Du lịch Hà Tĩnh làm mới trải nghiệm về đêm từ những giá trị bản địa

Khi màn đêm buông xuống, quảng trường và tuyến đường ven biển Xuân Thành bừng sáng trong sắc màu của hàng nghìn ánh đèn trang trí, mở ra không gian vui chơi đầy sức sống.

Khoảng 22 giờ, khi nhiều nơi đã dần yên tĩnh, bãi biển Xuân Thành (xã Tiên Điền) vẫn rộn ràng tiếng người. Những con thuyền đánh bắt gần bờ lần lượt cập bến, mang theo các mẻ mực còn tươi rói. Trên bờ, người dân và du khách tập trung lựa chọn hải sản rồi đưa vào các quán ăn chế biến ngay tại chỗ.

Không chỉ là nơi mua bán, chợ mực nháy đã trở thành một trải nghiệm đặc trưng của du lịch Xuân Thành. Du khách không chỉ thưởng thức hải sản tươi mà còn được tận mắt chứng kiến nhịp lao động của ngư dân, cảm nhận không khí làng biển khi đêm về.

Không khí rộn ràng mỗi tối tại chợ mực nháy Xuân Thành.

Chị Ngô Thị Ngọc Hà (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: “Gia đình tôi rất thích không khí ở chợ mực nháy vì vừa được xem tàu cập bến, vừa chọn hải sản rồi thưởng thức ngay. Trải nghiệm này rất đặc trưng, không phải bãi biển nào cũng có”.

Không xa khu chợ mực, vào tối thứ 7 hằng tuần, sân khấu nghệ thuật dân gian bên biển lại sáng đèn. Những làn điệu ca trù, ví, giặm, dân ca Nghệ Tĩnh và các trích đoạn Truyện Kiều được đưa đến gần hơn với người dân, du khách trong một không gian mở.

Sân khấu nghệ thuật dân gian được biểu diễn tối thứ 7 hàng tuần tại biển Xuân Thành.

Nếu chợ mực nháy tạo sức hút từ hương vị biển thì sân khấu nghệ thuật lại mang đến chiều sâu văn hóa cho hành trình khám phá Xuân Thành. Sự kết hợp giữa ẩm thực và nghệ thuật truyền thống đang giúp điểm đến này có thêm những trải nghiệm sau khi mặt trời lặn, thay vì chỉ gắn với hoạt động tắm biển và nghỉ dưỡng ban ngày.

Ông Trần Minh Đức (Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tiên Điền) cho biết: “Vào những tối có chương trình nghệ thuật hoặc thời điểm chợ mực nháy hoạt động sôi động, lượng người lưu lại khu du lịch đông hơn. Các hoạt động này không chỉ tạo thêm trải nghiệm cho du khách mà còn giúp ngư dân thuận lợi tiêu thụ hải sản, các hộ kinh doanh có thêm nguồn thu”.

Không khí tấp nập tại chợ cá Cồn Gò tạo nên những trải nghiệm rất riêng cho du khách khi đến với biển Thiên Cầm.

Trong khi Xuân Thành tạo dấu ấn bằng chợ mực nháy và nghệ thuật dân gian thì tại Thiên Cầm (xã Thiên Cầm), sức hút sau hoàng hôn lại đến từ các nhà hàng ven biển và nhịp sống đặc trưng của cư dân miền biển.

Sau khi tắm biển, nhiều gia đình, nhóm bạn lựa chọn thưởng thức hải sản, dạo biển hoặc ngồi tại các quán ven bờ đến khuya. Không khí ấy nối dài sang chợ cá Cồn Gò, nơi từ nửa đêm đến rạng sáng, những chuyến tàu lần lượt trở về sau thời gian đánh bắt.

Cảng cá Cồn Gò tấp nập từ nửa đêm đến rạng sáng.

Ánh đèn bến cá, tiếng động cơ tàu, tiếng gọi nhau của ngư dân và thương lái tạo nên khung cảnh lao động đặc trưng. Hải sản vừa lên bờ được phân loại, cân bán rồi nhanh chóng chuyển đến các chợ dân sinh, nhà hàng và cơ sở chế biến. Không ít du khách cũng tìm đến từ sớm để xem tàu cập bến, mua hải sản hoặc ghi lại những khoảnh khắc đời thường của làng chài.

Ông Nguyễn Văn Tình (ngư dân xã Thiên Cầm) chia sẻ: “Gần đây có rất nhiều khách du lịch đến xem và mua hải sản. Đây là tín hiệu rất vui đối với bà con ngư dân, vừa giúp việc tiêu thụ hải sản thuận lợi hơn, vừa mang đến cho du khách những trải nghiệm gần gũi với cuộc sống của ngư dân vùng biển”.

Biển đêm Thiên Cầm hút khách với nhiều dịch vụ sôi động, hấp dẫn. Ảnh tư liệu.

Từ chợ mực nháy ở Xuân Thành, sân khấu nghệ thuật dân gian bên biển, các nhà hàng ven biển Thiên Cầm đến chợ cá Cồn Gò lúc rạng sáng, có thể thấy nhiều vùng biển Hà Tĩnh đang từng bước hình thành những trải nghiệm riêng khi đêm xuống.

Sức hút ấy cũng được phản ánh qua sự tăng trưởng của ngành du lịch khi doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay ước đạt hơn 3.242 tỷ đồng, tăng 15,61% so với cùng kỳ năm trước. Đây là nền tảng để các địa phương tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị cho du lịch biển.

Tuy nhiên, so với tiềm năng sẵn có, các sản phẩm du lịch về đêm ở Hà Tĩnh vẫn còn khá khiêm tốn. Nhiều hoạt động mới dừng ở quy mô đơn lẻ, thời gian tổ chức chưa thường xuyên, thiếu sự liên kết giữa văn hóa, ẩm thực, mua sắm và các dịch vụ du lịch. Việc chưa hình thành những chuỗi trải nghiệm xuyên suốt cũng khiến khả năng giữ chân du khách và gia tăng mức chi tiêu còn nhiều dư địa để khai thác.

Ông Nguyễn Trung Đức - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh cho biết: “Để các sản phẩm du lịch về đêm phát huy hiệu quả, các địa phương cần lựa chọn những sản phẩm đặc trưng để đầu tư bài bản, tổ chức vào khung giờ ổn định và kết nối với các hoạt động văn hóa, ẩm thực, mua sắm.

Đồng thời, cần tăng cường liên kết giữa điểm đến, doanh nghiệp và người dân; chú trọng chất lượng dịch vụ, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn và quảng bá trên các nền tảng số. Đây là hướng đi để những giá trị bản địa thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của du lịch Hà Tĩnh”.

Từ những giá trị bản địa sẵn có, các địa phương ven biển Hà Tĩnh đang từng bước mở rộng không gian trải nghiệm cho du khách sau khi mặt trời lặn. Đây cũng là nền tảng để phát triển các hoạt động kinh tế về đêm theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến và gia tăng giá trị cho ngành du lịch.