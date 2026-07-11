Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Giáo dục

Hà Tĩnh gỡ khó về trường lớp, giáo viên cho 119 học sinh phường Hoành Sơn

Anh Tấn
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Trước khó khăn về trường, lớp và đội ngũ giáo viên cho 119 học sinh tại phường Hoành Sơn, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp bảo đảm các em được học tập ngay trong năm học 2026 - 2027.

Chỉ còn ít tuần nữa là khai giảng năm học mới, nhưng 119 học sinh vừa hoàn thành chương trình tiểu học tại 2 tổ dân phố Kỳ Liên và Liên Sơn, phường Hoành Sơn đứng trước nguy cơ chưa có trường để tiếp tục học bậc THCS. Trước thực tế này, chính quyền địa phương, ngành giáo dục và UBND tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương vào cuộc tìm giải pháp.

bqbht_br_2.jpg
Những năm gần đây, học sinh của Trường THCS Kỳ Long tăng nhanh nhưng cơ sở vật chất chưa đáp ứng kịp.

Nhiều năm qua, do địa bàn phường Kỳ Liên cũ (nay là tổ dân phố Kỳ Liên và Liên Sơn, phường Hoành Sơn) chưa có trường THCS nên học sinh sau khi hoàn thành chương trình tiểu học đều chuyển sang học tại Trường THCS Kỳ Long (nay thuộc phường Vũng Áng).

Vì vậy, quy mô học sinh của Trường THCS Kỳ Long tăng nhanh qua từng năm. Năm học 2024 - 2025, trường có 879 học sinh; đến năm học 2025 - 2026 tăng lên 1.041 học sinh. Cùng với học sinh trên địa bàn, lượng lớn con em công nhân tại các khu công nghiệp, nhà máy đến sinh sống, học tập khiến cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên của trường quá tải.

Dự kiến, năm học 2026 - 2027, Trường THCS Kỳ Long sẽ có 1.080 học sinh nên không còn khả năng tiếp nhận thêm 119 học sinh của 2 tổ dân phố Kỳ Liên và Liên Sơn.

bqbht_br_3a.jpg
Thầy giáo Lê Đăng Năm - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Long, phường Vũng Áng kiểm tra cơ sở vật chất trường học trước năm học mới.

Thầy Lê Đăng Năm - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Long cho biết: "Năm học 2025 - 2026, trường có 21 lớp nhưng đã thiếu hơn 10 giáo viên. Nếu năm học 2026 - 2027 tiếp nhận thêm 119 học sinh từ phường Hoành Sơn, nhà trường sẽ phải mở thêm 3 lớp. Khi đó, tình trạng thiếu giáo viên sẽ càng trầm trọng, trong khi cơ sở vật chất cũng không đáp ứng được nhu cầu dạy và học".

bqbht_br_4.jpg
Trường Tiểu học Kỳ Liên, địa điểm được chọn thành lập Trường Tiểu học và THCS Kỳ Liên.

Trước khó khăn phát sinh, UBND phường Hoành Sơn đã xây dựng phương án, báo cáo UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan. Theo phương án trước mắt, trong năm học 2026 - 2027, 119 học sinh sẽ học tạm tại Trường Tiểu học Kỳ Liên. Về lâu dài, địa phương sẽ xây dựng đề án thành lập Trường Tiểu học và THCS Kỳ Liên. Hiện nhà trường đang khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ dạy học.

bqbht_br_5a.jpg
Cô giáo Nguyễn Thị Thủy (người mặc áo trắng) - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Liên chia sẻ những khó khăn mà trường đang gặp phải năm học mới với cán bộ phường Hoành Sơn.

Cô giáo Nguyễn Thị Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Liên chia sẻ: "Nhà trường có thể tận dụng các phòng học chức năng để cải tạo thành phòng học cho 119 học sinh. Nếu địa phương triển khai phương án xây dựng trường liên cấp, nhà trường vẫn còn quỹ đất, đủ điều kiện để thực hiện".

