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[Motion Graphic] Hà Tĩnh - địa thế và thiên nhiên kiến tạo một vùng đất

Đặng Phương - Trọng Hùng
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(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh sở hữu vị trí địa lý thuận lợi, địa hình đa dạng, cùng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh phát triển kinh tế đa ngành, từ công nghiệp, nông nghiệp đến thương mại, dịch vụ và du lịch.

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