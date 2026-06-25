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Ngắm “làng bích họa” đa sắc màu nơi vùng biển Hà Tĩnh

Phan Cúc - Hương Thành
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(Baohatinh.vn) - Những bức bích họa do giảng viên, sinh viên Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế thực hiện tại làng chài Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) mang đến diện mạo mới cho làng biển Hà Tĩnh.

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Những ngày này, tuyến đường trục thôn thuộc địa phận thôn Hải Nam (xã Thiên Cầm) trở nên nhộn nhịp với sự có mặt của 26 giảng viên, sinh viên Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế. Bằng chuyên môn và niềm đam mê hội họa, họ đã về với làng chài Cửa Nhượng, thổi hồn vào những bức tường cũ bằng các tác phẩm bích họa đầy sắc màu.
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Tuyến đường trục thôn dài hơn 500m, nơi có khoảng 40 hộ dân sinh sống được lựa chọn để thực hiện các bức bích họa. Trước khi triển khai vẽ "làng bích họa", chính quyền địa phương đã tổ chức lấy ý kiến người dân và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao.
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Từ sáng sớm 24/6, các giảng viên, sinh viên Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế đã vượt quãng đường hơn 300 km đến với làng chài Cửa Nhượng. Để tạo nên những bức bích họa mang đậm dấu ấn địa phương, đoàn đã khảo sát thực tế, tìm hiểu đời sống, văn hóa của người dân làng biển, từ đó lựa chọn những hình ảnh đặc trưng để đưa vào các tác phẩm.
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Sinh viên Đào Lê Như Ngọc chia sẻ: “Chuyến đi đến làng chài Cửa Nhượng mang lại cho em nhiều trải nghiệm ý nghĩa. Em rất vui khi được góp một phần công sức làm đẹp cảnh quan nơi đây. Hy vọng những bức bích họa sẽ tạo thêm điểm nhấn, thu hút du khách và mang đến những không gian trải nghiệm, chụp ảnh hấp dẫn. Đây cũng là cơ hội để sinh viên chúng em được thực hành, vận dụng và nâng cao những kiến thức đã học".
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Những bức bích họa được thực hiện rực rỡ sắc màu, tái hiện sinh động nét đặc trưng của làng chài Cửa Nhượng qua hình ảnh các loài hải sản quen thuộc như cua, cá, tôm...
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Dưới nắng hè oi ả, thầy trò Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế vẫn miệt mài, tỉ mỉ trong từng nét vẽ. Trên những bức tường cũ, từng mảng màu dần hiện lên sống động, cả không gian làng chài như được “khoác áo mới” rực rỡ.
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Hình ảnh "Nhượng Bạn" thân quen, gần gũi được tái hiện qua nét vẽ của những vị khách đến từ xứ Huế mộng mơ.
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Những bức bích họa được kỳ vọng sẽ tạo nên không gian check-in hấp dẫn, thu hút du khách khi về với làng chài ven biển Hà Tĩnh.
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Theo kế hoạch, các giảng viên và sinh viên sẽ thực hiện vẽ bích họa trong 3 ngày, từ 24/6 đến 26/6. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ được bàn giao lại cho địa phương hoàn toàn miễn phí.
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Tiến sĩ Phan Lê Chung – Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế cho biết: “Đến với làng chài Cửa Nhượng, chúng tôi đã khảo sát thực tế, tìm hiểu đời sống và lựa chọn những hình ảnh mang đậm nét đặc trưng của địa phương để đưa vào bích họa. Trong quá trình thực hiện, đoàn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ chính quyền và người dân địa phương. Hy vọng rằng những nét vẽ của thầy trò sẽ góp phần tạo nên một "làng bích họa" mang dấu ấn riêng của Hà Tĩnh".

Những tác phẩm do giảng viên, sinh viên Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế sáng tạo không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan, tạo diện mạo mới cho các tuyến đường làng mà còn lan tỏa tinh thần gắn kết giữa nghệ thuật và đời sống cộng đồng.

Thời gian tới, cùng với việc phát huy hiệu quả từ không gian bích họa, địa phương sẽ tiếp tục định hướng phát triển các loại hình dịch vụ du lịch như tour trải nghiệm đời sống ngư dân, hoạt động du lịch đêm; đồng thời khuyến khích phát triển sản phẩm OCOP, homestay và các dịch vụ khác. Qua đó, từng bước đưa làng chài Cửa Nhượng trở thành điểm nhấn quan trọng trong bản đồ du lịch Thiên Cầm.

Ông Nguyễn Ngọc Long - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thiên Cầm

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