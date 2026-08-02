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Chùa Kim Dung – Hồn thiêng giữa Bằng Sơn

Vũ Bằng
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(Baohatinh.vn) - Ẩn mình giữa màu xanh của núi Bằng Sơn, chùa Kim Dung không chỉ là một chốn thiền môn thanh tịnh mà còn là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Lộc Hà (Hà Tinh).

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