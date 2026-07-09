Đề xuất sáp nhập hàng loạt trường sư phạm, sau 2030 không còn cao đẳng sư phạm

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ảnh minh họa

Dự thảo đã nêu định hướng sắp xếp lại hệ thống đào tạo giáo viên, trong đó sau năm 2030 sẽ không còn các trường cao đẳng sư phạm.

Bộ GD&ĐT đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển mạng lưới đào tạo giáo viên đạt quy mô từ 180.000 đến 200.000 người học. Trong đó, khoảng 85% người học ở trình độ đại học, còn 15% ở trình độ cao đẳng.

Theo đề xuất điều chỉnh quy hoạch, cả nước sẽ có 48-50 cơ sở giáo dục đại học tham gia đào tạo giáo viên. Trong số này, nhóm nòng cốt gồm 2 trường đại học sư phạm trọng điểm cùng 12 cơ sở giáo dục đại học khác trực thuộc Bộ GD&ĐT, các đại học quốc gia và đại học vùng.

Các đơn vị này sẽ đảm nhận khoảng 64% quy mô đào tạo giáo viên trên cả nước, đồng thời tập trung nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ giáo dục, đào tạo chất lượng cao và bồi dưỡng giáo viên.

Bên cạnh đó, các trường đại học trực thuộc UBND cấp tỉnh và một số cơ sở giáo dục công lập có truyền thống đào tạo sư phạm sẽ tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cho nhiều ngành học, chiếm khoảng 30% quy mô đào tạo, chủ yếu phục vụ nhu cầu nhân lực của địa phương.

Khoảng 6% quy mô còn lại sẽ do các cơ sở giáo dục đại học có thế mạnh trong các lĩnh vực như công nghệ, nông lâm, ngoại ngữ, thể dục thể thao và nghệ thuật đảm nhiệm, tập trung đào tạo giáo viên các ngành sư phạm đặc thù.

Hai đại học sư phạm là “đầu tàu”

Theo dự thảo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm TP HCM sẽ được nâng cấp, phát triển thành hai cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia về sư phạm.

Hai trường được định hướng phát triển theo mô hình đại học nghiên cứu, đào tạo chất lượng cao, giữ vai trò hạt nhân và đầu tàu trong mạng lưới các cơ sở đào tạo giáo viên trên cả nước.

Đối với các trường đại học sư phạm thể dục thể thao và sư phạm nghệ thuật, Bộ GD&ĐT đề xuất các phương án sắp xếp: Sáp nhập với một trường đại học sư phạm hoặc cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực có đào tạo sư phạm hoặc khoa học cơ bản; sáp nhập hoặc hợp nhất giữa các trường cùng lĩnh vực, hoặc với các trường chuyên sâu về thể dục thể thao, nghệ thuật để phát triển thành trường đại học đa ngành, trong đó vẫn duy trì đào tạo các ngành sư phạm đặc thù.

Dự thảo điều chỉnh quy hoạch cũng nêu rõ định hướng sau năm 2030 không còn các trường cao đẳng sư phạm hoạt động độc lập.

Để thực hiện mục tiêu này, Bộ GD&ĐT đề xuất ba phương án sắp xếp các trường cao đẳng sư phạm. Theo đó, các trường có thể được sáp nhập vào trường đại học sư phạm hoặc cơ sở giáo dục đại học đa ngành có đào tạo sư phạm; sáp nhập vào một cơ sở giáo dục đại học tại địa phương hoặc trong vùng; hoặc sáp nhập, hợp nhất với một số cơ sở giáo dục khác tại địa phương.

Đối với hệ thống các trường đại học sư phạm kỹ thuật, Bộ GD&ĐT đề xuất tái cấu trúc theo hướng phát triển thành các cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, lấy công nghệ và kỹ thuật làm trọng tâm.

Các trường này tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo giáo viên và giảng viên giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển mạng lưới giáo dục nghề nghiệp và nhu cầu nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao trong thời gian tới.

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được ban hành ngày 27/2/2025, tại Quyết định số 452. Hiện Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến để điều chỉnh quy hoạch này.