hoạch triển khai; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn thực hiện các mô hình học tập.

Ông Đoàn Đình Anh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Đến nay, hệ thống tổ chức hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo chính quyền địa phương hai cấp với 74 hội trực thuộc Hội Khuyến học tỉnh (gồm 69 hội khuyến học cấp xã, phường và 5 hội tại các trường chuyên nghiệp). Toàn tỉnh có 6.340 chi hội và ban khuyến học trực thuộc tổ chức hội cơ sở, tạo nền tảng quan trọng để triển khai hiệu quả các phong trào học tập suốt đời đến từng địa bàn dân cư.

Phong trào xây dựng các mô hình học tập tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 95% gia đình, 89% dòng họ, 86,4% cộng đồng và 93,7% đơn vị đạt danh hiệu học tập. Hà Tĩnh cũng là địa phương xếp thứ 2 toàn quốc về số người đăng ký, đánh giá mô hình "Công dân học tập" trên nền tảng số.

Qua việc triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phong trào khuyến học, khuyến tài đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về học tập suốt đời; gắn việc xây dựng các mô hình học tập với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gia đình văn hóa, phát triển nguồn nhân lực và chuyển đổi số, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thầy Đoàn Trọng Bình - Hiệu trưởng Trường THPT Lý Chính Thắng tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt ghi nhận, biểu dương những kết quả hội khuyến học các cấp đạt được trong 5 năm triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập và mô hình công dân học tập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT và các sở, ngành, địa phương rà soát, xây dựng lộ trình triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn; xác định xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cơ quan, đơn vị văn hóa.

Cùng đó, đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nhằm lan tỏa mạnh mẽ tinh thần học tập suốt đời; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; quan tâm xây dựng và phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài; tiếp tục củng cố tổ chức hội, nâng cao chất lượng hoạt động và nhân rộng các mô hình học tập tiêu biểu, góp phần xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh đã vinh danh các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và công dân học tập tiêu biểu giai đoạn 2021-2026.

Hội nghị cũng đã vinh danh các gia đình học tập.