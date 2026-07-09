Giá xăng E10 giảm về 20.000 đồng một lít

Từ 15h hôm nay, giá xăng giảm, dầu tăng tùy mặt hàng, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng tăng, giảm tùy mặt hàng so với 7 ngày trước do tác động từ cuộc xung đột Mỹ - Iran.
Cụ thể, mỗi thùng RON 95 dùng để pha chế E10 RON 95 giảm 2,6% xuống 97,5 USD, dầu diesel tăng 4,2% lên 116,5 USD. Mazut cũng sụt 1%, về 428,3 USD một tấn.
Theo điều hành của liên bộ, giá xăng E10 RON 95-III giảm 410 đồng về còn 20.000 đồng một lít. Tương tự, giá E5 RON 92 đồng hạ 540 đồng, còn 19.190 đồng một lít.
Các mặt hàng dầu diesel, mazut tăng giảm trái chiều. Hiện mỗi lít dầu diesel có giá 21.740 đồng một lít, mazut là 13.730 đồng một kg.
Dù tăng giá ở kỳ điều hành hôm nay, mỗi lít dầu diesel hiện chỉ bằng một nửa so với mức đỉnh cách đây 3 tháng (42.840 đồng).
Tại kỳ này, nhà điều hành tiếp tục cho trích lập trở lại vào Quỹ bình ổn xăng dầu, với mức 200 đồng với mỗi lít xăng sinh học và dầu mazut. Mức trích quỹ với dầu diesel về 0 đồng một lít.
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