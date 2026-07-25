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Khách hàng Hà Tĩnh trúng giải nhất chương trình khuyến mại của Vietcombank

Nguyễn Oanh
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(Baohatinh.vn) - Trong kỳ quay số đầu tiên, Hà Tĩnh có 4 khách hàng trúng giải chương trình “Có Vietcombank – Rinh quà kỳ tích”, trong đó 1 khách hàng may mắn trúng giải nhất.

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Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh luôn đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số.

Chương trình “Có Vietcombank - Rinh quà kỳ tích” được Vietcombank triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 5/6 đến 31/8/2026 nhằm khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thanh toán và thúc đẩy khách hàng sử dụng hình thức thanh toán QR qua ứng dụng VCB Digibank.

Theo thể lệ, đối với đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ và VCB OneQR (giải pháp thanh toán bằng mã QR của Vietcombank, cho phép hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhận tiền thanh toán qua một mã QR duy nhất - PV), cứ mỗi 20 triệu đồng doanh số thanh toán hợp lệ trong kỳ sẽ được cấp 1 mã dự thưởng. Đối với khách hàng cá nhân sử dụng VCB Digibank thanh toán QR tại các đơn vị chấp nhận thanh toán VCB OneQR, cứ mỗi 1 triệu đồng giá trị giao dịch hợp lệ sẽ được cấp 1 mã dự thưởng, tối đa 50 mã/kỳ.

Chương trình chia thành 3 kỳ, kỳ đầu tiên dành cho khách hàng phát sinh thanh toán từ ngày 5/6 - 30/6; kỳ 2 từ ngày 1/7- 31/7; kỳ cuối diễn ra từ ngày 1/8 - 31/8. Sau mỗi kỳ, chương trình sẽ tổ chức quay số trúng thưởng.

Chương trình có 126 giải thưởng với tổng giá trị 2,4 tỷ đồng. Trong đó, đối với đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ và VCB OneQR của Vietcombank, giải thưởng có tổng giá trị lên đến 1,9 tỷ đồng gồm: 15 giải nhất, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng; 75 giải nhì, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng. Đối với khách hàng cá nhân có tổng giải thưởng 450 triệu đồng, gồm 6 giải nhất, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng và 30 giải nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.

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Lãnh đạo Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh trao giải nhất cho khách hàng may mắn trúng giải nhất chương trình khuyến mại “Có Vietcombank – Rinh quà kỳ tích” trong kỳ quay số đầu tiên.

Trong đợt quay số kỳ đầu tiên, toàn hệ thống Vietcombank có 12 khách hàng cá nhân và 30 đơn vị chấp nhận thanh toán trúng thưởng.

Riêng tại Hà Tĩnh, toàn tỉnh có 4 khách hàng trúng thưởng với tổng giá trị 116 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH Minh Hiền Nga (phường Bắc Hồng Lĩnh) đã may mắn trúng giải nhất, trị giá 100 triệu đồng dành cho đơn vị chấp nhận thanh toán. Đây là doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ và mở tài khoản tại Phòng Giao dịch Hồng Lĩnh thuộc Vietcombank Hà Tĩnh.

Chương trình là hoạt động tri ân khách hàng, đồng thời góp phần thúc đẩy chủ trương phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Thông qua các chương trình ưu đãi, Vietcombank mong muốn tiếp tục đồng hành cùng khách hàng và các đơn vị kinh doanh trong việc ứng dụng các phương thức thanh toán hiện đại, an toàn, thuận tiện; đồng thời tiếp tục mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thanh toán, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh.

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Tags:

#Vietcombank #Hà Tĩnh #khuyến mại #giải thưởng #thanh toán không tiền mặt #chương trình khuyến mãi

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

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