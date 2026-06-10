Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Đề thi tốt nghiệp THPT sẽ cân bằng giữa các môn

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết như trên bên lề buổi làm việc về kỳ thi ở Trường THPT Nguyễn Du - Thanh Oai, Hà Nội, chiều 10/6.

Ông Sơn cho biết đề thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ bám sát năng lực, kiến thức học sinh cần có theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đồng thời sẽ có sự cân bằng giữa các môn.

"Đề thi cũng bảo đảm sự chính xác, tránh dẫn đến việc hiểu đa nghĩa trong đề thi, trong từng câu hỏi", ông Sơn nói.

Hơn 1,2 triệu thí sinh sẽ dự thi bốn môn trong ngày 11-12/6. Hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn. Thí sinh chọn hai môn còn lại trong số các môn: Ngoại ngữ, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Chia sẻ thêm, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết đã làm việc rất kỹ với ban ra đề thi trên tinh thần bám sát đề minh họa đã công bố từ năm 2023 - thời điểm các thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm nay vừa bước vào lớp 10.

Các câu hỏi được ra ở đủ mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, nhằm đánh giá được kiến thức cơ bản của học sinh để xét tốt nghiệp THPT, đồng thời có sự phân hóa trong xét tuyển đại học, đặc biệt với các trường top trên.

Ông Chương cũng khẳng định Bộ quyết tâm tạo sự cân bằng về độ khó giữa đề thi các môn.

"Đâu đó có thể còn chưa thực sự đồng đều về các môn thi, chúng tôi sẽ tiếp tục khắc phục, có giải pháp dựa trên phương pháp khảo thí. Việc này cũng nhằm tiến tới thi tốt nghiệp THPT trên máy tính", ông Chương nói.

Năm ngoái, nhiều giáo viên, thí sinh phản ánh đề Toán và Tiếng Anh khó hơn các môn khác, bất lợi khi một số đại học xét tuyển bằng nhiều tổ hợp vào cùng một ngành. Toán là môn có điểm trung bình thấp nhất - 4,78, kế đến là Tiếng Anh với 5,38. Các môn như Hóa, Lý, Sử, Địa đều trên 6.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn động viên thí sinh tại điểm thi THPT Nguyễn Du - Thanh Oai, Hà Nội. Ảnh: Mạnh Mạnh

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh kỳ thi tốt nghiệp THPT có ý nghĩa quan trọng bởi kết quả là cơ sở để đánh giá kết quả học tập của người học, chất lượng dạy học ở bậc phổ thông, xét công nhận tốt nghiệp THPT và là căn cứ để các trường đại học, cao đẳng xét tuyển đầu vào.

Đặc biệt, điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay được sử dụng để xét cấp học bổng cho sinh viên 15 ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược, sinh viên các chương trình tài năng.

Vì vậy, ngành giáo dục cùng các bộ, ngành, địa phương đều nỗ lực nhằm đảm bảo kỳ thi công bằng, khách quan.

Ông lưu ý cán bộ coi thi khi xảy ra bất kỳ tình huống, sai sót nào cũng phải xử lý bình tĩnh, đặt quyền lợi chính đáng của thí sinh lên hàng đầu, thay vì lập tức đi tìm nguyên nhân và xác định ai đúng, ai sai. Các thầy cô cũng không nên sợ sai, sợ kiểm điểm để giấu lỗi, khiến hậu quả lớn hơn.

Ở khâu chấm thi, Bộ trưởng cho biết Bộ đã chỉ đạo, hướng dẫn rõ ràng. Nhìn nhận với môn tự luận là Ngữ văn, khâu chấm thi đôi lúc không tránh khỏi yếu tố định tính, đội ngũ giáo viên được tập huấn kỹ lưỡng, lưu ý việc chấm chung, thảo luận về đáp án để tạo sự thống nhất ở từng điểm thi và trên toàn quốc.

Chiều nay, thí sinh cả nước hoàn thành thủ tục dự thi. Ngày mai, các em thi Ngữ văn trong 120 phút buổi sáng và Toán trong 90 phút buổi chiều. Ngày 12/6, thí sinh thi hai môn lựa chọn trong buổi sáng. Điểm thi tốt nghiệp THPT được công bố vào ngày 1/7.