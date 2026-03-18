Chuẩn bị chu đáo cho lễ khởi công trường học nội trú ở các xã biên giới

Thầy Phạm Hồng Dương: "Nghề giáo là hành trình gieo hạt" 10/03/2026 13:50 Với tâm niệm "nghề giáo là hành trình gieo hạt", thầy Phạm Hồng Dương - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ (Hà Tĩnh) luôn tâm huyết, trách nhiệm với trường lớp, giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ.

Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 của học sinh cả nước 10/03/2026 10:25 Những trường không hoạt động giảng dạy vào thứ bảy, học sinh được nghỉ 3 ngày dịp Giỗ tổ Hùng Vương và 4 ngày dịp 30/4-1/5.

Học sinh cuối cấp rộn ràng chụp ảnh kỷ yếu sớm 10/03/2026 08:11 Những ngày giữa tháng 3, tại các trường THPT trên địa bàn Hà Tĩnh, không khí chụp ảnh kỷ yếu của học sinh cuối cấp rộn ràng, sôi động.

Bỏ hình thức thi IELTS trên giấy từ giữa năm 2026 09/03/2026 15:07 Từ giữa năm 2026, kỳ thi tiếng Anh quốc tế IELTS sẽ chính thức "khai tử" hình thức thi trên giấy và chuyển sang thi trên máy tính.

Giáo viên mầm non được giảm 30 phút đứng lớp, thời gian đến trường của trẻ có thay đổi? 09/03/2026 05:15 Từ ngày 4/3/2026, theo quy định mới của Bộ GD&ĐT, giáo viên mầm non được giảm 30 phút đứng lớp mỗi ngày. Thông tin này khiến nhiều phụ huynh băn khoăn liệu thời gian đến trường của trẻ có thay đổi?

Chủ động tuyên truyền về bầu cử cho học sinh lớp 12 08/03/2026 08:00 Việc tuyên truyền về bầu cử cho học sinh lớp 12 trên địa bàn Hà Tĩnh không chỉ giúp các em nắm được kiến thức pháp luật mà còn góp phần bồi dưỡng ý thức công dân cho thế hệ trẻ ngày nay.

Khi những trang sách được “đánh thức” trên không gian số 08/03/2026 06:00 Trong xu thế chuyển đổi số của ngành giáo dục, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã tích cực triển khai số hoá thư viện, đưa kho tri thức từ những kệ sách truyền thống lên không gian số.

Cô gái khiếm thị đậu Harvard và nhiều đại học danh tiếng của Mỹ 07/03/2026 13:04 Là người khiếm thị từ nhỏ nhưng 'bằng đôi tay' của mình, Đồng Thị Hải Yến đã trúng tuyển hàng loạt đại học danh tiếng như Harvard, Stanford, Columbia, Yale, Brown và Johns Hopkins (Mỹ).

Gặp gỡ cậu bé 12 tuổi với bộ sưu tập "khủng" huy chương Toán quốc tế 06/03/2026 15:02 Đam mê toán học từ nhỏ, 12 tuổi, Nguyễn Đức Tài - lớp 6A2, Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã sở hữu bộ sưu tập gồm 21 huy chương ở các kỳ thi Toán quốc tế.

Xây dựng thế hệ trẻ Hà Tĩnh có khả năng ngoại ngữ tốt 06/03/2026 08:48 Giai đoạn 2025 - 2030, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh phấn đấu mở thêm 1 lớp chuyên ngoại ngữ (tiếng Hàn Quốc hoặc tiếng Nhật Bản hoặc tiếng Đức).

Hà Tĩnh sẵn sàng cùng cả nước tổ chức khởi công xây dựng trường học tại các xã biên giới 04/03/2026 18:11 Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh đã chủ động chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng tổ chức lễ khởi công xây dựng các trường học biên giới vào ngày 19/3 tới đây.

Học online: Bước đệm cho năng lực tự học thời số hóa 04/03/2026 17:07 Học trực tuyến dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều học sinh và phụ huynh Hà Tĩnh bởi những ưu thế về mặt thời gian, khả năng tự học và cơ hội tiếp cận công nghệ số.

Chính thức bỏ bằng tốt nghiệp cấp 2 từ ngày 15/4 03/03/2026 20:54 Quy chế văn bằng, chứng chỉ mới của hệ thống giáo dục quốc dân chính thức bãi bỏ bằng tốt nghiệp cấp trung học cơ sở.

Tăng gần 4.000 thí sinh, thi tuyển vào lớp 10 ở Hà Tĩnh nóng lên từng ngày 02/03/2026 05:30 Năm học 2025-2026, công tác tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Tĩnh được dự báo sẽ chịu nhiều áp lực khi số lượng học sinh lớp 9 tăng thêm gần 4.000 em so với năm trước.

