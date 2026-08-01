Thị trường sách giáo khoa, đồ dùng học tập ở Hà Tĩnh: Đảm bảo nguồn cung, đa dạng mẫu mã

Tài chính thị trường ngày 27/7: Chuyển tiền tới tài khoản lạ có thể phải chờ ít nhất 24 giờ 27/07/2026 07:44 Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng xây dựng cơ chế cho phép người dùng cài thời gian chờ khi chuyển tiền tới tài khoản mới, nhằm tăng khả năng ngăn chặn lừa đảo trực tuyến. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Khách hàng Hà Tĩnh trúng giải nhất chương trình khuyến mại của Vietcombank 25/07/2026 10:04 Trong kỳ quay số đầu tiên, Hà Tĩnh có 4 khách hàng trúng giải chương trình “Có Vietcombank – Rinh quà kỳ tích”, trong đó 1 khách hàng may mắn trúng giải nhất.

Tài chính thị trường ngày 24/7: Chậm trả lương, doanh nghiệp có thể bị phạt 100 triệu đồng 24/07/2026 07:45 Từ 10/9, doanh nghiệp chậm hoặc trả thiếu lương có thể bị phạt tới 100 triệu đồng, đồng thời phải trả đủ tiền lương còn thiếu và khoản lãi phát sinh cho người lao động. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá xăng E10 RON 95-III tăng gần 900 đồng một lít 23/07/2026 14:56 Từ 15h hôm nay (23/7), giá xăng, dầu cùng tăng 880-2.440 đồng một lít, kg, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Tài chính thị trường ngày 23/7: Lãi suất cho vay bình quân lên mức 10,5%/năm 23/07/2026 07:47 Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước mới công bố, lãi suất cho vay bình quân trong tháng 6 tăng 0,4 điểm phần trăm so với tháng trước đó, lên khoảng 8,1-10,5%/năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

131 sản phẩm tiêu biểu của Hà Tĩnh được giới thiệu trên triển lãm trực tuyến 23/07/2026 05:27 Triển lãm trực tuyến sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 giới thiệu 131 sản phẩm đặc trưng của địa phương trên nền tảng số, góp phần mở rộng cơ hội quảng bá, kết nối giao thương.

Giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh 22/07/2026 17:37 Việc ban hành quyết định giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh do kết quả kinh doanh thua lỗ liên tiếp các năm 2024, 2025 và số lỗ luỹ kế lớn hơn 50% số vốn đầu tư của chủ sở hữu, có dấu hiệu mất an toàn tài chính.

6 tháng, Hà Tĩnh thu hơn 1.200 tỷ đồng từ khai thác hải sản 22/07/2026 13:55 Ngư dân Hà Tĩnh từng bước vượt qua khó khăn để duy trì hiệu quả khai thác hải sản. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đạt sản lượng hơn 23.000 tấn hải sản, giá trị hơn 1.200 tỷ đồng.

Tài chính thị trường ngày 22/7: PNJ tạm hạn chế chi trả khi mua lại kim cương 22/07/2026 07:45 Từ 21/7, PNJ áp hạn mức thanh toán mỗi ngày khi mua lại kim cương và trang sức kim cương do nhu cầu bán tăng mạnh, gây áp lực thanh khoản. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 21/7: Chuyển tiền từ 400 triệu đồng có thể phải chờ 24 giờ 21/07/2026 07:48 Từ ngày 1/3/2027, giao dịch chuyển tiền trực tuyến từ 400 triệu đồng trở lên có thể phải chờ tối thiểu 24 giờ nếu khách hàng không đăng ký hạn mức và thời gian chờ khác. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 20/7: Chuyên gia dự báo giá vàng tiếp tục giảm 20/07/2026 07:41 Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý bi quan đang chi phối thị trường vàng khi 79% chuyên gia dự báo giá sẽ giảm trong tuần này. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Du lịch Hà Tĩnh làm mới trải nghiệm về đêm từ những giá trị bản địa 19/07/2026 14:49 Sự kết hợp giữa văn hóa, ẩm thực và nhịp sống làng chài đang góp phần kéo dài hành trình khám phá, giữ chân du khách và gia tăng sức hấp dẫn cho các điểm đến ven biển Hà Tĩnh.

Lãi suất ngân hàng tăng, gửi kỳ hạn nào để hưởng lợi? 19/07/2026 13:25 So với tháng trước, mặt bằng lãi suất huy động vốn tại các ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh đã nhích tăng, tập trung ở các kỳ trung và dài hạn.

8 nhà xe ở Hà Tĩnh chưa giảm giá cước khi xăng dầu “hạ nhiệt” 19/07/2026 07:14 Trong thời điểm giá xăng dầu tăng cao, có 16 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn Hà Tĩnh đã tăng giá cước, và khi giá nhiên liệu hạ nhiệt, 8 đơn vị đã giảm giá cước.

