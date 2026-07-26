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Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Quỳnh Sơn - Tiến Long
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(Baohatinh.vn) - Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình nối dài lòng biết ơn, đưa những người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ, quê hương và gia đình.

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Đoàn lãnh đạo Hà Tĩnh dâng hương các địa chỉ đỏ nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Đoàn lãnh đạo Hà Tĩnh dâng hương các địa chỉ đỏ nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Sáng 25/7, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (phường Thành Sen) và các địa chỉ đỏ tại Nghệ An, Quảng Trị.
Đền Cả - Dấu thiêng giữa miền di sản

Đền Cả - Dấu thiêng giữa miền di sản

Nép mình dưới chân núi Mồng Gà, đền Cả ở xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) không chỉ được biết đến là một ngôi đền cổ linh thiêng, mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử qua các thời kỳ đấu tranh dựng nước và giữ nước.
Những "nhân chứng thép" kể chuyện Đồng Lộc

Những "nhân chứng thép" kể chuyện Đồng Lộc

Mỗi hiện vật tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) không chỉ là chứng tích, mà còn là những trang sử sống động giúp lịch sử đến gần hơn với thế hệ hôm nay.
Giữ bình yên giữa nhịp phát triển đô thị

Giữ bình yên giữa nhịp phát triển đô thị

Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt phát huy sức mạnh toàn dân, phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) không chỉ giữ vững bình yên mà còn khẳng định vị thế phường đạt chuẩn về an ninh, trật tự.
Thường trực HĐND tỉnh họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5

Thường trực HĐND tỉnh họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các ban HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, giữ tính độc lập, khách quan trong công tác thẩm tra; tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận sau chất vấn.
Phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh kể chuyện quê hương bằng video

Phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh kể chuyện quê hương bằng video

Không cần thiết bị hiện đại hay kỹ năng chuyên nghiệp, nhiều phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh đang dùng điện thoại thông minh để sáng tạo những video về biển, con người và đặc sản quê hương, góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Tĩnh.
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