Nữ sinh Hà Tĩnh giành giải nhất toàn quốc cuộc thi IOE Speak Out 2026

(Baohatinh.vn) - Võ Gia Uyên Nhi - học sinh lớp 8A, Trường THCS Kỳ Long (phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) vừa giành giải nhất vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tranh biện tiếng Anh IOE Speak Out 2026.
Trước đó, Uyên Nhi vượt qua hai vòng loại với sự tham gia của hơn 10.000 học sinh trên cả nước để trở thành một trong 30 thí sinh xuất sắc nhất của bảng senior (dành cho học sinh lớp 6-9).
Ở vòng chung kết, các thí sinh bảng senior trải qua phần thi phỏng vấn trực tiếp với ban giám khảo nhằm đánh giá năng lực giao tiếp tiếng Anh, khả năng trả lời câu hỏi, kỹ năng xử lý tình huống, tư duy lập luận và phong thái trình bày.
6 thí sinh có kết quả cao nhất tiếp tục bước vào phần thi sân khấu. Ở phần thi này, các em tranh biện hoàn toàn bằng tiếng Anh, vận dụng tư duy phản biện, lập luận và khả năng ứng biến để bảo vệ quan điểm của mình.
Với phần thể hiện nổi bật, Uyên Nhi là thí sinh duy nhất giành giải nhất toàn quốc. Em nhận phần thưởng trị giá 20 triệu đồng, bao gồm một chuyến du lịch Singapore, cúp vô địch, giấy chứng nhận và quà tặng từ ban tổ chức.
Kết quả tại IOE Speak Out 2026 nối dài bảng thành tích ấn tượng của nữ sinh Hà Tĩnh. Năm học vừa qua, Uyên Nhi thi vượt cấp tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh và xuất sắc giành giải ba.
Trước đó, nữ sinh từng đại diện Trường THCS Kỳ Long tham gia gameshow “Ô cửa tiếng Anh - English Windows” mùa 2 năm 2025 do Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức. Tại cuộc thi, Uyên Nhi gây ấn tượng với bài thuyết trình bằng tiếng Anh về chủ đề "Học chủ động: Làm thế nào để trở thành người học tập hiệu quả", nhận 3 điểm 10 từ ban giám khảo.
IOE Speak Out là cuộc thi nói tiếng Anh thường niên dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 9 trên cả nước do Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến (VTC Online) xây dựng và triển khai. Năm 2026 là mùa giải đầu tiên được tổ chức, với 2 bảng thi gồm junior (lớp 3-5) và senior (lớp 6-9).
Mang thông điệp "Speak Out Your Mind - Dám nói tiếng Anh, dám thể hiện mình", cuộc thi tạo sân chơi để học sinh sử dụng tiếng Anh trình bày quan điểm, phát triển kỹ năng giao tiếp và sự tự tin.
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