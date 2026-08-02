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Khu vực có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Dolphin trong tuần tới

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Dự báo khoảng ngày 6-7/8, bão Dolphin sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Okinawa (Nhật Bản), sau đó hướng về phía đất liền của Trung Quốc.

Chiều 2/8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 24 giờ qua, bão Dolphin tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, đồng thời suy yếu dần.

Chiều cùng ngày, tâm bão cách Okinawa (Nhật Bản) khoảng 2.400km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão ở cấp 15, giật trên cấp 17.

Trong 1-2 ngày tới, Dolphin được dự báo tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h, cường độ giảm dần xuống cấp 14-15.

Khoảng ngày 6-7/8, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Okinawa. Sau đó, bão Dolphin tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về khu vực đất liền Trung Quốc.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ khoảng ngày 5/8, khi bão Dolphin tiến gần khu vực phía Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), gió tây nam trên vùng biển phía Nam Biển Đông sẽ gia tăng cường độ.

Từ ngày 6 đến 7/8, gió tây nam trên các vùng biển phía Bắc, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa, có thể mạnh lên cấp 6-7. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến và những tác động có thể xảy ra do bão Dolphin.

Dự báo vị trí và hướng đi của siêu bão Dolphin (Ảnh: Zoom Earth).
Dự báo vị trí và hướng đi của siêu bão Dolphin (Ảnh: Zoom Earth).

Nhiều cơ quan khí tượng thế giới thống nhất Dolphin đang di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về quần đảo Ryukyu và Okinawa của Nhật Bản.

Tuy nhiên, đánh giá về cường độ bão có sự chênh lệch do mỗi cơ quan sử dụng phương pháp và khoảng thời gian tính gió khác nhau.

Trong đó, cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, lúc 10h ngày 2/8 theo giờ Việt Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt 162km/h, giật 234km/h.

Vùng gió mạnh từ 54km/h trở lên mở rộng khoảng 500km về phía Đông Bắc và 330km về phía Tây Nam.

Trung tâm Cảnh báo bão Liên hợp Mỹ (JTWC) dự báo bão Dolphin suy yếu từ từ nhưng vẫn rất mạnh khi tiến về quần đảo Ryukyu (Nhật Bản).

Đến ngày 5/8, sức gió có thể còn khoảng 176km/h; ngày 6-7/8 còn khoảng 167km/h.

Lúc 7h ngày 7/8, tâm bão được dự báo ở rất gần khu vực Okinawa.

Đáng chú ý, JTWC nhận định dù cường độ giảm, vùng gió của Dolphin có thể tiếp tục mở rộng. Bão có khả năng trải qua thêm một chu kỳ thay thế thành mắt bão trước khi tới quần đảo Ryukyu, khiến gió mạnh và những tác động nguy hiểm lan xa khỏi tâm bão.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc nhận định bão Dolphin chưa ảnh hưởng đến các vùng biển nước này trước đêm 5/8.

Sau ngày 6/8, bão sẽ dần tiến gần vùng biển phía Đông Trung Quốc; khoảng ngày 8/8, một số khu vực Hoa Đông và vùng biển phía Đông của Trung Quốc có thể xuất hiện gió mạnh, mưa lớn.

dantri.com.vn
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