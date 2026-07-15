Tài chính thị trường ngày 15/7: Người dùng VNeID được miễn, giảm nhiều loại phí

(Baohatinh.vn) - Từ ngày 15/8, người dùng VNeID mức 2 sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như miễn, giảm lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu ôtô, xe máy; lệ phí trước bạ đối với nhà, đất… Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 14/7, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại một số địa phương.
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 91/2026/TT-BTC Quy định một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 254/2026/NĐ-CP, trong đó, có quy định chi tiết 11 trường hợp ngừng, tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.
Đằng sau diện mạo khang trang của đô thị là sự cống hiến thầm lặng của những người công nhân thu gom rác, công nhân thoát nước ở Hà Tĩnh. Mỗi ngày, họ cần mẫn làm sạch đường phố, khơi thông cống rãnh, góp phần giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp.
Từng là "tọa độ lửa" trong kháng chiến, Khu di tích lịch sử Bãi Dừa (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) đã trở thành một "địa chỉ đỏ", góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.
Đục thủy tinh thể là một trong những nguyên nhân gây suy giảm thị lực và mù lòa hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, bệnh có thể điều trị được nếu can thiệp đúng thời điểm. Bác sĩ CKII Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), sáng 11/7, đoàn công tác của Tỉnh ủy Khánh Hòa do đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc, sáng 10/7, đồng chí Trần Hồng Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và đoàn công tác của bộ đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.
Tối 9/7, đồng chí Phạm Gia Túc – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Bãi Dừa (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh).
Lễ tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh là dịp để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc; đồng thời khẳng định trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử của quê hương.
Chiều 8/7/2026, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.