Giá vật liệu công bố vì sao còn "vênh" với thực tế? 18/07/2026 05:20 Việc thu hẹp khoảng chênh lệch giữa giá công bố và giá bán thực tế đối với đất san lấp, cát xây dựng được kỳ vọng sẽ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả, bảo đảm tiến độ các dự án trên địa bàn Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 17/7: Cơ hội để doanh nghiệp Hà Tĩnh tham gia sâu vào chuỗi giá trị FDI 17/07/2026 07:43 Thời gian qua, một số doanh nghiệp Hà Tĩnh đã tham gia cung ứng vật liệu, thiết bị và dịch vụ cho các dự án FDI, song chủ yếu là những hợp đồng đơn lẻ, giá trị chưa cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá xăng E10 lên hơn 20.000 đồng một lít 16/07/2026 15:10 Từ 15h hôm nay, giá xăng, dầu cùng tăng 550-1.580 đồng một lít, kg, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Tài chính thị trường ngày 16/7: Nhà khó bán, giá vẫn tăng! 16/07/2026 07:45 Thị trường bất động sản phục hồi thận trọng nhưng giá nhà vẫn được dự báo tăng 5-7% trong nửa cuối năm do nguồn cung hạn chế và chi phí đầu vào cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Quán cà phê ở Hà Tĩnh “bắt sóng” nhịp sống mới của giới trẻ 15/07/2026 14:09 Không còn đơn thuần là nơi thưởng thức đồ uống, nhiều quán cà phê ở Hà Tĩnh đang trở thành không gian học tập, làm việc, sáng tạo và thư giãn của giới trẻ.

Tài chính thị trường ngày 15/7: Người dùng VNeID được miễn, giảm nhiều loại phí 15/07/2026 07:42 Từ ngày 15/8, người dùng VNeID mức 2 sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như miễn, giảm lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu ôtô, xe máy; lệ phí trước bạ đối với nhà, đất… Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh xác định chủ nhân giải thưởng ô tô VinFast VF7 Eco 14/07/2026 10:35 Khách hàng có mã dự thưởng 67415 đã may mắn trúng giải đặc biệt là xe ô tô VinFast VF7 Eco trị giá hơn 757 triệu đồng từ chương trình tiết kiệm dự thưởng “Mừng xuân Bính Ngọ 2026” do Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức.

Tài chính thị trường ngày 14/7: Xe điện chiếm gần 50% thị trường ô tô Hà Tĩnh 14/07/2026 07:40 Ô tô điện đang bứt tốc tại Hà Tĩnh, chiếm gần một nửa doanh số bán xe nhờ giá cạnh tranh, chi phí vận hành thấp và chính sách ưu đãi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 13/7: Đất nghĩa trang trở thành kênh đầu tư mới 13/07/2026 07:44 Trong khi nhiều phân khúc bất động sản còn trầm lắng, đất tại các công viên nghĩa trang được quy hoạch bài bản đang thu hút sự quan tâm nhờ nguồn cung hạn chế và nhu cầu ngày càng tăng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 10/7: Bộ Tài chính nói gì về nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 3 tỷ đồng? 10/07/2026 07:44 Bộ Tài chính cho biết chưa có cơ sở điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế hộ kinh doanh lên 3 tỷ đồng/năm và sẽ tiếp tục đánh giá sau thời gian áp dụng chính sách mới. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá xăng E10 giảm về 20.000 đồng một lít 09/07/2026 15:25 Từ 15h hôm nay, giá xăng giảm, dầu tăng tùy mặt hàng, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Tài chính thị trường ngày 9/7: Chưa áp dụng giá điện sinh hoạt theo giờ với hộ gia đình 09/07/2026 07:40 Bộ Công thương cho biết, việc áp dụng biểu giá điện theo thời gian sử dụng chưa được triển khai đối với khách hàng sinh hoạt. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm 08/07/2026 17:42 Kỳ nghỉ hè chưa kết thúc nhưng không khí tại các cơ sở may đồng phục ở Hà Tĩnh đã trở nên nhộn nhịp. Các xưởng may liên tục nhận đơn, tăng tốc sản xuất để kịp giao hàng.

Hà Tĩnh có sân bay tiềm năng được đưa vào quy hoạch 08/07/2026 13:50 Bộ Xây dựng bổ sung 5 sân bay tiềm năng tại Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Tây Ninh vào quy hoạch để các địa phương nghiên cứu, chuẩn bị điều kiện đầu tư.

Giá dầu tăng, vàng giảm 08/07/2026 10:22 Mỗi thùng dầu tăng gần 3%, trong khi giá vàng thế giới có thời điểm xuống dưới 4.100 USD sáng nay, do Trung Đông căng thẳng trở lại.