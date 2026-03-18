Chuẩn bị chu đáo cho lễ khởi công trường học nội trú ở các xã biên giới

Văn Chung - Phan Cúc
(Baohatinh.vn) - Những ngôi trường mới được khởi công xây dựng sẽ giúp các em học sinh vùng biên Hà Tĩnh được học tập, sinh hoạt trong môi trường hiện đại, tạo điểm tựa vững chắc để các em nỗ lực vươn lên.

Theo kế hoạch, trong đợt khởi công đồng loạt dự án trường học nội trú xã biên giới trên cả nước vào ngày 19/3, Hà Tĩnh có 5 dự án tại các xã biên giới đất liền, gồm: Sơn Kim 2, Sơn Hồng, Vũ Quang, Hương Xuân và Hương Bình. Tổng mức đầu tư của các dự án khoảng 945,6 tỷ đồng. Để chuẩn bị cho lễ khởi công, các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch chi tiết, kỹ lưỡng.

Đối với điểm khởi công ở xã Hương Xuân (tại Trường Tiểu học Hương Xuân) - điểm cầu kết nối trực tuyến với Trung ương, chủ đầu tư đã phối hợp Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh xây dựng tài liệu phóng sự, dự thảo kịch bản chương trình chi tiết lễ khởi công; phối hợp đơn vị điện lực, Viễn thông Hà Tĩnh (VNPT) và các đơn vị liên quan để chuẩn bị các điều kiện cần thiết.
Ông Đặng Tuấn Anh - Chủ tịch UBND xã Hương Xuân (người ở giữa) cho biết: "Địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đảm bảo mọi công tác được chuẩn bị kỹ lưỡng. Hệ thống điện lưới, phương án dự phòng và vệ sinh môi trường tại khu vực tổ chức lễ khởi công đã được rà soát kỹ, đảm bảo tính thẩm mỹ và trang trọng cho điểm cầu trực tuyến. Mọi công đoạn cuối cùng đang được hoàn tất với tinh thần trách nhiệm cao nhất".
Các đơn vị tập trung lắp đặt hệ thống sân khấu, chuẩn bị bàn ghế... đón tiếp đại biểu về dự lễ khởi công.
Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân có diện tích gần 5 ha.
Thầy Phạm Quang Dũng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Hương Xuân chia sẻ: "Với quy mô 37 lớp học, đầy đủ các phòng chức năng, cơ sở vật chất được đầu tư bài bản sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Chúng tôi đang cùng học sinh tập luyện các tiết mục văn nghệ chào mừng với tâm thế náo nức, mong chờ ngày công trình được khởi công".
Tại xã Vũ Quang, công tác chuẩn bị đã được hoàn thiện chu đáo, tất cả đã sẵn sàng cho lễ khởi công vào sáng 19/3. Trong ảnh: Đơn vị điện lực chuẩn bị các điều kiện đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ cho lễ khởi công.
Bà Phan Hồng Yến - Chủ tịch UBND xã Vũ Quang (người thứ tư từ trái sang) cho hay: "Với tổng mức đầu tư hơn 168 tỷ đồng, trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS là công trình giáo dục lớn nhất từ trước đến nay ở xã biên giới Vũ Quang. Ngôi trường sẽ đáp ứng nhu cầu học tập nội trú cho hơn 1.200 em học sinh trên địa bàn".
Phối cảnh 3D Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 2 (xã Sơn Kim 2).
Ông Trần Quang Hòa - Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2 (người ngoài cùng bên trái) nhấn mạnh: "Việc đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập cho gần 770 học sinh mà còn là trung tâm văn hóa, giáo dục của vùng biên giới. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các đơn vị liên quan để công trình sớm được hoàn thành, đảm bảo chất lượng và mỹ thuật".
Các trường học chuẩn bị chu đáo cho chương trình văn nghệ tại lễ khởi công.

Thông tin về 5 công trình sẽ triển khai xây dựng:

Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Hồng (xã Sơn Hồng) có diện tích gần 5 ha, quy mô 36 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.200 học sinh;

Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 2 (xã Sơn Kim 2) có diện tích gần 5 ha, quy mô 23 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho 768 học sinh;

Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Vũ Quang (xã Vũ Quang) có diện tích hơn 4 ha, quy mô 32 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.200 học sinh;

Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Bình (xã Hương Bình) có diện tích gần 5 ha, quy mô 21 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho 628 học sinh;

Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân (xã Hương Xuân) có diện tích gần 5 ha, quy mô 37 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho gần 1.300 học sinh.

