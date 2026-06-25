Ngắm “làng bích họa” đa sắc màu nơi vùng biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những bức bích họa do giảng viên, sinh viên Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế thực hiện tại làng chài Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) mang đến diện mạo mới cho làng biển Hà Tĩnh.
Tuyến đường trục thôn dài hơn 500m, nơi có khoảng 40 hộ dân sinh sống được lựa chọn để thực hiện các bức bích họa. Trước khi triển khai vẽ "làng bích họa", chính quyền địa phương đã tổ chức lấy ý kiến người dân và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao.
Từ sáng sớm 24/6, các giảng viên, sinh viên Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế đã vượt quãng đường hơn 300 km đến với làng chài Cửa Nhượng. Để tạo nên những bức bích họa mang đậm dấu ấn địa phương, đoàn đã khảo sát thực tế, tìm hiểu đời sống, văn hóa của người dân làng biển, từ đó lựa chọn những hình ảnh đặc trưng để đưa vào các tác phẩm.
Những bức bích họa được thực hiện rực rỡ sắc màu, tái hiện sinh động nét đặc trưng của làng chài Cửa Nhượng qua hình ảnh các loài hải sản quen thuộc như cua, cá, tôm...
Dưới nắng hè oi ả, thầy trò Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế vẫn miệt mài, tỉ mỉ trong từng nét vẽ. Trên những bức tường cũ, từng mảng màu dần hiện lên sống động, cả không gian làng chài như được “khoác áo mới” rực rỡ.
Hình ảnh "Nhượng Bạn" thân quen, gần gũi được tái hiện qua nét vẽ của những vị khách đến từ xứ Huế mộng mơ.
Những bức bích họa được kỳ vọng sẽ tạo nên không gian check-in hấp dẫn, thu hút du khách khi về với làng chài ven biển Hà Tĩnh.
Những tác phẩm do giảng viên, sinh viên Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế sáng tạo không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan, tạo diện mạo mới cho các tuyến đường làng mà còn lan tỏa tinh thần gắn kết giữa nghệ thuật và đời sống cộng đồng.
Thời gian tới, cùng với việc phát huy hiệu quả từ không gian bích họa, địa phương sẽ tiếp tục định hướng phát triển các loại hình dịch vụ du lịch như tour trải nghiệm đời sống ngư dân, hoạt động du lịch đêm; đồng thời khuyến khích phát triển sản phẩm OCOP, homestay và các dịch vụ khác. Qua đó, từng bước đưa làng chài Cửa Nhượng trở thành điểm nhấn quan trọng trong bản đồ du lịch Thiên Cầm.
Ông Nguyễn Ngọc Long - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thiên Cầm
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