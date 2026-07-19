Không gian xanh ở ngôi trường đạt giải tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Không gian xanh mát, những hàng cây rợp bóng, vườn hoa rực rỡ cùng các khu trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên đã tạo nên diện mạo riêng của Trường THCS Mỹ Châu (xã Mai Phụ) - ngôi trường duy nhất ở Hà Tĩnh được vinh danh với giải thưởng "Trường học xanh – Cộng đồng học tập bền vững 2026".
Khuôn viên Trường THCS Mỹ Châu được bao phủ một màu xanh mát của cây cối, tạo nên không gian học tập trong lành, thân thiện và gần gũi với thiên nhiên.
Để kiến tạo không gian xanh ấy, nhà trường đã quy hoạch gần 2.000 m² trong tổng diện tích 27.800 m² dành cho vườn hoa, cây cảnh, thư viện xanh và các khu học tập ngoài trời.
Trong đó, thư viện xanh với tổng diện tích khoảng 230m² là không gian mở lý tưởng để học sinh đọc sách, trao đổi bài học hoặc trò chuyện cùng thầy cô. Ảnh tư liệu
Thư viện xanh cũng là nơi để cán bộ, giáo viên nhà trường trao đổi kinh nghiệm dạy học và thư giãn sau những giờ lên lớp. Ảnh tư liệu
Để duy trì không gian xanh, bên cạnh ý thức gìn giữ của học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường luôn tranh thủ thời gian sau giờ làm việc hoặc những ngày cuối tuần để cắt tỉa cây xanh, nhổ cỏ, chăm sóc từng bồn hoa, góc sân trường.
Với Trường THCS Mỹ Châu, việc được vinh danh là "Trường học xanh – Cộng đồng học tập bền vững 2026" không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của tập thể nhà trường mà còn là động lực để xây dựng môi trường giáo dục xanh, bền vững. Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục hoàn thiện cảnh quan, củng cố và phát huy hiệu quả các không gian học tập xanh, đẩy mạnh hoạt động trải nghiệm, lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường vào quá trình dạy học, qua đó góp phần hình thành cho học sinh lối sống xanh và ý thức trách nhiệm với cộng đồng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Cô Lê Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Châu
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