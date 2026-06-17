Quỹ Khuyến học, khuyến tài Nguyễn Du khen thưởng 103 học sinh giỏi

(Baohatinh.vn) - Những phần thưởng từ Quỹ Khuyến học, khuyến tài Nguyễn Du đã tiếp thêm động lực để học sinh Hà Tĩnh tiếp tục phấn đấu, chinh phục những kết quả cao hơn.
Sáng 17/ 6, Quỹ Khuyến học, khuyến tài Nguyễn Du tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2025 - 2026.
Năm học 2025- 2026, Hà Tĩnh có 103 em đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT, trong đó có 13 em người Hà Tĩnh học tại Trường THPT Chuyên Đại học Vinh.
Ngoài ra, toàn tỉnh còn có 2.014 em đạt giải nhất, nhì, ba các môn văn hóa tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh khối THPT và lớp 9.
Tại buổi lễ, Quỹ Khuyến học, khuyến tài Nguyễn Du và Hội Khuyến học Hà Tĩnh đã tuyên dương, khen thưởng em Thái Văn Gia Kiên, học sinh lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, vừa xuất sắc mang về Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2026; đồng thời vinh danh 102 em đạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT.
Đối với các học sinh còn lại thuộc diện khen thưởng, quỹ sẽ ủy quyền cho hội khuyến học các xã, phường tổ chức tuyên dương, khen thưởng tại địa phương.
Quỹ Khuyến học, khuyến tài Nguyễn Du được UBND tỉnh Hà Tĩnh thành lập trên cơ sở tài trợ của LPBank, Tập đoàn Him Lam và nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm. Hằng năm, Ban Quản lý quỹ sử dụng nguồn lãi phát sinh để trao học bổng cho học sinh, sinh viên, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích khá, giỏi trong học tập, rèn luyện; khen thưởng học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế và hỗ trợ giáo viên có sáng kiến, kinh nghiệm tiêu biểu.
Sau 10 năm hoạt động, quỹ đã trao gần 8,107 tỷ đồng cho 14.573 lượt học sinh, sinh viên và giáo viên trên địa bàn tỉnh. Riêng đợt 1 năm 2026, quỹ sẽ trao thưởng cho 2.117 học sinh với tổng số tiền 870 triệu đồng.
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