Ông Trần Quang Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Hoành Sơn cho biết: "Trước mắt, địa phương sẽ cải tạo, nâng cấp 3 phòng học hiện có tại Trường Tiểu học Kỳ Liên để bố trí 3 lớp 6. Về lâu dài, sau khi hoàn thiện đề án thành lập Trường Tiểu học và THCS Kỳ Liên, UBND phường sẽ huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng thêm dãy nhà gồm 8 phòng học. Khó khăn lớn nhất hiện nay là đội ngũ giáo viên THCS và địa phương đang phối hợp với ngành giáo dục để từng bước tháo gỡ".

bqbht_br_6.jpg
Khu đất trong khuôn viên Trường Tiểu học Kỳ Liên được phường Hoành Sơn chọn thành lập Trường Tiểu học và THCS Kỳ Liên.

Ngày 30/6/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Công văn số 6326 thống nhất chủ trương thành lập Trường Tiểu học và THCS Kỳ Liên trên cơ sở tổ chức lại Trường Tiểu học Kỳ Liên; đồng thời, giao UBND phường Hoành Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện các điều kiện theo quy định để thành lập trường.

bqbht_br_7.jpg
Chị Đặng Thị Gái, phụ huynh ở tổ dân phố Liên Sơn, phường Hoành Sơn mong muốn con mình được về học tập ở địa điểm gần nhà, để bố mẹ yên tâm công tác.

Dù đã có phương án giải quyết, nhiều phụ huynh vẫn mong việc bố trí trường lớp và đội ngũ giáo viên sớm được hoàn thiện để con em yên tâm bước vào năm học mới.

Chị Đặng Thị Gái - phụ huynh ở tổ dân phố Liên Sơn, phường Hoành Sơn bày tỏ: "Chúng tôi rất băn khoăn. Nếu con được học gần nhà thì cơ sở vật chất sẽ như thế nào và quan trọng nhất là đội ngũ giáo viên THCS sẽ được bố trí như thế nào. Chúng tôi mong sớm có thông tin cụ thể để chuẩn bị tốt cho các con vào năm học mới".

VIDEO: Trường Tiểu học Kỳ Liên nơi được chọn thành lập Trường Tiểu học và THCS Kỳ Liên.

Tin liên quan

Tags:

#Học sinh phường Hoành Sơn #Khó khăn tìm địa điểm học sinh lớp 6 phường Hoành Sơn #Xây dựng trường liên cấp phường Hoành Sơn

Chủ đề CHÀO NĂM HỌC MỚI

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Chọn nghề cùng con: Đồng hành hay áp đặt?

Chọn nghề cùng con: Đồng hành hay áp đặt?

Mùa tuyển sinh, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh đứng trước lựa chọn quan trọng của tương lai. Giữa kỳ vọng của cha mẹ và ước mơ của con, điều các em cần hơn cả là sự lắng nghe và đồng hành.
Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả tuyển thẳng, phổ điểm diện Xét tuyển tài năng năm 2026

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả tuyển thẳng, phổ điểm diện Xét tuyển tài năng năm 2026

Ngày 7/7, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả tuyển thẳng và phổ điểm diện Xét tuyển tài năng (XTTN) năm 2026. Có 436 thí sinh đã trúng tuyển thẳng, trong đó có 5 thí sinh đạt giải quốc tế, 41 thí sinh đạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia, còn lại là các giải nhì, giải ba. 
Một mùa thi, nhiều dấu ấn của giáo dục Hà Tĩnh

Một mùa thi, nhiều dấu ấn của giáo dục Hà Tĩnh

Hà Tĩnh có 255 điểm 10, 11/12 môn thi nằm trong top 10 cả nước về điểm trung bình, tổ hợp A00 dẫn đầu toàn quốc trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026... Kết quả đó phản ánh sự chủ động trong chỉ đạo, sự đổi mới dạy và học của thầy, trò suốt cả hành trình.
Hà Tĩnh có 8 thủ khoa ở 5 tổ hợp

Hà Tĩnh có 8 thủ khoa ở 5 tổ hợp

Hà Tĩnh có 8 thí sinh đạt điểm cao nhất toàn tỉnh ở 5 tổ hợp xét tuyển đại học truyền thống gồm A00, A01, B00, C00 và D01. Trong đó, nhiều em nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.
Hà Tĩnh có 255 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT

Hà Tĩnh có 255 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh Hà Tĩnh giành 255 điểm 10 tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, xếp thứ 10 cả nước về số lượng điểm tuyệt đối. Riêng môn Toán bứt phá với 167 điểm 10 - cao nhất trong tất cả các môn thi.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!