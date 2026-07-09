Giá xăng E10 giảm về 20.000 đồng một lít

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng tăng, giảm tùy mặt hàng so với 7 ngày trước do tác động từ cuộc xung đột Mỹ - Iran.

Cụ thể, mỗi thùng RON 95 dùng để pha chế E10 RON 95 giảm 2,6% xuống 97,5 USD, dầu diesel tăng 4,2% lên 116,5 USD. Mazut cũng sụt 1%, về 428,3 USD một tấn.

Theo điều hành của liên bộ, giá xăng E10 RON 95-III giảm 410 đồng về còn 20.000 đồng một lít. Tương tự, giá E5 RON 92 đồng hạ 540 đồng, còn 19.190 đồng một lít.

Các mặt hàng dầu diesel, mazut tăng giảm trái chiều. Hiện mỗi lít dầu diesel có giá 21.740 đồng một lít, mazut là 13.730 đồng một kg.

Dù tăng giá ở kỳ điều hành hôm nay, mỗi lít dầu diesel hiện chỉ bằng một nửa so với mức đỉnh cách đây 3 tháng (42.840 đồng).

Tại kỳ này, nhà điều hành tiếp tục cho trích lập trở lại vào Quỹ bình ổn xăng dầu, với mức 200 đồng với mỗi lít xăng sinh học và dầu mazut. Mức trích quỹ với dầu diesel về 0 đồng một lít.

Để ứng phó với diễn biến phức tạp tình hình xung đột Trung Đông, các loại thuế với xăng dầu (trừ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng) được tiếp tục giảm về 0 đến hết tháng 9.

Theo đại diện Bộ Công Thương, trong một tháng kể từ khi xăng E10 được bán rộng rãi, cả nước tiêu thụ khoảng 980 triệu lít xăng sinh học. Trong đó, lượng xăng E10 được tiêu thụ 924 triệu lít, tương đương 96%, còn E5 khoảng 56 triệu lít.