Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/8: Đêm có mưa, ngày trời nắng

Khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, triển khai nhiệm vụ đối ngoại trong kỷ nguyên mới 01/08/2026 16:32 Sáng 1/8, Bộ Ngoại giao tổ chức khai mạc phiên toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền từ chuyển đổi số 01/08/2026 09:57 Ngành Tuyên giáo và Dân vận Hà Tĩnh đã và đang tích cực chuyển đổi số, đổi mới phương thức tuyên truyền đưa chủ trương, chính sách của Đảng đến với người dân hiệu quả hơn.

Thêm hy vọng cho bệnh nhân ung thư tại Hà Tĩnh 01/08/2026 08:53 Từng phải lên tuyến Trung ương điều trị, nay nhiều bệnh nhân ung thư ở Hà Tĩnh đã được tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương.

Đảng viên vùng giáo - cầu nối ý Đảng, lòng dân 31/07/2026 16:25 Bằng uy tín, trách nhiệm, các đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh đã trở thành cầu nối gắn kết ý Đảng với lòng dân, chung sức xây dựng các xứ đạo bình yên, phát triển.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương làm việc tại Hà Tĩnh 31/07/2026 15:07 Hà Tĩnh sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần giữ vững QP-AN trên địa bàn.

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy 31/07/2026 14:27 Sáng 31/7, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết quả thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tài chính thị trường ngày 31/7: Hà Tĩnh đạt 70% dự toán thu ngân sách sau 7 tháng 31/07/2026 07:47 7 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Tĩnh đạt hơn 13.235 tỷ đồng, bằng 70% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hội nghị lần thứ 36 Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận nhiều nội dung thuộc thẩm quyền 30/07/2026 20:22 Chiều 30/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 36 để nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Vấn đề hôm nay: Phòng chống mua bán người - từ nhận diện đến hành động 30/07/2026 20:00 Thực trạng của loại tội phạm mua bán người diễn biến ra sao? Người dân cần trang bị những kỹ năng gì để tự bảo vệ mình và người thân? Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Phòng chống mua bán người - từ nhận diện đến hành động.

Lời cảnh tỉnh từ những nạn nhân "sập bẫy" mua bán người 30/07/2026 15:52 Nhiều người ở Hà Tĩnh vì tin vào lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao" đã trở thành nạn nhân của các đường dây mua bán người, để lại những hệ lụy nặng nề cho bản thân và gia đình.

Lễ Kỳ phúc Lục ngoạt – Mạch nguồn văn hóa vùng biển Cổ Đạm 30/07/2026 10:00 Lễ "Kỳ phúc Lục ngoạt" là nét đẹp văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ ở vùng biển xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) với mong muốn cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Tài chính thị trường ngày 30/7: Doanh nghiệp Hà Tĩnh “bứt tốc” nửa cuối năm 30/07/2026 07:45 Với kết quả tích cực đạt được từ đầu năm cùng sự đồng hành của các cấp, ngành, doanh nghiệp trong Hà Tĩnh đang nỗ lực hoàn thành và vượt các mục tiêu năm 2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng 29/07/2026 15:35 Sáng 29/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tài chính thị trường ngày 29/7: Hàng loạt doanh nghiệp vàng, kim cương đóng cửa 29/07/2026 07:55 Thị trường kim hoàn đang trải qua đợt biến động mạnh, khi hàng loạt cửa hàng vàng, kim cương, đá quý đóng cửa, tạm ngừng hoạt động. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 28/07/2026 15:15 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và địa phương lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Tài chính thị trường ngày 28/7: Hơn 80% người mua nhà sẵn sàng vay ngân hàng nếu lãi suất dưới 9% 28/07/2026 07:48 Phần lớn người mua nhà vẫn muốn vay vốn, nhưng chỉ sẵn sàng xuống tiền khi lãi suất dưới 9%/năm và khoản trả góp không vượt quá 40% thu nhập. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hoàn thiện các đề án lớn để mở rộng và phát triển Khu kinh tế Vũng Áng 27/07/2026 16:55 Sáng 27/7, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các địa phương liên quan để nghe kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển KKT Vũng Áng trong thời gian qua, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 7 27/07/2026 14:31 Sáng 27/7, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7.

Số hóa để quản lý giao thông hiệu quả 27/07/2026 14:08 Từ kiểm tra giấy phép lái xe qua VNeID đến xử lý vi phạm trên môi trường điện tử, các ứng dụng số giúp quản lý minh bạch, giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian và tạo thuận lợi cho người dân.

Tài chính thị trường ngày 27/7: Chuyển tiền tới tài khoản lạ có thể phải chờ ít nhất 24 giờ 27/07/2026 07:44 Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng xây dựng cơ chế cho phép người dùng cài thời gian chờ khi chuyển tiền tới tài khoản mới, nhằm tăng khả năng ngăn chặn lừa đảo trực tuyến. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Thắp sáng lòng biết ơn trong đêm tri ân tháng Bảy 27/07/2026 05:00 Tối 26/7, lễ dâng hương, thắp nến tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ được tổ chức trang trọng tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Hà Tĩnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế dâng hương tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc 26/07/2026 15:27 Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc, sáng 26/7, đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tới dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Sống khỏe cùng BHT: Ung thư cổ tử cung - hiểu đúng để tầm soát sớm 26/07/2026 10:00 Ung thư cổ tử cung là một trong những căn bệnh phổ biến ở phụ nữ nhưng hoàn toàn có thể phát hiện sớm nếu được tầm soát định kỳ. Bác sĩ CKI Phan Quang Anh - Phó Trưởng khoa Phụ sản, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình 26/07/2026 04:20 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình nối dài lòng biết ơn, đưa những người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ, quê hương và gia đình.

Đoàn lãnh đạo Hà Tĩnh dâng hương các địa chỉ đỏ nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 25/07/2026 17:26 Sáng 25/7, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (phường Thành Sen) và các địa chỉ đỏ tại Nghệ An, Quảng Trị.

Đền Cả - Dấu thiêng giữa miền di sản 25/07/2026 15:16 Nép mình dưới chân núi Mồng Gà, đền Cả ở xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) không chỉ được biết đến là một ngôi đền cổ linh thiêng, mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử qua các thời kỳ đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Nữ thanh niên xung phong gần 25 năm lập ban thờ đồng đội 25/07/2026 08:44 Gần 1/4 thế kỷ qua, cựu TNXP Lê Thị Giang (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn gìn giữ di ảnh, lập ban thờ và hương khói người đồng đội đã hy sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo trực tuyến công tác phòng chống cháy rừng 24/07/2026 18:42 Chiều 24/7, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh họp trực tuyến chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và rút kinh nghiệm sau các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Chiến thắng Đồng Lộc - từ "tọa độ lửa" đến miền xanh hòa bình 24/07/2026 10:08 Chiến thắng Đồng Lộc ngày 24/7/1968 đã trở thành bản anh hùng ca bất tử, khẳng định tinh thần bất khuất, ý chí vượt qua mọi thử thách của dân tộc Việt Nam.

Tài chính thị trường ngày 24/7: Chậm trả lương, doanh nghiệp có thể bị phạt 100 triệu đồng 24/07/2026 07:45 Từ 10/9, doanh nghiệp chậm hoặc trả thiếu lương có thể bị phạt tới 100 triệu đồng, đồng thời phải trả đủ tiền lương còn thiếu và khoản lãi phát sinh cho người lao động. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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