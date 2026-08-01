Thị trường sách giáo khoa, đồ dùng học tập ở Hà Tĩnh: Đảm bảo nguồn cung, đa dạng mẫu mã

(Baohatinh.vn) - Càng gần ngày tựu trường, thị trường sách giáo khoa, đồ dùng học tập tại Hà Tĩnh càng trở nên nhộn nhịp. Các nhà sách, cửa hàng bán lẻ chủ động chuẩn bị nguồn hàng đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của phụ huynh, học sinh trước năm học mới.
Học sinh hào hứng lựa chọn những đồ dùng học tập cần thiết, từ vở viết đến ba lô mới, chuẩn bị cho năm học sắp bắt đầu.
Qua ghi nhận của phóng viên, giá các loại đồ dùng học tập thiết yếu cơ bản ổn định so với năm trước.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng xây dựng cơ chế cho phép người dùng cài thời gian chờ khi chuyển tiền tới tài khoản mới, nhằm tăng khả năng ngăn chặn lừa đảo trực tuyến. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Từ 10/9, doanh nghiệp chậm hoặc trả thiếu lương có thể bị phạt tới 100 triệu đồng, đồng thời phải trả đủ tiền lương còn thiếu và khoản lãi phát sinh cho người lao động. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước mới công bố, lãi suất cho vay bình quân trong tháng 6 tăng 0,4 điểm phần trăm so với tháng trước đó, lên khoảng 8,1-10,5%/năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Triển lãm trực tuyến sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 giới thiệu 131 sản phẩm đặc trưng của địa phương trên nền tảng số, góp phần mở rộng cơ hội quảng bá, kết nối giao thương.
Việc ban hành quyết định giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh do kết quả kinh doanh thua lỗ liên tiếp các năm 2024, 2025 và số lỗ luỹ kế lớn hơn 50% số vốn đầu tư của chủ sở hữu, có dấu hiệu mất an toàn tài chính.
Từ 21/7, PNJ áp hạn mức thanh toán mỗi ngày khi mua lại kim cương và trang sức kim cương do nhu cầu bán tăng mạnh, gây áp lực thanh khoản. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Từ ngày 1/3/2027, giao dịch chuyển tiền trực tuyến từ 400 triệu đồng trở lên có thể phải chờ tối thiểu 24 giờ nếu khách hàng không đăng ký hạn mức và thời gian chờ khác. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý bi quan đang chi phối thị trường vàng khi 79% chuyên gia dự báo giá sẽ giảm trong tuần này. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Việc thu hẹp khoảng chênh lệch giữa giá công bố và giá bán thực tế đối với đất san lấp, cát xây dựng được kỳ vọng sẽ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả, bảo đảm tiến độ các dự án trên địa bàn Hà Tĩnh.
Thời gian qua, một số doanh nghiệp Hà Tĩnh đã tham gia cung ứng vật liệu, thiết bị và dịch vụ cho các dự án FDI, song chủ yếu là những hợp đồng đơn lẻ, giá trị chưa cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Thị trường bất động sản phục hồi thận trọng nhưng giá nhà vẫn được dự báo tăng 5-7% trong nửa cuối năm do nguồn cung hạn chế và chi phí đầu vào cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Từ ngày 15/8, người dùng VNeID mức 2 sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như miễn, giảm lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu ôtô, xe máy; lệ phí trước bạ đối với nhà, đất… Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Khách hàng có mã dự thưởng 67415 đã may mắn trúng giải đặc biệt là xe ô tô VinFast VF7 Eco trị giá hơn 757 triệu đồng từ chương trình tiết kiệm dự thưởng “Mừng xuân Bính Ngọ 2026” do Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức.
Ô tô điện đang bứt tốc tại Hà Tĩnh, chiếm gần một nửa doanh số bán xe nhờ giá cạnh tranh, chi phí vận hành thấp và chính sách ưu đãi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Trong khi nhiều phân khúc bất động sản còn trầm lắng, đất tại các công viên nghĩa trang được quy hoạch bài bản đang thu hút sự quan tâm nhờ nguồn cung hạn chế và nhu cầu ngày càng tăng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bộ Tài chính cho biết chưa có cơ sở điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế hộ kinh doanh lên 3 tỷ đồng/năm và sẽ tiếp tục đánh giá sau thời gian áp dụng chính sách mới. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bộ Công thương cho biết, việc áp dụng biểu giá điện theo thời gian sử dụng chưa được triển khai đối với khách hàng sinh hoạt. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chính phủ Mỹ sẽ cấp 1.000 USD vào tài khoản đầu tư dài hạn cho mỗi trẻ đủ điều kiện ngay khi chào đời. Khoản tiền này sẽ được tích lũy đến năm 18 tuổi để phục vụ học tập, mua nhà hoặc khởi nghiệp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
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