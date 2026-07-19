Lãi suất ngân hàng tăng, gửi kỳ hạn nào để hưởng lợi?

Mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh đã có điều chỉnh theo hướng tăng, tập trung ở các kỳ trung và dài hạn.

Theo ghi nhận tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Tĩnh, từ tháng 6 đến nửa đầu tháng 7, mặt bằng lãi suất huy động đã có điều chỉnh theo hướng tăng, tập trung ở các kỳ trung và dài hạn. Cụ thể, đối với kỳ hạn từ 6 - 12 tháng, lãi suất huy động phổ biến dao động từ 5,5 - 8,5%/năm, tăng nhẹ so với tháng trước; lãi suất bình quân toàn hệ thống khoảng 7,8%/năm; một số ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết mức cao nhất lên tới 9%/năm. Với kỳ hạn trên 12 tháng, lãi suất cũng được điều chỉnh tăng, từ mức phổ biến 5 -9%/năm lên 5,8 - 9,3%/năm.

Theo đại diện một số ngân hàng thương mại, việc điều chỉnh tăng lãi suất ở một số kỳ hạn không phải là tín hiệu của sự thiếu hụt thanh khoản mà là sự điều chỉnh mang tính chủ động của từng ngân hàng.

Từ nay đến cuối năm là giai đoạn nhu cầu vốn tăng mạnh khi doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nhập nguyên liệu, dự trữ hàng hóa phục vụ thị trường cuối năm; nhiều dự án đầu tư công, công nghiệp, thương mại bước vào giai đoạn tăng tốc giải ngân.

Trong khi đó, tại Hà Tĩnh, tín dụng tăng nhanh hơn huy động (6 tháng đầu năm, tín dụng tăng 8,8%; huy động tăng 5,3%), các ngân hàng buộc phải bổ sung nguồn vốn trung hạn, dài hạn để đảm bảo cân đối nguồn vốn và tuân thủ các tỷ lệ an toàn theo quy định.

Bac A Bank đang áp dụng lãi suất 7,1%/năm đối với tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng.

Thực tế trên địa bàn cho thấy, nhiều ngân hàng đang có tốc độ tăng trưởng tín dụng rất cao như MSB Hà Tĩnh tăng 29,6%, TPBank Hà Tĩnh tăng 24,3%, VIB Hà Tĩnh tăng 23,1%. Nhóm ngân hàng quy mô lớn: Vietcombank, Agribank, VietinBank và BIDV duy trì mức lãi suất thấp hơn mặt bằng chung song luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn huy động vốn của toàn tỉnh.

Bà Phan Thị Minh Thái - Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng và kho quỹ Bac A Bank Chi nhánh Hà Tĩnh cho biết: “Điều chỉnh lãi suất huy động là một trong những giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn trung và dài hạn, tạo nền tảng cho hoạt động cho vay trong thời gian tới, nhất là giai đoạn cuối năm, nhu cầu nguồn vốn của nền kinh tế tăng cao. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng đa dạng hóa sản phẩm tiết kiệm, triển khai các chương trình ưu đãi và đẩy mạnh kênh ngân hàng số để gia tăng sức hút đối với dòng tiền nhàn rỗi trong dân cư”.

SHB đang đưa ra nhiều chính sách nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi trong dân cư.

Để gia tăng sức hút đối với dòng tiền nhàn rỗi, nhiều ngân hàng không chỉ nâng lãi suất huy động mà còn đẩy mạnh các chương trình ưu đãi. Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến tháng 7, ACB đang niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng ở mức 7,3%/năm, Saigonbank 7,2%/năm, Bac A Bank 7,1%/năm... Cùng với đó, các ngân hàng áp dụng chính sách cộng lãi suất cho khách hàng gửi số tiền lớn hoặc tham gia các chương trình tiết kiệm dự thưởng với mức lãi suất tại nhiều ngân hàng “chạm” 8,5 - 9%/năm cho kỳ hạn gửi 12 tháng trở lên. Đây được xem là giải pháp để các ngân hàng nâng cao sức cạnh tranh trong huy động vốn vào giai đoạn cuối năm.

Bên cạnh việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi, nhiều ngân hàng cũng tăng cường huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu với mức lãi suất hấp dẫn. Đáng chú ý, lãi suất trái phiếu ngân hàng hiện đã tiệm cận ngưỡng 10%/năm, cho thấy nhu cầu bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn của các tổ chức tín dụng đang gia tăng.

Khách hàng giao dịch tại Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II.

Cụ thể, Agribank đang chào bán lô trái phiếu tổng trị giá 15.000 tỷ đồng với lãi suất được tính bằng tham chiếu (bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được niêm yết tại 4 ngân hàng: BIDV, Vietinbank, Agribank, Vietcombank tại ngày xác định lãi suất) cộng biên độ 2%/năm (5 năm đầu) và 2,5%/năm áp dụng trong 5 năm cuối của kỳ hạn. HDBank cũng áp dụng mức lãi suất cao nhất lên đến 9%/năm cho 3 mã trái phiếu 1.700 tỷ đồng. SHB dự kiến phát hành 2.000 trái phiếu trong quý III với lãi suất cao nhất có thể đạt trên 10%/năm…

Đối với người dân, xu hướng tăng lãi suất huy động mang đến cơ hội cải thiện lợi nhuận từ khoản tiền nhàn rỗi. Bà Trần Thị Lan (phường Thành Sen) cho biết: “Gia đình tôi có khoản tiền tích lũy nên thường xuyên theo dõi lãi suất giữa các ngân hàng. Gần đây, nhiều ngân hàng tăng lãi suất kỳ hạn 12 tháng và có thêm nhiều chương trình khuyến mãi, tôi quyết định gửi dài hạn thay vì chia nhỏ các kỳ hạn như trước”.

Tính từ đầu năm đến cuối tháng 6, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn của ngành ngân hàng đạt 133.000 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến cuối tháng 6, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn của ngành ngân hàng đạt 133.000 tỷ đồng, tăng 5,3% so với đầu năm. Theo các chuyên gia tài chính, mặc dù từ nay đến cuối năm, áp lực huy động vốn của các tổ chức tín dụng tiếp tục gia tăng, tuy nhiên, mặt bằng lãi suất dự báo chỉ tăng nhẹ, đồng thời có sự phân hóa giữa các ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 8 sẽ kiên định mục tiêu điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, các tổ chức tín dụng cần ưu tiên đa dạng hóa sản phẩm huy động nguồn vốn, nâng cao chất lượng dịch vụ và triển khai các chương trình khuyến mãi, tiết kiệm dự thưởng để thu hút khách hàng, thay vì phụ thuộc vào việc tăng lãi suất.