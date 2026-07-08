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Hà Tĩnh có sân bay tiềm năng được đưa vào quy hoạch

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(Baohatinh.vn) - Bộ Xây dựng bổ sung 5 sân bay tiềm năng tại Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Tây Ninh vào quy hoạch để các địa phương nghiên cứu, chuẩn bị điều kiện đầu tư.

Trong quyết định điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Xây dựng đã xác định các sân bay Hà Tĩnh tại xã Thiên Cầm và xã Yên Hòa; sân bay Quảng Ngãi đặt tại đảo Lý Sơn; sân bay Lâm Đồng tại đảo Phú Quý; sân bay Tây Ninh tại xã Cầu Khởi; sân bay Tuyên Quang chưa xác định vị trí.

Các địa điểm trên đều do địa phương đề xuất trước đó và mới được đưa vào danh mục sân bay tiềm năng. Khi xây dựng đề án hình thành cảng hàng không, từng địa phương sẽ tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn vị trí tối ưu trước khi cấp có thẩm quyền xem xét.

Máy bay các hãng tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Giang Huy
Máy bay các hãng tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Giang Huy

Theo quy hoạch điều chỉnh, giai đoạn 2021-2030 cả nước có 36 cảng hàng không, gồm 19 cảng hàng không quốc tế và 17 cảng hàng không nội địa.

19 cảng hàng không quốc tế gồm: Cao Bằng, Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Gia Bình, Ninh Bình, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Vân Phong, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Phú Quốc và Côn Đảo.

17 cảng hàng không nội địa gồm: Lai Châu, Điện Biên, Sa Pa, Nà Sản, Bạch Long Vĩ, Đồng Hới, Quảng Trị, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Măng Đen, Phan Thiết, Rạch Giá, Cà Mau, Thành Sơn và Thổ Chu.

Đến năm 2050, Việt Nam dự kiến có 37 cảng hàng không, bổ sung thêm cảng hàng không quốc tế thứ hai của vùng Thủ đô.

Quy hoạch cũng ưu tiên đầu tư các cảng hàng không đầu mối tại vùng Thủ đô Hà Nội và vùng TP Hồ Chí Minh, đồng thời nâng cấp các sân bay hiện hữu và nghiên cứu đầu tư sân bay mới. Mục tiêu đến năm 2050, hệ thống cảng hàng không đạt công suất khoảng 249 triệu hành khách mỗi năm và hơn 95% dân số có thể tiếp cận sân bay trong phạm vi 100 km.

vnexpress.net
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#Sân bay #sân bay Hà Tĩnh #xây dựng sân bay

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