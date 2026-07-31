Trang bị kỹ năng quản lý, vận hành trường nội trú liên cấp tại Hà Tĩnh

Sáng 31/7, tại xã Hương Khê, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn công tác quản lý, vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS năm học 2026–2027. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, các xã Sơn Kim 1, Hương Khê cùng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1 và Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1 và Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê là 2 công trình đầu tiên trong tổng số 7 trường nội trú liên cấp được đầu tư xây dựng tại các xã biên giới đất liền của Hà Tĩnh.

Các công trình được triển khai nhằm nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh khu vực biên giới, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Đến nay, khối lượng thi công 2 trường đạt khoảng 85%. Chủ đầu tư đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, mua sắm trang thiết bị, phấn đấu hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng trước ngày 30/8/2026.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Cường phát biểu tại hội nghị.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đang phối hợp với các địa phương xây dựng phương án điều động, thuyên chuyển giáo viên, bảo đảm nhân lực tổ chức dạy học; đồng thời rà soát nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ, chính sách trong học kỳ I năm học 2026–2027.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, trường phổ thông nội trú liên cấp là mô hình có tính đặc thù cao. Ngoài quản lý chuyên môn, các trường còn phải tổ chức sinh hoạt nội trú, thực hiện chế độ chính sách, quản lý tài chính, tài sản công, bảo đảm an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.

Ngày khai giảng năm học mới đang đến gần, việc trang bị kiến thức, kỹ năng vận hành cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên là yêu cầu cấp thiết, nhằm hạn chế sai sót và bảo đảm các trường hoạt động ổn định ngay từ đầu.

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn 5 chuyên đề gồm: tổ chức, quản lý và vận hành nhà trường; quản lý học sinh nội trú; thực hiện chế độ, chính sách và phương án tổ chức nấu ăn; cơ chế tài chính, quản lý tài sản công; an toàn thực phẩm, y tế học đường và phòng, chống dịch bệnh.

Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh Phan Thanh Hải báo cáo chuyên đề "Thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh và trường nội trú; phương án tổ chức bữa ăn bán trú".

Các báo cáo viên cũng chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm quản lý học sinh nội trú, tổ chức bữa ăn bán trú; hướng dẫn xử lý những tình huống thường gặp như trực đêm, điểm danh, quản lý học sinh ra khỏi khu nội trú, chăm sóc học sinh ốm đau...

Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh Đặng Bá Hải trình bày chuyên đề "Quản lý học sinh nội trú".

Hội nghị dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các địa phương và nhà trường, làm cơ sở để xã Sơn Kim 1 và xã Hương Khê hoàn thiện phương án tổ chức, vận hành 2 trường phù hợp với điều kiện thực tế.