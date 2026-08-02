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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/8: Đêm có mưa, ngày trời nắng

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(Baohatinh.vn) - Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/8: Có mây, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông; ngày trời nắng, gió nhẹ; nhiệt độ: 25 - 33°C.

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