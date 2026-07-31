Tài chính thị trường ngày 31/7: Hà Tĩnh đạt 70% dự toán thu ngân sách sau 7 tháng

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 31/7: Ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào 31/07/2026 05:02 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 31/7: Ngày có nắng gián đoạn; chiều và đêm, nhiều khu vực tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ dao động từ 26 - 33 độ C.

Hội nghị lần thứ 36 Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận nhiều nội dung thuộc thẩm quyền 30/07/2026 20:22 Chiều 30/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 36 để nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Vấn đề hôm nay: Phòng chống mua bán người - từ nhận diện đến hành động 30/07/2026 20:00 Thực trạng của loại tội phạm mua bán người diễn biến ra sao? Người dân cần trang bị những kỹ năng gì để tự bảo vệ mình và người thân? Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Phòng chống mua bán người - từ nhận diện đến hành động.

Lời cảnh tỉnh từ những nạn nhân "sập bẫy" mua bán người 30/07/2026 15:52 Nhiều người ở Hà Tĩnh vì tin vào lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao" đã trở thành nạn nhân của các đường dây mua bán người, để lại những hệ lụy nặng nề cho bản thân và gia đình.

Lễ Kỳ phúc Lục ngoạt – Mạch nguồn văn hóa vùng biển Cổ Đạm 30/07/2026 10:00 Lễ "Kỳ phúc Lục ngoạt" là nét đẹp văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ ở vùng biển xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) với mong muốn cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 30/7: Chiều tối và đêm mưa rào và dông 30/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 30/7: Ngày nắng nhẹ gián đoạn, chiều tối và đêm mưa rào và dông. Nhiệt độ: 26 - 33 độ C.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng 29/07/2026 15:35 Sáng 29/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/7: trời hửng nắng, chiều tối có mưa rào 29/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/7: ngày hửng nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ: 26 - 33 độ C.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 28/07/2026 15:15 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và địa phương lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Gen Z và làn gió mới nơi công sở 28/07/2026 14:15 Với tư duy đổi mới, làm chủ công nghệ, nhiều bạn trẻ Gen Z ở Hà Tĩnh đang khẳng định năng lực trong công việc, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị...

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/7: Có mưa rào và dông 28/07/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/7: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ dao động từ 26 - 36 độ C.

Hoàn thiện các đề án lớn để mở rộng và phát triển Khu kinh tế Vũng Áng 27/07/2026 16:55 Sáng 27/7, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các địa phương liên quan để nghe kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển KKT Vũng Áng trong thời gian qua, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 7 27/07/2026 14:31 Sáng 27/7, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7.

Số hóa để quản lý giao thông hiệu quả 27/07/2026 14:08 Từ kiểm tra giấy phép lái xe qua VNeID đến xử lý vi phạm trên môi trường điện tử, các ứng dụng số giúp quản lý minh bạch, giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian và tạo thuận lợi cho người dân.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 27/7: Ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi 27/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/7: Ngày nắng, chiều và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ: 26 - 35 độ C.

Thắp sáng lòng biết ơn trong đêm tri ân tháng Bảy 27/07/2026 05:00 Tối 26/7, lễ dâng hương, thắp nến tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ được tổ chức trang trọng tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Hà Tĩnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế dâng hương tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc 26/07/2026 15:27 Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc, sáng 26/7, đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tới dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Sống khỏe cùng BHT: Ung thư cổ tử cung - hiểu đúng để tầm soát sớm 26/07/2026 10:00 Ung thư cổ tử cung là một trong những căn bệnh phổ biến ở phụ nữ nhưng hoàn toàn có thể phát hiện sớm nếu được tầm soát định kỳ. Bác sĩ CKI Phan Quang Anh - Phó Trưởng khoa Phụ sản, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/7: Mưa rào và giông rải rác 26/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/7: mưa rào và giông rải rác, ngày trời nắng; nhiệt độ 25 - 33 độ C.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình 26/07/2026 04:20 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình nối dài lòng biết ơn, đưa những người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ, quê hương và gia đình.

Đoàn lãnh đạo Hà Tĩnh dâng hương các địa chỉ đỏ nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 25/07/2026 17:26 Sáng 25/7, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (phường Thành Sen) và các địa chỉ đỏ tại Nghệ An, Quảng Trị.

Đền Cả - Dấu thiêng giữa miền di sản 25/07/2026 15:16 Nép mình dưới chân núi Mồng Gà, đền Cả ở xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) không chỉ được biết đến là một ngôi đền cổ linh thiêng, mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử qua các thời kỳ đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Nữ thanh niên xung phong gần 25 năm lập ban thờ đồng đội 25/07/2026 08:44 Gần 1/4 thế kỷ qua, cựu TNXP Lê Thị Giang (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn gìn giữ di ảnh, lập ban thờ và hương khói người đồng đội đã hy sinh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/7: Đêm mưa rào, ngày nắng gián đoạn 25/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/7: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng. Nhiệt độ 25 - 33 độ C

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo trực tuyến công tác phòng chống cháy rừng 24/07/2026 18:42 Chiều 24/7, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh họp trực tuyến chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và rút kinh nghiệm sau các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Chiến thắng Đồng Lộc - từ "tọa độ lửa" đến miền xanh hòa bình 24/07/2026 10:08 Chiến thắng Đồng Lộc ngày 24/7/1968 đã trở thành bản anh hùng ca bất tử, khẳng định tinh thần bất khuất, ý chí vượt qua mọi thử thách của dân tộc Việt Nam.

Những "nhân chứng thép" kể chuyện Đồng Lộc 24/07/2026 06:08 Mỗi hiện vật tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) không chỉ là chứng tích, mà còn là những trang sử sống động giúp lịch sử đến gần hơn với thế hệ hôm nay.

Lắng đọng lễ khai mạc tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 24/07/2026 06:00 Tối 23/7, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh, lễ khai mạc tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ đã diễn ra trang trọng, ý nghĩa.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/7: Ngày nắng, đêm mưa vài nơi 24/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/7: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ: 26 - 36 độ C.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra an toàn hồ, đập trước mùa mưa lũ 23/07/2026 14:44 Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá hiện trạng công trình hồ, đập để có biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

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