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Tăng tốc hoàn thành 2 trường học vùng biên ở Hà Tĩnh

Phan Trâm
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(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang tập trung tối đa nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công 2 trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới ở xã Sơn Kim 1 và Hương Khê để kịp đón năm học mới.

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Trên công trình thi công Trường Phổ thông Nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1, gần 200 công nhân cùng nhiều máy móc đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục.
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Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, nỗ lực của các đơn vị liên quan, sau hơn 7 tháng triển khai, tiến độ toàn dự án đã đạt trên 85% khối lượng; trong đó, các hạng mục chính đã hoàn thành trên 95%.
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Ngôi trường với tổng mức đầu tư 140,7 tỷ đồng, quy mô 31 lớp học cùng hệ thống nhà học, nhà bộ môn, khu nội trú, nhà đa năng, nhà ăn... đang dần hiện hữu, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.300 học sinh.
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Ông Nguyễn Văn Tiền (ngoài cùng bên phải) - chỉ huy trưởng công trường, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng FCI Việt Nam (TP Hà Nội) cho biết: "Chúng tôi đang bố trí tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục để bảo đảm hoàn thành công trình đúng kế hoạch. Công ty phấn đấu đến ngày 15/8 sẽ hoàn thành 3 khối nhà học chính để đưa vào lắp đặt các thiết bị, trước ngày 30/8 sẽ hoàn thành các hạng mục hạ tầng khác để bàn giao công trình, sẵn sàng cho lễ khai giảng".
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Tại công trình Trường Phổ thông Nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê, nhịp độ thi công cũng đang được đẩy lên mức cao nhất. Trên công trường, nhà thầu huy động hơn 200 công nhân và nhiều máy móc để tổ chức thi công theo phương án "3 ca, 4 kíp".
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Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các hạng mục san lấp nền, đổ bê tông lót, lát sân được đơn vị thi công tập trung triển khai nhằm bù tiến độ do thời tiết mưa kéo dài trước đó.
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Bên trong các phòng học, các mũi thi công được bố trí đan xen, liên tục nhằm tận dụng tối đa thời gian, sớm hoàn thiện từng hạng mục theo kế hoạch.
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Ông Vũ Song Hào - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thi công cơ giới xây lắp (TP Hà Nội) chia sẻ: "Tranh thủ những lúc thời tiết thuận lợi, chúng tôi tập trung đẩy nhanh các hạng mục ngoài nhà, đồng thời triển khai hoàn thiện khu vực bên trong. Nhà thầu cũng chủ động bố trí các mũi thi công, tăng cường nhân lực, phấn đấu hoàn thành công trình đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng để học sinh sớm có ngôi trường khang trang trước năm học mới".
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Cùng với nỗ lực của nhà thầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh với vai trò chủ đầu tư cũng thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho các nhà thầu.

Với sự vào cuộc đồng bộ của chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan, các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công đều được kịp thời kiểm tra, xử lý, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung. Mục tiêu cao nhất là hoàn tất toàn bộ các hạng mục trước ngày 30/8, bảo đảm chất lượng, an toàn và sẵn sàng đưa công trình vào sử dụng, tạo điều kiện tốt nhất để thầy và trò vùng biên bước vào năm học mới trong một không gian học tập hiện đại, khang trang và bền vững.

Ông Phan Quốc Bảo – Phụ trách Phòng QLDA 1, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh.

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Ngày khai giảng năm học mới đang đến gần cũng là lúc các công trường học nội trú vùng biên gấp rút hoàn thiện các hạng mục.
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Đây sẽ là nơi “ươm mầm” tri thức, góp phần xây dựng vùng biên giới Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

Hai công trình trường nội trú liên cấp tại xã Sơn Kim 1 và xã Hương Khê nằm trong 100 trường được Chính phủ lựa chọn triển khai trong giai đoạn 1 của chương trình xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Để rút ngắn thời gian thực hiện, 100 trường được áp dụng cơ chế đầu tư công đặc biệt, cho phép triển khai song song công tác thiết kế và thi công. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các trường phải bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả đầu tư; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực; phấn đấu khánh thành đồng loạt vào ngày 5/9/2026 và đưa vào vận hành từ đầu năm học 2026-2027.

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Tags:

#xây dựng 100 trường nội trú vùng biên #Hoàn thành 100 trường nội trú vùng biên giới #Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Kim 1 #ngành giáo dục Hà Tĩnh

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