Cùng với đội ngũ giáo viên, học sinh, người dân các địa phương cũng háo hức mong chờ ngày khởi công dự án. Ông Phạm Viết Trâm ở thôn 2 (xã Sơn Hồng) chia sẻ: “Người dân chúng tôi rất phấn khởi, vui mừng khi ngôi trường mới được khởi công xây dựng. Nghĩ đến việc con em mình sẽ được học tập trong ngôi trường tốt hơn, đầy đủ cơ sở vật chất, chúng tôi chỉ biết cảm ơn Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành. Đây thực sự là điều mà người dân mong mỏi từ nhiều năm nay”. Trong ảnh: Phối cảnh 3D Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Hồng.
Những ngôi trường mới được xây dựng sẽ giúp các em học sinh vùng biên Hà Tĩnh được học tập, sinh hoạt trong một môi trường hiện đại. Đây chính là điểm tựa vững chắc để các em nỗ lực vươn lên trong học tập.
Sự đầu tư mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này không chỉ chăm lo cho tương lai của thế hệ trẻ, mà còn bồi đắp thêm lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm cho các em .

Việc khởi công trường học tại các xã biên giới là một dấu mốc đặc biệt ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành đối với sự nghiệp "trồng người" nơi vùng biên. Với quy mô hiện đại và công năng đồng bộ, khi hoàn thành, các dự án sẽ tháo gỡ những khó khăn về cơ sở vật chất, giúp thầy và trò yên tâm dạy tốt, học tốt. Ý thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, Sở đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương để chuẩn bị chu đáo, toàn diện mọi điều kiện cần thiết. Đến thời điểm này, tất cả nguồn lực và phương án hậu cần đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng tổ chức lễ khởi công vào ngày 19/3 đảm bảo trang trọng, thành công tốt đẹp.

Ông Bùi Nhân Sâm - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Bám bản "gieo chữ" giữa đại ngàn

Bám bản "gieo chữ" giữa đại ngàn

Khi bản nhỏ vẫn còn rộn ràng dư âm ngày Tết, cán bộ, giáo viên Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh lại bắt đầu hành trình ngược núi, băng rừng, bám bản vận động học sinh dân tộc Chứt trở lại lớp. Từ những con đường hun hút đến từng nếp nhà nép mình bên sườn núi, bước chân thầy cô bền bỉ, mang theo niềm tin và khát vọng gieo chữ giữa đại ngàn.
Nuôi dưỡng đam mê âm nhạc trong học đường

Nuôi dưỡng đam mê âm nhạc trong học đường

Dạy âm nhạc theo hướng tăng cường trải nghiệm giúp học sinh Hà Tĩnh được trực tiếp sử dụng nhạc cụ, tự tin cất cao tiếng hát và cảm nhận nghệ thuật bằng trọn vẹn cảm xúc của mình.
Hào hứng từ những giờ học đầu xuân mới

Hào hứng từ những giờ học đầu xuân mới

Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, gần 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh Hà Tĩnh đã trở lại trường trong không khí rộn ràng, nền nếp với khí thế quyết tâm, sẵn sàng chinh phục các mục tiêu mới.
6 thay đổi tuyển sinh đại học từ năm 2026

6 thay đổi tuyển sinh đại học từ năm 2026

Cửa xét tuyển học bạ hẹp hơn, số nguyện vọng, phương thức xét tuyển, lợi thế từ các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS đều giảm, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sẵn sàng cho giờ học đầu năm

Sẵn sàng cho giờ học đầu năm

Kỳ nghỉ Tết khép lại, giáo viên và học sinh Hà Tĩnh đang chủ động chuẩn bị kiến thức, sắp xếp lại nền nếp sinh hoạt, sẵn sàng bước vào những giờ học đầu năm mới...
Đưa giáo dục thành động lực tăng trưởng bền vững

Đưa giáo dục thành động lực tăng trưởng bền vững

Nghị quyết số 71-NQ/TW và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của tỉnh đặt mục tiêu tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển GD&ĐT. Nhân dịp đầu năm mới, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhân Sâm về nội dung này.