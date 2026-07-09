Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Thị trường

Giá xăng E10 giảm về 20.000 đồng một lít

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Từ 15h hôm nay, giá xăng giảm, dầu tăng tùy mặt hàng, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.

096-29.jpg

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng tăng, giảm tùy mặt hàng so với 7 ngày trước do tác động từ cuộc xung đột Mỹ - Iran.

Cụ thể, mỗi thùng RON 95 dùng để pha chế E10 RON 95 giảm 2,6% xuống 97,5 USD, dầu diesel tăng 4,2% lên 116,5 USD. Mazut cũng sụt 1%, về 428,3 USD một tấn.

Theo điều hành của liên bộ, giá xăng E10 RON 95-III giảm 410 đồng về còn 20.000 đồng một lít. Tương tự, giá E5 RON 92 đồng hạ 540 đồng, còn 19.190 đồng một lít.

Các mặt hàng dầu diesel, mazut tăng giảm trái chiều. Hiện mỗi lít dầu diesel có giá 21.740 đồng một lít, mazut là 13.730 đồng một kg.

Dù tăng giá ở kỳ điều hành hôm nay, mỗi lít dầu diesel hiện chỉ bằng một nửa so với mức đỉnh cách đây 3 tháng (42.840 đồng).

Tại kỳ này, nhà điều hành tiếp tục cho trích lập trở lại vào Quỹ bình ổn xăng dầu, với mức 200 đồng với mỗi lít xăng sinh học và dầu mazut. Mức trích quỹ với dầu diesel về 0 đồng một lít.

Để ứng phó với diễn biến phức tạp tình hình xung đột Trung Đông, các loại thuế với xăng dầu (trừ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng) được tiếp tục giảm về 0 đến hết tháng 9.

Theo đại diện Bộ Công Thương, trong một tháng kể từ khi xăng E10 được bán rộng rãi, cả nước tiêu thụ khoảng 980 triệu lít xăng sinh học. Trong đó, lượng xăng E10 được tiêu thụ 924 triệu lít, tương đương 96%, còn E5 khoảng 56 triệu lít.

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/gia-xang-dau-moi-nhat-hom-nay-9-7-5095419.html

Tin liên quan

Tags:

#xăng E10 #giá xăng #thị trường xăng dầu #điều chỉnh giá xăng #giá xăng dầu hôm nay #giá xăng giảm

Xem nhiều

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm?

Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm?

Giá xăng đã giảm tới 37% so với mức đỉnh, nhưng nhiều mặt hàng thiết yếu, dịch vụ ăn uống và cước vận chuyển vẫn neo ở mức cao. Điều gì khiến giá hàng hóa chưa thể giảm theo giá nhiên liệu? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 lại đến từ Việt Nam. Vinamilk gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng áp đảo với 5 hạng mục giải thưởng, tạo nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải. Điều gì giúp đại diện từ Việt Nam tạo nên kỳ tích đặc biệt này?
Tài chính thị trường ngày 30/6: Làm thêm, làm đêm không còn phải nộp thuế

Tài chính thị trường ngày 30/6: Làm thêm, làm đêm không còn phải nộp thuế

Từ 1/7/2026, tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm sẽ thuộc diện miễn thuế thu nhập cá nhân. Người lao động còn có thể được giảm trừ thêm chi phí y tế, giáo dục, qua đó giảm đáng kể nghĩa vụ thuế. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Cầu nối tin cậy giữa chính quyền và doanh nghiệp

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Cầu nối tin cậy giữa chính quyền và doanh nghiệp

Trong dòng chảy phát triển kinh tế của Hà Tĩnh, cộng đồng doanh nghiệp luôn khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, góp phần quan trọng vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Đồng hành trên hành trình ấy, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh không chỉ là nơi kết nối, sẻ chia mà còn tiếp thêm động lực để doanh nghiệp bền bỉ vượt khó vươn lên.
Tài chính thị trường ngày 29/6: Rơm rạ, CO₂ trở thành nguồn thu mới

Tài chính thị trường ngày 29/6: Rơm rạ, CO₂ trở thành nguồn thu mới

Không chỉ rơm rạ, ngay cả CO₂ cũng đang được nhiều doanh nghiệp thu hồi để tạo giá trị, mở ra hướng phát triển kinh tế xanh và tăng thêm nguồn thu từ những tài nguyên từng bị bỏ phí. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng có thể giảm tiếp tuần này

Giá vàng có thể giảm tiếp tuần này

Theo các chuyên gia, giá vàng có thể giảm tuần này do chịu áp lực từ việc lãi suất cao và đà bán tháo cổ phiếu công nghệ trên thị trường chứng khoán Mỹ.
Du lịch Hà Tĩnh: nhiều sản phẩm ít liên kết

Du lịch Hà Tĩnh: nhiều sản phẩm ít liên kết

Thời gian gần đây, các khu, điểm du lịch ở Hà Tĩnh ngày càng có thêm nhiều sản phẩm hấp dẫn. Tuy nhiên, hầu hết các sản phẩm này vẫn chưa khai thác hết tiềm năng khi chưa có sự kết nối thành chuỗi trải nghiệm cho du khách.
Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Từ 15h hôm nay, giá xăng dầu cùng giảm 770-1.670 đồng một lít, theo đà đi xuống của thị trường năng lượng thế giới.
Nhiều dịch vụ “ăn theo” mùa World Cup

Nhiều dịch vụ “ăn theo” mùa World Cup

Hòa chung không khí sôi động của World Cup 2026, nhiều cửa hàng, quán cà phê ở Hà Tĩnh đồng loạt triển khai ưu đãi, nâng cấp không gian và sản phẩm phục vụ người hâm mộ bóng đá.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!