Dự báo thời tiết trên cả nước phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/6: Nắng nóng gay gắt 06/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/6: Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ dao động từ 29 - 37°C.

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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/6: Tiếp tục nắng nóng 05/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/6: ít mây, không mưa, ngày trời nắng; nhiệt độ: 30 - 37 độ C.

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Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới đầu tiên năm 2026 xuất hiện trên Biển Đông 04/06/2026 09:43 Lúc 7 giờ ngày 4/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 30/5: Có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng 30/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 30/5: mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng; nhiệt độ: 27 - 34°C.

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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/5: nắng nóng gay gắt 28/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/5: ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; dao động từ 27 - 40 độ C.

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Giúp ngủ ngon khi trời nóng 27/05/2026 04:38 Điều chỉnh nhiệt độ cơ thể là giải pháp tự nhiên có thể giúp bạn ngủ sâu giấc bất chấp thời tiết oi bức.