Giá dầu tăng, vàng giảm

(Baohatinh.vn) - Mỗi thùng dầu tăng gần 3%, trong khi giá vàng thế giới có thời điểm xuống dưới 4.100 USD sáng nay, do Trung Đông căng thẳng trở lại.
Mở cửa phiên giao dịch 8/7, giá dầu thô Brent và WTI cùng tăng gần 3%. Hiện mỗi thùng Brent có giá 76 USD, còn WTI giao dịch tại 72 USD.
Giá dầu tăng khi quân đội Mỹ cùng ngày mở loạt không kích nhằm vào các mục tiêu ở phía nam Iran, sau khi Tehran bị cáo buộc tấn công tàu qua eo biển Hormuz. Việc này khiến nhà đầu tư lo ngại thỏa thuận ngừng bắn khó duy trì.
Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) ghi nhận ba tàu bị tấn công gần bờ biển Oman khi đi qua eo biển Hormuz ngày 7/7. Trong số này có tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Al-Rekayyat của Qatar và một tàu chở dầu treo cờ Arab Saudi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát, một tàu LNG của Qatar bị nhắm mục tiêu.
Bộ Tài chính Mỹ vì thế thu hồi giấy phép tạm miễn trừ lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran. Cơ chế này được Washington công bố hồi tháng 6, cho phép Iran tạm thời sản xuất, bán và vận chuyển dầu thô cùng các sản phẩm liên quan đến ngày 21/8. Quyết định mới cho biết thời hạn này chỉ còn đến ngày 17/7.
Diễn biến tại Trung Đông cũng khiến giá vàng thế giới đi xuống. Chốt phiên giao dịch ngày 7/7, mỗi ounce vàng mất gần 60 USD, còn 4.104 USD một ounce. Sáng 8/7, giá có thời điểm xuống dưới mốc 4.100 USD.
Nhà đầu tư hiện chờ biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) để có thêm manh mối về chính sách tiền tệ của cơ quan này. "Tôi cho rằng Fed hiện rất tập trung vào kiềm chế lạm phát. Vì thế, khả năng cao là họ sẽ duy trì lãi suất ở mức này lâu hơn nữa", Peter Grant - Phó chủ tịch Zaner Metals nhận định trên Reuters.
Công cụ theo dõi lãi suất CME FedWatch Tool cho thấy nhà đầu tư hiện kỳ vọng khả năng Fed nâng lãi tháng 9 là 60%. Vàng thường chịu sức ép khi lo ngại lạm phát có thể khiến lãi suất được nâng lên, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý.
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