Tuyên Quang: Giáo viên vào phòng thi hướng dẫn thí sinh làm bài môn Toán

Chiều 9/7, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Chủ trì là ông Trần Mạnh Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy và ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT có hơn 17.000 thí sinh học lớp 12 ở 92 trường, với 62 điểm thi. Hơn 3.600 cán bộ được huy động để tham gia các khâu.

Theo ông Cảnh, sau khi nhận được phản ánh về điểm 10 Toán bất thường ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Sở giao tất cả điểm thi rà soát các khâu, ở tất cả môn thi. Đồng thời, Sở chỉ đạo phân tích kết quả thi, đối chiếu với học bạ, tập trung vào các thí sinh đạt điểm cao (từ 9 trở lên) hoặc có chênh lệch lớn với học bạ.

Điểm thi trung bình ở các môn thi đều thấp hơn điểm học bạ, song phù hợp năng lực học tập của học sinh, trừ điểm môn Toán.

Riêng ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, môn Ngữ Văn có 11/326 học sinh đạt từ 9 trở lên, mức chênh lệch là 0,1 điểm so với điểm trung bình học bạ. Môn Ngoại ngữ có 207 em đạt từ 9 trở lên với 1 điểm 10, mức chênh lệch là 0,31. Sở đánh giá kết quả trên là phù hợp, không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Riêng môn Toán, 147 thí sinh đạt điểm 10 ở 13/15 phòng thi Toán là bất thường. Cơ quan chức năng xác định nằm ở khâu coi thi và đang tiếp tục điều tra.

Ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang tại họp báo chiều 9/7. Ảnh: Thanh Hằng

Ông Cảnh cho biết, Sở đã gặp mặt phụ huynh học sinh, thí sinh ở điểm thi trường chuyên Tuyên Quang để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng. Tất cả phụ huynh đồng ý đề xuất cho thi lại môn Toán để công bằng, khách quan và đảm bảo quyền lợi chính đáng của thí sinh. Do đó, Sở đề xuất phương án này với Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như xem xét thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Về khâu tổ chức, Sở đề nghị Bộ sửa quy chế thi, cho phép lắp camera không nối mạng trong phòng thi để giám sát.

Sở đã tham mưu mua 295 máy dò kim loại, tất cả thí sinh trước khi vào điểm thi đều được quét dò để tránh mang thiết bị gian lận. Đây chỉ là một trong nhiều giải pháp.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh, cho biết Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can để điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên Toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, thư ký tại hội đồng thi, một người khác là bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, trưởng điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo xác minh, bà Hằng đã chỉ đạo, định hướng một số cán bộ, giám thị làm sai quy định. Từ chỉ đạo của bà Hằng, ông Duy đã vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh khi làm bài môn Toán.

Danh tính hai bị can còn lại chưa được công bố.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về động cơ, mục đích việc gian lận, ông Tuấn nói đến thời điểm hiện tại xác định do "thành tích".

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu công an tỉnh Tuyên Quang, tại họp báo chiều 9/7. Ảnh: Phạm Dự

"Quan điểm nhất quán của tỉnh là xử lý vụ việc với tinh thần khách quan, công khai, minh bạch, thượng tôn pháp luật. Mọi dấu hiệu vi phạm đều phải làm rõ, xử lý nghiêm nếu có, không có vùng cấm, không có ngoại lệ", ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, nói.

Theo ông, tỉnh đang phối hợp với Bộ, nghiên cứu phương án phù hợp, đảm bảo quyền và lợi ích cho học sinh, nhất là những em không liên quan vụ việc, không để học sinh vô tội bị ảnh hưởng.

Vụ việc lần này, theo ông Tuấn, là bài học cần nghiêm túc rút kinh nghiệm. Tỉnh sẽ rà soát toàn diện công tác tổ chức kỳ thi, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, giám sát độc lập, đẩy mạnh nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người tham gia tổ chức thi để không xảy ra tình trạng này nữa.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh tổng hợp đầy đủ các bất cập để kiến nghị Bộ nghiên cứu, hoàn thiện quy chế thi theo hướng nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả giám sát. Tỉnh cũng mở rộng, tăng cường camera trong những khâu trọng yếu, tăng giám sát độc lập nhằm hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh tiêu cực trong kỳ thi.

Họp báo kết thúc lúc 16h30.

Việc tổ chức thi lại một môn thi tốt nghiệp THPT do "điểm cao bất thường" là chưa từng có trong lịch sử.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang trả lời tại họp báo. Ảnh: Thanh Hằng

Điểm thi Toán của học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang gây chú ý sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp sáng 1/7. Hơn 290 trong số 328 thí sinh, thuộc dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx, đạt từ 9 điểm Toán trở lên; trong đó hơn 140 em đạt điểm tuyệt đối. Điểm trung bình của nhóm này là 9,58, cao nhất cả nước. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhận định sự việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả thi tốt nghiệp, yêu cầu tỉnh có phương án xử lý trước 10/7, đúng pháp luật và nhân văn trong giáo dục.