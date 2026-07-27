Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 27/7: Ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi

Bộ trưởng Bộ Y tế dâng hương tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc 26/07/2026 15:27 Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc, sáng 26/7, đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tới dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Sống khỏe cùng BHT: Ung thư cổ tử cung - hiểu đúng để tầm soát sớm 26/07/2026 10:00 Ung thư cổ tử cung là một trong những căn bệnh phổ biến ở phụ nữ nhưng hoàn toàn có thể phát hiện sớm nếu được tầm soát định kỳ. Bác sĩ CKI Phan Quang Anh - Phó Trưởng khoa Phụ sản, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/7: Mưa rào và giông rải rác 26/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/7: mưa rào và giông rải rác, ngày trời nắng; nhiệt độ 25 - 33 độ C.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình 26/07/2026 04:20 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình nối dài lòng biết ơn, đưa những người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ, quê hương và gia đình.

Đoàn lãnh đạo Hà Tĩnh dâng hương các địa chỉ đỏ nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 25/07/2026 17:26 Sáng 25/7, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (phường Thành Sen) và các địa chỉ đỏ tại Nghệ An, Quảng Trị.

Đền Cả - Dấu thiêng giữa miền di sản 25/07/2026 15:16 Nép mình dưới chân núi Mồng Gà, đền Cả ở xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) không chỉ được biết đến là một ngôi đền cổ linh thiêng, mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử qua các thời kỳ đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Nữ thanh niên xung phong gần 25 năm lập ban thờ đồng đội 25/07/2026 08:44 Gần 1/4 thế kỷ qua, cựu TNXP Lê Thị Giang (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn gìn giữ di ảnh, lập ban thờ và hương khói người đồng đội đã hy sinh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/7: Đêm mưa rào, ngày nắng gián đoạn 25/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/7: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng. Nhiệt độ 25 - 33 độ C

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo trực tuyến công tác phòng chống cháy rừng 24/07/2026 18:42 Chiều 24/7, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh họp trực tuyến chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và rút kinh nghiệm sau các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Chiến thắng Đồng Lộc - từ "tọa độ lửa" đến miền xanh hòa bình 24/07/2026 10:08 Chiến thắng Đồng Lộc ngày 24/7/1968 đã trở thành bản anh hùng ca bất tử, khẳng định tinh thần bất khuất, ý chí vượt qua mọi thử thách của dân tộc Việt Nam.

Tài chính thị trường ngày 24/7: Chậm trả lương, doanh nghiệp có thể bị phạt 100 triệu đồng 24/07/2026 07:45 Từ 10/9, doanh nghiệp chậm hoặc trả thiếu lương có thể bị phạt tới 100 triệu đồng, đồng thời phải trả đủ tiền lương còn thiếu và khoản lãi phát sinh cho người lao động. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Những "nhân chứng thép" kể chuyện Đồng Lộc 24/07/2026 06:08 Mỗi hiện vật tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) không chỉ là chứng tích, mà còn là những trang sử sống động giúp lịch sử đến gần hơn với thế hệ hôm nay.

Lắng đọng lễ khai mạc tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 24/07/2026 06:00 Tối 23/7, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh, lễ khai mạc tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ đã diễn ra trang trọng, ý nghĩa.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/7: Ngày nắng, đêm mưa vài nơi 24/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/7: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ: 26 - 36 độ C.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra an toàn hồ, đập trước mùa mưa lũ 23/07/2026 14:44 Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá hiện trạng công trình hồ, đập để có biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

[Motion graphic] Mức phạt vi phạm lao động chưa thành niên theo quy định mới nhất 23/07/2026 09:01 Theo quy định tại Nghị định 283/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/9/2026, mức phạt vi phạm lao động chưa thành niên đối với người sử dụng lao động cao nhất là 75 triệu đồng.

Tài chính thị trường ngày 23/7: Lãi suất cho vay bình quân lên mức 10,5%/năm 23/07/2026 07:47 Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước mới công bố, lãi suất cho vay bình quân trong tháng 6 tăng 0,4 điểm phần trăm so với tháng trước đó, lên khoảng 8,1-10,5%/năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/7: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa vài nơi 23/07/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/7: Toàn tỉnh đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 27 - 37°C.

Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương địa chỉ đỏ, tặng quà người có công 22/07/2026 16:00 Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 22/7, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm, tặng quà gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Giữ bình yên giữa nhịp phát triển đô thị 22/07/2026 10:40 Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt phát huy sức mạnh toàn dân, phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) không chỉ giữ vững bình yên mà còn khẳng định vị thế phường đạt chuẩn về an ninh, trật tự.

Tài chính thị trường ngày 22/7: PNJ tạm hạn chế chi trả khi mua lại kim cương 22/07/2026 07:45 Từ 21/7, PNJ áp hạn mức thanh toán mỗi ngày khi mua lại kim cương và trang sức kim cương do nhu cầu bán tăng mạnh, gây áp lực thanh khoản. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/7: Đêm không mưa, ngày nắng nóng 22/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/7: Toàn tỉnh đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 28 - 37°C.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện dữ liệu số phục vụ chính quyền 2 cấp 21/07/2026 21:52 Chiều 21/7, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Thường trực HĐND tỉnh họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5 21/07/2026 21:52 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các ban HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, giữ tính độc lập, khách quan trong công tác thẩm tra; tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận sau chất vấn.

Tài chính thị trường ngày 21/7: Chuyển tiền từ 400 triệu đồng có thể phải chờ 24 giờ 21/07/2026 07:48 Từ ngày 1/3/2027, giao dịch chuyển tiền trực tuyến từ 400 triệu đồng trở lên có thể phải chờ tối thiểu 24 giờ nếu khách hàng không đăng ký hạn mức và thời gian chờ khác. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo chữa cháy rừng tại Trường Lưu 20/07/2026 22:22 Chiều 20/7, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ cháy rừng trên địa bàn xã Trường Lưu để chỉ đạo công tác chữa cháy và triển khai các giải pháp nhằm sớm khống chế hoàn toàn đám cháy.

Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, giữ gìn an ninh từ sớm 20/07/2026 14:32 Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình là những yếu tố then chốt giúp lực lượng cảnh sát Công an Hà Tĩnh chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Tài chính thị trường ngày 20/7: Chuyên gia dự báo giá vàng tiếp tục giảm 20/07/2026 07:41 Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý bi quan đang chi phối thị trường vàng khi 79% chuyên gia dự báo giá sẽ giảm trong tuần này. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/7: Ngày nắng nóng, có nơi trên 37 độ C 20/07/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/7: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ dao động từ 28 - 37 độ C.

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