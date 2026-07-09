Nước rút trên hai công trình trường học vùng biên ở Hà Tĩnh

Hai công trình trường nội trú liên cấp tại xã Sơn Kim 1 và xã Hương Khê đang bước vào giai đoạn nước rút.

Trên hai công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 và Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê (giai đoạn 1), không khí thi công đang bước vào giai đoạn nước rút. Hai dự án có tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương, được đầu tư nhằm nâng cao điều kiện dạy và học cho học sinh vùng biên.

Tại công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1, dự án có tổng mức đầu tư hơn 140,7 tỷ đồng, quy mô 31 lớp học cùng hệ thống nhà học, nhà bộ môn, khu nội trú, nhà đa năng, nhà ăn và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Hiện nhà thầu chính là Công ty CP Đầu tư xây dựng FCI Việt Nam (TP Hà Nội) đang khẩn trương thi công bù tiến độ, khối lượng thi công ước đạt khoảng 68% giá trị hợp đồng.

Công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 huy động gần 200 nhân lực tập trung thi công.

Trên công trường luôn duy trì 182 người, gồm 175 công nhân và 7 cán bộ kỹ thuật. Ngoài ra, còn có thêm 25 công nhân tại xưởng để gia công cửa đi, cửa sổ, hoa sắt, xà gồ mái, bảo đảm sẵn sàng lắp đặt ngay khi các hạng mục đủ điều kiện. Trên công trường, các khối nhà học 3 tầng, nhà học bộ môn và nhà hành chính cấp THCS đã hoàn thành phần kết cấu, đang tập trung xây, trát, bả ma-tít, lát nền và triển khai hệ thống điện. Khu nhà nội trú giáo viên, nội trú học sinh, nhà ăn, nhà đa năng được tăng cường nhân lực để đẩy nhanh tiến độ phần thân và hoàn thiện.

Song song với đó, các hạng mục cổng, hàng rào, sân đường nội bộ, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật cũng được triển khai đồng bộ nhằm rút ngắn thời gian thi công trên toàn dự án. Theo kế hoạch, đến giữa tháng 8, các khối nhà học chính sẽ hoàn thành, nhiều hạng mục còn lại đạt trên 80-90% khối lượng.

Ngoài lực lượng thi công ban ngày, nhà thầu còn bố trí ca đêm đối với các hạng mục phù hợp để bù tiến độ.

"Hiện nay, chúng tôi đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công đồng thời trên nhiều mũi. Ngoài lực lượng thi công ban ngày, đơn vị còn bố trí ca đêm đối với các hạng mục phù hợp để bù tiến độ. Trọng tâm hiện nay là hoàn thiện các khối nhà học, nhà hành chính, nhà bộ môn, đồng thời triển khai lắp đặt hệ thống cửa, điện, nước và hạ tầng kỹ thuật. Chúng tôi đang phấn đấu hoàn thành các hạng mục chính theo đúng kế hoạch”, ông Nguyễn Văn Tiền - Chỉ huy trưởng Công ty CP Đầu tư xây dựng FCI Việt Nam chia sẻ.

Còn tại công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê, nhà thầu cũng đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 154 tỷ đồng, quy mô 40 lớp học. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 76% giá trị hợp đồng.

Khối nhà học và nhà học bộ môn cấp tiểu học đạt khoảng 90-92% khối lượng; các khối nhà học, nhà hành chính và nhà học bộ môn THCS đang tập trung xây, trát, hoàn thiện kiến trúc.

Trên công trường, Công ty CP Thi công cơ giới xây lắp (TP Hà Nội) luôn duy trì 207 người, gồm 200 công nhân và 7 cán bộ kỹ thuật, cùng nhiều máy đào, cẩu tự hành, ô tô vận chuyển và các thiết bị thi công hoạt động liên tục. Nhiều hạng mục của dự án đã bước sang giai đoạn hoàn thiện. Khối nhà học và nhà học bộ môn cấp tiểu học đạt khoảng 90-92% khối lượng; các khối nhà học, nhà hành chính và nhà học bộ môn THCS đang tập trung xây, trát, hoàn thiện kiến trúc; nhà đa năng, khu cải tạo nhà bếp, nhà nội trú, hệ thống cổng, hàng rào, sân đường và hạ tầng kỹ thuật cũng được triển khai đồng loạt.

“Theo kế hoạch, đến ngày 15/8, các khối nhà chính sẽ cơ bản hoàn thành, các hạng mục phụ trợ và hạ tầng đạt trên 90% khối lượng. Hiện, đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, tổ chức nhiều mũi, nhiều ca thi công, đồng thời đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy và sân đường để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình”, ông Lê Văn Phòng - Chỉ huy trưởng Công ty CP Thi công cơ giới xây lắp (TP Hà Nội) cho biết.

Theo kế hoạch, đến ngày 15/8, các khối nhà chính Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê sẽ cơ bản hoàn thành.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh (chủ đầu tư), mặc dù tiến độ hai dự án đã được cải thiện so với cuối tháng 6, song các hạng mục chính hiện vẫn chậm từ 17-23 ngày do ảnh hưởng của mưa kéo dài trong giai đoạn đầu triển khai, thời tiết nắng nóng gay gắt và tình trạng thiếu hụt lao động xây dựng. Trước thực tế đó, ban đã yêu cầu các nhà thầu xây dựng kế hoạch bù tiến độ, tập trung thi công các hạng mục trên đường găng, tăng cường máy móc, thiết bị và tiếp tục huy động bổ sung nhân lực.

Để bù tiến độ, sau ngày 10/7, hai công trường sẽ được tăng cường thêm 55 công nhân. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê và các hạng mục chính của Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 trước ngày 30/8.

Công trình hoàn thành sẽ bảo đảm điều kiện tốt để học sinh vùng biên có cơ sở vật chất khang trang bước vào năm học mới.

"Chủ đầu tư thường xuyên bám sát hiện trường, phối hợp với các nhà thầu rà soát tiến độ từng hạng mục, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh và đôn đốc thực hiện theo kế hoạch bù tiến độ. Cùng với việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, chúng tôi quyết tâm đưa các dự án về đích đúng mục tiêu, bảo đảm điều kiện để học sinh vùng biên có cơ sở vật chất khang trang bước vào năm học mới”, ông Phan Quốc Bảo - Trưởng phòng Quản lý dự án 1 (Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh) cho hay.

Dù vẫn còn nhiều hạng mục cần hoàn thiện trong thời gian ngắn, song với sự vào cuộc quyết liệt của chủ đầu tư và các nhà thầu, hai công trình trường học vùng biên đang từng bước rút ngắn khoảng cách về đích. Khi hoàn thành, những ngôi trường mới sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên ở Hà Tĩnh.