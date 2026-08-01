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Thị trường sách giáo khoa, đồ dùng học tập ở Hà Tĩnh: Đảm bảo nguồn cung, đa dạng mẫu mã

Ngọc Khánh
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(Baohatinh.vn) - Càng gần ngày tựu trường, thị trường sách giáo khoa, đồ dùng học tập tại Hà Tĩnh càng trở nên nhộn nhịp. Các nhà sách, cửa hàng bán lẻ chủ động chuẩn bị nguồn hàng đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của phụ huynh, học sinh trước năm học mới.

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Những ngày này, tại Cửa hàng số 58, đường Phan Đình Phùng (phường Thành Sen) - trung tâm bán lẻ và phân phối của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Tĩnh, không khí mua sắm diễn ra sôi động. Nhiều phụ huynh và học sinh đến mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập để chuẩn bị cho năm học mới.
Bà Trương Thị Ninh - Trưởng Cửa hàng số 58 - đường Phan Đình Phùng (phường Thành Sen) cho biết: “Năm nay, đơn vị nhập về 2,1 triệu cuốn sách, với tổng giá trị 37 tỷ đồng; trong đó, 1,5 triệu cuốn là sách giáo khoa, trị giá 22 tỷ đồng. Hiện nay, cửa hàng đã bán được 80% số lượng sách. Lượng khách hàng tăng khoảng 10% so với cùng kỳ&quot;.

Bà Trương Thị Ninh - Trưởng Cửa hàng số 58 - đường Phan Đình Phùng (phường Thành Sen) cho biết: “Năm nay, đơn vị nhập về 2,1 triệu cuốn sách, với tổng giá trị 37 tỷ đồng; trong đó, 1,5 triệu cuốn là sách giáo khoa, trị giá 22 tỷ đồng. Hiện nay, cửa hàng đã bán được 80% số lượng sách. Lượng khách hàng tăng khoảng 10% so với cùng kỳ".

Em Lê Thị Thương (học sinh Trường THPT Thành Sen) chia sẻ: “Năm học trước, em sử dụng bộ sách Cánh Diều, còn năm học này chuyển sang bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Vì vậy, em chủ động mua sách từ sớm để làm quen với nội dung học tập và sẵn sàng cho năm học mới&quot;.

Em Lê Thị Thương (học sinh Trường THPT Thành Sen) chia sẻ: “Năm học trước, em sử dụng bộ sách Cánh Diều, còn năm học này chuyển sang bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Vì vậy, em chủ động mua sách từ sớm để làm quen với nội dung học tập và sẵn sàng cho năm học mới".

Các phụ huynh chủ yếu chọn mua sách giáo khoa, sách tham khảo theo chuyên đề, sách bài tập.

Các phụ huynh chủ yếu chọn mua sách giáo khoa, sách tham khảo theo chuyên đề, sách bài tập.

Chị Lê Thị Thúy Nga (phường Thành Sen) cho hay: “Năm nay, con tôi vào lớp 1 nên gia đình rất háo hức đi sắm sách vở, ba lô và các đồ dùng học tập cho con. Tôi ưu tiên những mặt hàng sản xuất trong nước vì có nhiều mẫu mã, mức giá phù hợp với nhu cầu học tập của con”.

Chị Lê Thị Thúy Nga (phường Thành Sen) cho hay: “Năm nay, con tôi vào lớp 1 nên gia đình rất háo hức đi sắm sách vở, ba lô và các đồ dùng học tập cho con. Tôi ưu tiên những mặt hàng sản xuất trong nước vì có nhiều mẫu mã, mức giá phù hợp với nhu cầu học tập của con”.

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Học sinh hào hứng lựa chọn những đồ dùng học tập cần thiết, từ vở viết đến ba lô mới, chuẩn bị cho năm học sắp bắt đầu.
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Tại nhà sách Cường Dung (xã Thạch Hà), lượng khách đến mua sách giáo khoa, đồ dùng học tập hiện tăng khoảng 40% so với những tháng trước. Để phục vụ nhu cầu mua sắm trong mùa tựu trường, nhà sách bổ sung thêm nhân viên, đồng thời triển khai các dịch vụ hỗ trợ như bọc vở, đóng gói sách.
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Các sản phẩm vở viết ngày càng đa dạng về mẫu mã, chất lượng giấy và thiết kế.
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Năm nay cả nước chuyển sang dùng chung bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống nên nhu cầu mua mới của học sinh rất lớn. Nhà sách Cường Dung (xã Thạch Hà) đã chủ động nhập nguồn sách về từ sớm. Năm nay, giá sách có giảm, giúp người tiêu dùng tiết kiệm đáng kể chi phí.
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Các quầy hàng tại các chợ dân sinh ở Hà Tĩnh cũng thu hút nhiều phụ huynh, học sinh đến mua sắm sách vở, đồ dùng học tập.
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Hàng hóa đa dạng từ mẫu mã, màu sắc, chất lượng và giá cả.
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Qua ghi nhận của phóng viên, giá các loại đồ dùng học tập thiết yếu cơ bản ổn định so với năm trước.
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Theo công bố của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vào cuối tháng 5, giá sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 năm học 2026-2027 từ khoảng 155.000 đến 300.000 đồng, giảm 33.000-50.000 đồng so với năm ngoái.
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Bên cạnh đó, nhiều nhà sách cũng triển khai chương trình giảm giá từ 5 - 10% đối với vở và sách giáo khoa.
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Sự chủ động của các đơn vị cung ứng đang góp phần giúp thị trường sách giáo khoa, đồ dùng học tập phục vụ năm học mới ổn định hơn, tạo thuận lợi cho phụ huynh và học sinh.

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#sách giáo khoa #đồ dùng học tập #năm học mới #nhà sách #thiết bị học tập #giá sách #tựu trường

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