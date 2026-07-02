Giá xăng, dầu cùng giảm

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng tăng, giảm tùy mặt hàng so với 7 ngày trước do tác động từ đàm phán Mỹ - Iran. Mỗi thùng RON 95 dùng để pha chế E10 RON 95 giảm 4,2% xuống 100 USD, dầu diesel tăng 0,4% còn 111,8 USD. Mazut cũng sụt 5%, về 432,8 USD một tấn.

Theo điều hành của liên Bộ, giá xăng E10 RON 95-III giảm 790 đồng về còn 20.410 đồng một lít. Tương tự, giá E5 RON 92 đồng hạ 1.050 đồng, còn 19.730 đồng một lít.

Các mặt hàng dầu diesel và mazut cũng lần lượt hạ 690-980 đồng một lít, kg. Hiện mỗi lít dầu diesel có giá 21.170 đồng một lít, mazut là 14.050 đồng một kg.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Tại kỳ này, nhà điều hành tiếp tục cho trích lập trở lại vào Quỹ bình ổn xăng dầu, với mức 200 đồng với mỗi lít xăng sinh học và dầu diesel, riêng mazut 400 đồng.

Để ứng phó với diễn biến phức tạp tình hình xung đột Trung Đông, các loại thuế với xăng dầu (trừ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng) được tiếp tục giảm về 0 đến hết tháng 9.

Theo đại diện Bộ Công Thương, trong một tháng kể từ khi xăng E10 được bán rộng rãi, cả nước tiêu thụ khoảng 980 triệu lít xăng sinh học. Trong đó, lượng xăng E10 được tiêu thụ 924 triệu lít, tương đương 96%, còn E5 khoảng 56 triệu lít.

Trước diễn biến khó lường của thị trường năng lượng thế giới, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tiếp tục yêu cầu các thương nhân đầu mối, phân phối xây dựng phương án tạo nguồn, bảo đảm cung ứng xăng dầu liên tục cho hệ thống. Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ tổng nguồn tối thiểu được giao, đa dạng nguồn hàng từ trong nước và nhập khẩu, duy trì dự trữ theo quy định để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu trong mọi tình huống.

Cơ quan này cũng yêu cầu các doanh nghiệp tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá, gián đoạn nguồn cung và bảo đảm cung cấp đầy đủ cho các cửa hàng bán lẻ, nhất là tại vùng sâu, vùng xa. Bộ Công Thương sẽ tăng kiểm tra, xử nghiêm trường hợp vi phạm về bảo đảm nguồn cung.