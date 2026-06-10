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Dự báo thời tiết trên cả nước phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

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Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 - 12/6. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, thời tiết trên cả nước trong thời gian diễn ra kỳ thi tương đối thuận lợi, tuy nhiên một số khu vực vẫn xuất hiện mưa dông vào chiều tối và đêm.

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Tags:

#Kỳ thi tốt nghiệp THPT #Dự báo thời tiết trên cả nước

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

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