Bám bản "gieo chữ" giữa đại ngàn 28/02/2026 05:20 Khi bản nhỏ vẫn còn rộn ràng dư âm ngày Tết, cán bộ, giáo viên Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh lại bắt đầu hành trình ngược núi, băng rừng, bám bản vận động học sinh dân tộc Chứt trở lại lớp. Từ những con đường hun hút đến từng nếp nhà nép mình bên sườn núi, bước chân thầy cô bền bỉ, mang theo niềm tin và khát vọng gieo chữ giữa đại ngàn.

Thầy giáo Hà Tĩnh được trao Giải thưởng Lê Văn Thiêm 26/02/2026 15:19 Hội Toán học Việt Nam vừa có quyết định trao Giải thưởng Lê Văn Thiêm – giải thưởng cao quý nhất của ngành Toán học cho 2 giáo viên và 4 học sinh có thành tích xuất sắc trên toàn quốc.

Học sinh Albert Einstein hào hứng với những tiết học đầu xuân 26/02/2026 13:31 Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh Trường Albert Einstein (Hà Tĩnh) đã trở lại trường với nhiều hoạt động học tập, ngoại khóa sôi nổi, tạo động lực sẵn sàng chinh phục những mục tiêu mới.

Nuôi dưỡng đam mê âm nhạc trong học đường 25/02/2026 14:47 Dạy âm nhạc theo hướng tăng cường trải nghiệm giúp học sinh Hà Tĩnh được trực tiếp sử dụng nhạc cụ, tự tin cất cao tiếng hát và cảm nhận nghệ thuật bằng trọn vẹn cảm xúc của mình.

Đồng thuận khi tiếng Anh tiếp tục là môn thi thứ ba vào lớp 10 tại Hà Tĩnh 25/02/2026 13:33 Việc xác định sớm môn thi thứ ba cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 không chỉ giải tỏa tâm lý chờ đợi mà còn giúp các nhà trường, phụ huynh và học sinh Hà Tĩnh chủ động xây dựng lộ trình ôn tập khoa học, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Hào hứng từ những giờ học đầu xuân mới 24/02/2026 09:29 Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, gần 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh Hà Tĩnh đã trở lại trường trong không khí rộn ràng, nền nếp với khí thế quyết tâm, sẵn sàng chinh phục các mục tiêu mới.

6 thay đổi tuyển sinh đại học từ năm 2026 24/02/2026 07:13 Cửa xét tuyển học bạ hẹp hơn, số nguyện vọng, phương thức xét tuyển, lợi thế từ các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS đều giảm, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Gặp gỡ nam sinh Hà Tĩnh "lọt" đội tuyển Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương 24/02/2026 05:16 Võ Sỹ Quốc Anh (lớp 12 Toán 1 - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) vừa ghi tên mình vào danh sách 22 gương mặt ưu tú tham dự Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) năm 2026.

Hà Tĩnh thống nhất môn thi thứ 3 Kỳ thi vào lớp 10 THPT 23/02/2026 16:48 Sở GD&ĐT Hà Tĩnh chọn môn thi thứ 3 Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 theo Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

Sẵn sàng cho giờ học đầu năm 22/02/2026 05:22 Kỳ nghỉ Tết khép lại, giáo viên và học sinh Hà Tĩnh đang chủ động chuẩn bị kiến thức, sắp xếp lại nền nếp sinh hoạt, sẵn sàng bước vào những giờ học đầu năm mới...

Học sinh "giữ nhịp" ôn tập trong kỳ nghỉ tết dài ngày 19/02/2026 15:45 Giữa những ngày đầu xuân, nhiều học sinh tại Hà Tĩnh tranh thủ để ôn luyện cho các kỳ thi chuyển cấp và tuyển sinh sắp tới.

Bộ Quốc phòng tuyển gần 3.900 chỉ tiêu hệ dân sự năm 2026 18/02/2026 04:47 Theo Quyết định số 458/QĐ-TM của Tổng Tham mưu trưởng, năm học 2026-2027, các cơ sở đào tạo trong Quân đội được giao đào tạo hệ dân sự với hơn 3.880 chỉ tiêu ở các trình độ: Trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học.

Đưa giáo dục thành động lực tăng trưởng bền vững 17/02/2026 09:05 Nghị quyết số 71-NQ/TW và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của tỉnh đặt mục tiêu tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển GD&ĐT. Nhân dịp đầu năm mới, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhân Sâm về nội dung này.

Bộ Giáo dục chốt bỏ xét riêng học bạ, siết điểm cộng IELTS 15/02/2026 11:29 Thí sinh xét học bạ phải đạt sàn về điểm thi tốt nghiệp là 15/30, bị giới hạn 15 nguyện vọng và giảm một nửa điểm cộng với chứng chỉ IELTS.

iSchool Hà Tĩnh - một thập kỷ kiến tạo môi trường học tập hạnh phúc 13/02/2026 15:01 Xuân 2026 ghi dấu chặng đường tròn 10 năm hình thành và lớn mạnh của iSchool Hà Tĩnh với quy mô gần 1.100 học sinh liên cấp từ mầm non đến THPT.