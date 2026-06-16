Học sinh lớp 6 tăng, nhiều trường phải mở thêm lớp

​Theo số liệu từ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, năm học 2026-2027, toàn tỉnh có 28.897 học sinh lớp 5 lên lớp 6, tăng 3.710 em so với năm học trước. Với sự gia tăng này, áp lực tuyển sinh lớp 6 không còn là câu chuyện cục bộ của riêng một vài địa bàn ở vùng trung tâm, mà trở thành áp lực chung của nhiều trường THCS ở các địa phương do gia tăng dân số cơ học.

Năm học 2026-2027, số học sinh lớp 5 lên lớp 6 trên địa bàn Hà Tĩnh tăng 3.710 em so với năm học trước.

Đặc biệt, “sức nóng” của mùa tuyển sinh năm nay còn chịu tác động lớn bởi một thực tế khách quan, đó là số lượng học sinh lớp 9 tốt nghiệp ra trường ít hơn so với lượng học sinh lớp 6 đầu cấp. Bài toán chênh lệch này cũng là một trong những nguyên nhân tạo nên áp lực, khiến nhiều trường THCS phải chủ động đề xuất phương án tăng số lớp 6, nhằm bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh.

Ghi nhận thực tế tại một số trường học ở phường trung tâm tỉnh Hà Tĩnh, sức nóng của bài toán chênh lệch khối lớp đang thể hiện rõ qua các con số thống kê cơ học. Tại Trường THCS Lê Bình (phường Thành Sen), số liệu phổ cập trên địa bàn tuyển sinh cho thấy, năm nay sẽ có 363 học sinh vào lớp 6 (tăng hơn năm trước 30 em), trong khi đó, có 264 học sinh lớp 9 ra trường. Để chủ động đảm bảo không gian và điều kiện học tập tốt nhất cho các em, nhà trường đã xây dựng kế hoạch tăng thêm 1 lớp 6.

Số học sinh lớp 9 ra trường ít hơn số học sinh vào lớp 6, nên Trường THCS Lê Bình (phường Thành Sen) đã tham mưu kế hoạch tăng lớp.

Tương tự, tại Trường THCS Thạch Linh (phường Thành Sen) - địa bàn có nhiều khu chung cư, việc tăng dân số cơ học cũng khiến công tác tuyển sinh đầu cấp từ nhiều năm nay luôn “nóng” và năm nay cũng không ngoại lệ.

Cô Nguyễn Thị Mai Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Thạch Linh thông tin: “Năm nay, chúng tôi có 7 lớp 9 ra trường với tổng số 278 học sinh, trong khi số liệu phổ cập trên địa bàn tuyển sinh của trường có 340 em lớp 6, dự kiến 8 lớp. Học sinh tăng, số lớp tăng, đồng nghĩa với nhu cầu về đội ngũ giáo viên cũng tăng theo. Đây thực sự là bài toán khó đối với nhà trường trong việc cân đối, sắp xếp tổ chức dạy học”.

Áp lực tuyển sinh đầu cấp bởi tăng dân số cơ học cùng chênh lệch “ra ít, vào nhiều” của khối 9 và khối 6 cũng đã xuất hiện ở các địa phương. Tại Trường THCS Mỹ Châu (xã Mai Phụ), số lượng học sinh đầu vào lớp 6 năm nay hơn 330 em (tăng 20 em so với năm học trước). Trong khi đó, số học sinh lớp 9 ra trường chỉ có 239 em. Sự chênh lệch này khiến việc tăng lớp học trở thành giải pháp tình thế. Tương tự, tại Trường THCS Nguyễn Thiếp (xã Việt Xuyên), dù quy mô HS lớp 9 tốt nghiệp ra trường chỉ có 159 em, nhưng số liệu phổ cập đầu vào lớp 6 lại lên tới 254 học sinh. Vì vậy, trường cũng đã xây dựng phương án tăng thêm 2 lớp 6.

Tình trạng tăng học sinh cùng chênh lệch “ra ít, vào nhiều” của khối 9 và khối 6 cũng xuất hiện ở Trường THCS Mỹ Châu (xã Mai Phụ).

Tình trạng này cũng xảy ra tại Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà). Thầy Phạm Lê Hòa - Hiệu trưởng nhà trường thông tin: “Năm nay, trường có 370 học sinh vào lớp 6, trong khi đầu ra khối 9 là 326 em. Bởi vậy, chúng tôi đã đề xuất phương án tăng lớp để đón học sinh đầu cấp”.

Thực tế tại các nhà trường cho thấy, dù cơ sở vật chất cơ bản được đầu tư đảm bảo, song việc tăng số lớp học lại đặt ra bài toán về tình trạng thiếu hụt giáo viên bộ môn. Thầy Nguyễn Thanh Bình - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thiếp thông tin: “Hiện tại, với việc tăng thêm 2 lớp, nhà trường dự kiến sẽ thiếu khoảng 4 giáo viên bộ môn. Vì vậy, chúng tôi đang tham mưu ngành chức năng điều động trở lại 3 giáo viên biệt phái của trường, đồng thời kiến nghị bổ sung nhân sự nhằm ổn định khung chương trình ngay từ đầu năm học”.

Để chủ động “chia lửa” áp lực, tạo sự cân bằng về cơ cấu số lớp và đội ngũ giáo viên, chính quyền các địa phương cũng đã vào cuộc quyết liệt thông qua phương án phân vùng tuyển sinh khoa học, phù hợp với khu vực cư trú thực tế của học sinh.

Phương án phân vùng tuyển sinh khoa học, phù hợp với khu vực cư trú thực tế của học sinh góp phần giảm áp lực tuyển sinh đầu cấp cho các trường ở vùng trung tâm. (Ảnh: công tác tuyển sinh tại Trường THCS Nguyễn Du, phường Thành Sen).

Bà Trần Thị Thủy Nga - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen cho biết: “Trên cơ sở số liệu điều tra chính xác số học sinh trong độ tuổi đầu cấp, địa phương đã sớm xây dựng kế hoạch phân tuyến, giao chỉ tiêu hợp lý nhằm bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh. Việc tuyển sinh được thực hiện công khai, minh bạch, tránh tình trạng quá tải cục bộ giữa các trường”.

Thời điểm hiện tại, toàn tỉnh vẫn chưa có số liệu thống kê chính thức về số lượng lớp tăng thêm ở các nhà trường. Song, có thể thấy, các giải pháp tình thế tại các nhà trường như tham mưu kế hoạch tăng lớp, phân tuyến tuyển sinh khoa học đã góp phần giảm sức nóng tuyển sinh vào lớp 6 trong thời gian qua.