Hà Tĩnh gỡ khó về trường lớp, giáo viên cho 119 học sinh phường Hoành Sơn

Chỉ còn ít tuần nữa là khai giảng năm học mới, nhưng 119 học sinh vừa hoàn thành chương trình tiểu học tại 2 tổ dân phố Kỳ Liên và Liên Sơn, phường Hoành Sơn đứng trước nguy cơ chưa có trường để tiếp tục học bậc THCS. Trước thực tế này, chính quyền địa phương, ngành giáo dục và UBND tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương vào cuộc tìm giải pháp.

Những năm gần đây, học sinh của Trường THCS Kỳ Long tăng nhanh nhưng cơ sở vật chất chưa đáp ứng kịp.

Nhiều năm qua, do địa bàn phường Kỳ Liên cũ (nay là tổ dân phố Kỳ Liên và Liên Sơn, phường Hoành Sơn) chưa có trường THCS nên học sinh sau khi hoàn thành chương trình tiểu học đều chuyển sang học tại Trường THCS Kỳ Long (nay thuộc phường Vũng Áng).

Vì vậy, quy mô học sinh của Trường THCS Kỳ Long tăng nhanh qua từng năm. Năm học 2024 - 2025, trường có 879 học sinh; đến năm học 2025 - 2026 tăng lên 1.041 học sinh. Cùng với học sinh trên địa bàn, lượng lớn con em công nhân tại các khu công nghiệp, nhà máy đến sinh sống, học tập khiến cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên của trường quá tải.

Dự kiến, năm học 2026 - 2027, Trường THCS Kỳ Long sẽ có 1.080 học sinh nên không còn khả năng tiếp nhận thêm 119 học sinh của 2 tổ dân phố Kỳ Liên và Liên Sơn.

Thầy giáo Lê Đăng Năm - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Long, phường Vũng Áng kiểm tra cơ sở vật chất trường học trước năm học mới.

Thầy Lê Đăng Năm - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Long cho biết: "Năm học 2025 - 2026, trường có 21 lớp nhưng đã thiếu hơn 10 giáo viên. Nếu năm học 2026 - 2027 tiếp nhận thêm 119 học sinh từ phường Hoành Sơn, nhà trường sẽ phải mở thêm 3 lớp. Khi đó, tình trạng thiếu giáo viên sẽ càng trầm trọng, trong khi cơ sở vật chất cũng không đáp ứng được nhu cầu dạy và học".

Trường Tiểu học Kỳ Liên, địa điểm được chọn thành lập Trường Tiểu học và THCS Kỳ Liên.

Trước khó khăn phát sinh, UBND phường Hoành Sơn đã xây dựng phương án, báo cáo UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan. Theo phương án trước mắt, trong năm học 2026 - 2027, 119 học sinh sẽ học tạm tại Trường Tiểu học Kỳ Liên. Về lâu dài, địa phương sẽ xây dựng đề án thành lập Trường Tiểu học và THCS Kỳ Liên. Hiện nhà trường đang khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ dạy học.

Cô giáo Nguyễn Thị Thủy (người mặc áo trắng) - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Liên chia sẻ những khó khăn mà trường đang gặp phải năm học mới với cán bộ phường Hoành Sơn.

Cô giáo Nguyễn Thị Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Liên chia sẻ: "Nhà trường có thể tận dụng các phòng học chức năng để cải tạo thành phòng học cho 119 học sinh. Nếu địa phương triển khai phương án xây dựng trường liên cấp, nhà trường vẫn còn quỹ đất, đủ điều kiện để thực hiện".

Ông Trần Quang Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Hoành Sơn cho biết: "Trước mắt, địa phương sẽ cải tạo, nâng cấp 3 phòng học hiện có tại Trường Tiểu học Kỳ Liên để bố trí 3 lớp 6. Về lâu dài, sau khi hoàn thiện đề án thành lập Trường Tiểu học và THCS Kỳ Liên, UBND phường sẽ huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng thêm dãy nhà gồm 8 phòng học. Khó khăn lớn nhất hiện nay là đội ngũ giáo viên THCS và địa phương đang phối hợp với ngành giáo dục để từng bước tháo gỡ".

Khu đất trong khuôn viên Trường Tiểu học Kỳ Liên được phường Hoành Sơn chọn thành lập Trường Tiểu học và THCS Kỳ Liên.

Ngày 30/6/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Công văn số 6326 thống nhất chủ trương thành lập Trường Tiểu học và THCS Kỳ Liên trên cơ sở tổ chức lại Trường Tiểu học Kỳ Liên; đồng thời, giao UBND phường Hoành Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện các điều kiện theo quy định để thành lập trường.

Chị Đặng Thị Gái, phụ huynh ở tổ dân phố Liên Sơn, phường Hoành Sơn mong muốn con mình được về học tập ở địa điểm gần nhà, để bố mẹ yên tâm công tác.

Dù đã có phương án giải quyết, nhiều phụ huynh vẫn mong việc bố trí trường lớp và đội ngũ giáo viên sớm được hoàn thiện để con em yên tâm bước vào năm học mới.

Chị Đặng Thị Gái - phụ huynh ở tổ dân phố Liên Sơn, phường Hoành Sơn bày tỏ: "Chúng tôi rất băn khoăn. Nếu con được học gần nhà thì cơ sở vật chất sẽ như thế nào và quan trọng nhất là đội ngũ giáo viên THCS sẽ được bố trí như thế nào. Chúng tôi mong sớm có thông tin cụ thể để chuẩn bị tốt cho các con vào năm học mới".