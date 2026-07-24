Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo trực tuyến công tác phòng chống cháy rừng

Chiến thắng Đồng Lộc - từ "tọa độ lửa" đến miền xanh hòa bình 24/07/2026 10:08 Chiến thắng Đồng Lộc ngày 24/7/1968 đã trở thành bản anh hùng ca bất tử, khẳng định tinh thần bất khuất, ý chí vượt qua mọi thử thách của dân tộc Việt Nam.

Tài chính thị trường ngày 24/7: Chậm trả lương, doanh nghiệp có thể bị phạt 100 triệu đồng 24/07/2026 07:45 Từ 10/9, doanh nghiệp chậm hoặc trả thiếu lương có thể bị phạt tới 100 triệu đồng, đồng thời phải trả đủ tiền lương còn thiếu và khoản lãi phát sinh cho người lao động. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Những "nhân chứng thép" kể chuyện Đồng Lộc 24/07/2026 06:08 Mỗi hiện vật tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) không chỉ là chứng tích, mà còn là những trang sử sống động giúp lịch sử đến gần hơn với thế hệ hôm nay.

Lắng đọng lễ khai mạc tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 24/07/2026 06:00 Tối 23/7, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh, lễ khai mạc tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ đã diễn ra trang trọng, ý nghĩa.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/7: Ngày nắng, đêm mưa vài nơi 24/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/7: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ: 26 - 36 độ C.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra an toàn hồ, đập trước mùa mưa lũ 23/07/2026 14:44 Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá hiện trạng công trình hồ, đập để có biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

[Motion graphic] Mức phạt vi phạm lao động chưa thành niên theo quy định mới nhất 23/07/2026 09:01 Theo quy định tại Nghị định 283/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/9/2026, mức phạt vi phạm lao động chưa thành niên đối với người sử dụng lao động cao nhất là 75 triệu đồng.

Tài chính thị trường ngày 23/7: Lãi suất cho vay bình quân lên mức 10,5%/năm 23/07/2026 07:47 Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước mới công bố, lãi suất cho vay bình quân trong tháng 6 tăng 0,4 điểm phần trăm so với tháng trước đó, lên khoảng 8,1-10,5%/năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/7: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa vài nơi 23/07/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/7: Toàn tỉnh đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 27 - 37°C.

Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương địa chỉ đỏ, tặng quà người có công 22/07/2026 16:00 Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 22/7, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm, tặng quà gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Giữ bình yên giữa nhịp phát triển đô thị 22/07/2026 10:40 Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt phát huy sức mạnh toàn dân, phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) không chỉ giữ vững bình yên mà còn khẳng định vị thế phường đạt chuẩn về an ninh, trật tự.

Tài chính thị trường ngày 22/7: PNJ tạm hạn chế chi trả khi mua lại kim cương 22/07/2026 07:45 Từ 21/7, PNJ áp hạn mức thanh toán mỗi ngày khi mua lại kim cương và trang sức kim cương do nhu cầu bán tăng mạnh, gây áp lực thanh khoản. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/7: Đêm không mưa, ngày nắng nóng 22/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/7: Toàn tỉnh đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 28 - 37°C.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện dữ liệu số phục vụ chính quyền 2 cấp 21/07/2026 21:52 Chiều 21/7, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Thường trực HĐND tỉnh họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5 21/07/2026 21:52 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các ban HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, giữ tính độc lập, khách quan trong công tác thẩm tra; tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận sau chất vấn.

Tài chính thị trường ngày 21/7: Chuyển tiền từ 400 triệu đồng có thể phải chờ 24 giờ 21/07/2026 07:48 Từ ngày 1/3/2027, giao dịch chuyển tiền trực tuyến từ 400 triệu đồng trở lên có thể phải chờ tối thiểu 24 giờ nếu khách hàng không đăng ký hạn mức và thời gian chờ khác. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo chữa cháy rừng tại Trường Lưu 20/07/2026 22:22 Chiều 20/7, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ cháy rừng trên địa bàn xã Trường Lưu để chỉ đạo công tác chữa cháy và triển khai các giải pháp nhằm sớm khống chế hoàn toàn đám cháy.

Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, giữ gìn an ninh từ sớm 20/07/2026 14:32 Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình là những yếu tố then chốt giúp lực lượng cảnh sát Công an Hà Tĩnh chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Tài chính thị trường ngày 20/7: Chuyên gia dự báo giá vàng tiếp tục giảm 20/07/2026 07:41 Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý bi quan đang chi phối thị trường vàng khi 79% chuyên gia dự báo giá sẽ giảm trong tuần này. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/7: Ngày nắng nóng, có nơi trên 37 độ C 20/07/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/7: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ dao động từ 28 - 37 độ C.

Khi AI viết văn, điều gì giữ giá trị của người cầm bút? 19/07/2026 15:17 Trí tuệ nhân tạo (AI) mở ra nhiều cơ hội mới cho sáng tạo văn học. Tuy nhiên, việc sử dụng AI cũng đặt ra yêu cầu về trách nhiệm nghề nghiệp, tính trung thực đối với người cầm bút.

Phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh kể chuyện quê hương bằng video 19/07/2026 13:37 Không cần thiết bị hiện đại hay kỹ năng chuyên nghiệp, nhiều phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh đang dùng điện thoại thông minh để sáng tạo những video về biển, con người và đặc sản quê hương, góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Tĩnh.

Tây Tiến - Sức sống mới trên miền quê đáng sống 19/07/2026 10:05 Thôn Tây Tiến, xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) được thành lập trên cơ sở sáp nhập các thôn Trần Phú và Bắc Trị, mở ra không gian phát triển mới, hướng tới khu dân cư văn minh, giàu đẹp.

Sống khoẻ cùng BHT: Dinh dưỡng cho tuổi dậy thì, "chìa khoá vàng" phát triển 19/07/2026 10:00 Bác sỹ Hoàng Quỳnh Thơ - Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn về chế độ dinh dưỡng cần thiết cho trẻ trong giai đoạn dậy thì.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/7: Ngày nắng, có nơi 37 độ C 19/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/7: Toàn tỉnh đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ 28 - 37 độ C.

Kỳ diệu hành trình tìm thấy mộ liệt sỹ quê Hà Tĩnh nhờ mạng xã hội 18/07/2026 13:34 Từ thông tin được chia sẻ trên không gian mạng, một người đàn ông ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh đã tìm thấy phần mộ của người chú ruột là liệt sỹ sau 59 năm thất lạc thông tin.

Trang bị kiến thức tiền hôn nhân cho người trẻ Hà Tĩnh 18/07/2026 10:19 Việc trang bị kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân đang được Hà Tĩnh chú trọng, giúp người trẻ chuẩn bị hành trang vững vàng trước khi bước vào cuộc sống gia đình.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/7: Ngày nắng, cao nhất 35 độ C 18/07/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/7: Mây thay đổi, phổ biến không mưa, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ dao động từ 27 - 35 độ C.

Đoàn lãnh đạo TP Hải Phòng và tỉnh Lai Châu dâng hương tưởng niệm tại Hà Tĩnh 17/07/2026 15:12 Sáng 17/7, đoàn công tác Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã đến dâng hương tại các di tích lịch sử trên địa bàn Hà Tĩnh.

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