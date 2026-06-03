"Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm" trên các công trình trường học vùng biên

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra tiến độ 2 dự án trường học nội trú liên cấp vùng biên sáng 2/6.

Những ngày đầu tháng 6, trên các công trường xây dựng trường học nội trú liên cấp vùng biên Hà Tĩnh, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang miệt mài bám công trường, tổ chức tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công. Không khí lao động khẩn trương đang diễn ra trên từng hạng mục với quyết tâm hoàn thành các công trình đúng tiến độ.

Công trường Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Kim 1 đang nhộn nhịp thi công.

Việc triển khai các trường phổ thông nội trú liên cấp tại Hà Tĩnh được chia thành 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 gồm 2 dự án tại xã Sơn Kim 1 và xã Hương Khê với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng. Đến đầu tháng 6/2026, khối lượng thi công các hạng mục cả 2 dự án đạt khoảng 50% giá trị hợp đồng, tạo tiền đề quan trọng để bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Nhà thầu huy động hơn 150 nhân công cùng hệ thống máy móc, thiết bị chuyên dụng đẩy nhanh tiến độ.

Tại công trường Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Kim 1 (xã Sơn Kim 1), nhiều hạng mục chính đã hình thành rõ nét. Khu nhà học, nhà ở học sinh, nhà hiệu bộ cùng các hạng mục phụ trợ đang được thi công đồng thời. Công ty CP Đầu tư xây dựng FCI Việt Nam (TP Hà Nội) đang huy động hơn 150 nhân công cùng hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ thi công như máy đào, máy ép cọc, cẩu tự hành, ô tô vận chuyển, máy gia công thép và các thiết bị chuyên dụng khác. Giá trị giải ngân của dự án đã đạt hơn 55 tỷ đồng, tương đương khoảng 39% tổng mức đầu tư.

Theo đánh giá của chủ đầu tư, một số hạng mục hiện vẫn chậm từ 10 - 20 ngày so với đường găng tiến độ được phê duyệt. Trong đó, nhà ăn, nhà đa năng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật là những hạng mục chậm nhiều nhất. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài, cùng với biến động giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng, gây khó khăn trong quá trình tổ chức thi công.

Nhà thầu triển khai thi công rầm rộ hưởng ứng "Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm.

“Công trình chịu tác động kép từ thời tiết khắc nghiệt và biến động giá vật tư. Nhiều loại vật liệu xây dựng tăng từ 30 - 50% so với thời điểm lập dự toán, trong khi các công trình có thời gian thực hiện dưới một năm không thuộc diện điều chỉnh đơn giá. Cùng với đó, nhiều lao động từ các tỉnh phía Bắc vào Hà Tĩnh thi công chưa thích nghi với nắng nóng cực đoan nên xảy ra tình trạng mệt mỏi, sốc nhiệt”, ông Nguyễn Văn Tiền - Chỉ huy trưởng Công ty CP Đầu tư xây dựng FCI Việt Nam chia sẻ.

Để thi công đảm bảo tiến độ đề ra và hưởng ứng "Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm", nhà thầu đã chủ động điều chỉnh phương án thi công, bố trí thời gian làm việc tránh các khung giờ nắng nóng cao điểm. Đồng thời trang bị đầy đủ nước uống, thuốc men, các sản phẩm hỗ trợ giải nhiệt và tăng cường các biện pháp bảo đảm sức khỏe cho người lao động. Từ đầu tháng 6, lực lượng thi công trên công trường cũng được bổ sung thêm nhằm bù lại phần khối lượng còn chậm so với đường găng tiến độ.

Tại công trường Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Khê (xã Hương Khê), công nhân Công ty CP Thi công cơ giới xây lắp (TP Hà Nội) đang duy trì nhịp độ thi công khẩn trương. Hơn 150 lao động cùng nhiều tổ đội thi công chuyên ngành được bố trí đồng loạt trên các hạng mục. Các khối nhà chính đang bước vào giai đoạn hoàn thiện phần thô, trong khi hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ được triển khai song song nhằm rút ngắn thời gian thực hiện. Đến nay, dự án đã giải ngân gần 60 tỷ đồng, tương đương 40% tổng mức đầu tư.

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Khê đang duy trì nhịp độ thi công khẩn trương.

Hiện, các hạng mục tại dự án đều đang chậm so với đường găng tiến độ được duyệt; trong đó, phần kết cấu chậm khoảng 15 ngày, phần hoàn thiện chậm khoảng 20 ngày. Trước yêu cầu hoàn thành công trình theo tinh thần “Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm”, nhà thầu đang tập trung rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch thi công, huy động bổ sung nhân lực, máy móc thiết bị, tổ chức tăng ca, tăng kíp trên các hạng mục trọng điểm nhằm từng bước bù đắp phần khối lượng bị chậm.

Trước yêu cầu hoàn thành công trình theo tinh thần “Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm”, nhà thầu đang tập trung rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch thi công.

Đáng chú ý, từ đầu tháng 6, các nhà thầu trên 2 dự án này đã xây dựng kế hoạch tăng cường lực lượng thi công lên từ 170 - 200 công nhân; tổ chức tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ. Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh, hiện nay, các dự án đang tập trung vào những hạng mục hoàn thiện, phấn đấu đưa toàn bộ công trình về đích đúng thời hạn theo yêu cầu.

“Hiện, khối lượng thi công tại 2 dự án ở xã Sơn Kim 1 và Hương Khê đã đạt khoảng 50% giá trị hợp đồng, tiến độ giải ngân cơ bản đáp ứng yêu cầu. Các đơn vị đang tập trung nguồn lực cho các hạng mục hoàn thiện, đồng thời xử lý các nội dung điều chỉnh, bổ sung phát sinh. Trong đó, các hạng mục bổ sung được phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/8 để bảo đảm đưa công trình vào hoạt động”, ông Phan Quốc Bảo - Trưởng phòng Quản lý dự án 1 (Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh) cho biết.

Trong chuyến kiểm tra thực địa mới đây tại 2 dự án ở xã Sơn Kim 1 và xã Hương Khê, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và các sở, ngành, địa phương liên quan phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Các đơn vị cần tranh thủ tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công đồng bộ các mũi, chủ động tháo gỡ mọi khó khăn phát sinh để bảo đảm tiến độ đề ra. Mục tiêu được tỉnh đặt ra là tập trung cao độ từ nay đến 15/7 nhằm cơ bản hoàn thiện công trình và đưa vào sử dụng đảm bảo an toàn.

“Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm” đang bước vào giai đoạn nước rút. Trong bối cảnh thời gian không còn nhiều, những công trường vùng biên ở Hà Tĩnh đang "chạy đua" với thời gian để hoàn thành từng hạng mục. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, các trường học nội trú liên cấp sẽ góp phần nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng biên giới, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.