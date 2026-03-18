Chuẩn bị chu đáo cho lễ khởi công trường học nội trú ở các xã biên giới

(Baohatinh.vn) - Những ngôi trường mới được khởi công xây dựng sẽ giúp các em học sinh vùng biên Hà Tĩnh được học tập, sinh hoạt trong môi trường hiện đại, tạo điểm tựa vững chắc để các em nỗ lực vươn lên.
Các đơn vị tập trung lắp đặt hệ thống sân khấu, chuẩn bị bàn ghế... đón tiếp đại biểu về dự lễ khởi công.
Thông tin về 5 công trình sẽ triển khai xây dựng:
Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Hồng (xã Sơn Hồng) có diện tích gần 5 ha, quy mô 36 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.200 học sinh;
Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 2 (xã Sơn Kim 2) có diện tích gần 5 ha, quy mô 23 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho 768 học sinh;
Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Vũ Quang (xã Vũ Quang) có diện tích hơn 4 ha, quy mô 32 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.200 học sinh;
Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Bình (xã Hương Bình) có diện tích gần 5 ha, quy mô 21 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho 628 học sinh;
Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân (xã Hương Xuân) có diện tích gần 5 ha, quy mô 37 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho gần 1.300 học sinh.
Việc khởi công trường học tại các xã biên giới là một dấu mốc đặc biệt ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành đối với sự nghiệp "trồng người" nơi vùng biên. Với quy mô hiện đại và công năng đồng bộ, khi hoàn thành, các dự án sẽ tháo gỡ những khó khăn về cơ sở vật chất, giúp thầy và trò yên tâm dạy tốt, học tốt. Ý thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, Sở đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương để chuẩn bị chu đáo, toàn diện mọi điều kiện cần thiết. Đến thời điểm này, tất cả nguồn lực và phương án hậu cần đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng tổ chức lễ khởi công vào ngày 19/3 đảm bảo trang trọng, thành công tốt đẹp.
