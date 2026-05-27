Tôi chọn kể về Thiên Cầm để lan tỏa vẻ đẹp quê hương
Tác giả: Nguyễn Liễu - Anh Thuỳ
27/05/2026 16:11
Tôi là Nguyễn Trọng Quý Đức (SN 1997, trú tại xã Thiên Cầm). Tính đến nay, tôi đã có hơn 5 năm gắn bó với công việc làm truyền thông, xây dựng và phát triển các kênh: Facebook, TikTok và website với nội dung về du lịch để quảng bá vẻ đẹp của Thiên Cầm đến đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.
Trước đây, tôi từng có khoảng 3 năm gắn bó với nghề kỹ sư điện. Tuy nhiên, khi nhận thấy truyền thông số ngày càng phát triển và có sức lan tỏa mạnh mẽ, tôi quyết định rẽ hướng sang lĩnh vực sáng tạo nội dung du lịch với mong muốn góp phần quảng bá hình ảnh quê hương theo cách riêng của mình.
Hôm nay, tôi có lịch hẹn dẫn hai du khách đến từ Hà Nội ra trải nghiệm đảo Bớc. Họ biết đến tôi sau khi xem những video giới thiệu về Thiên Cầm mà tôi đăng tải trên mạng xã hội.
Trước chuyến đi, tôi chủ động kiểm tra phương tiện, liên hệ chủ thuyền và sắp xếp lịch trình phù hợp để hành trình diễn ra an toàn, thuận lợi nhất. Nhờ đó, tôi có thêm nhiều tư liệu thực tế để sáng tạo nội dung và tiếp tục kể những câu chuyện chân thực về Thiên Cầm trên các nền tảng mạng xã hội.
Các video của tôi chủ yếu được sản xuất bằng điện thoại và những thiết bị quay đơn giản. Ban ngày, tôi theo thuyền ra biển ghi hình, buổi tối sẽ dành thời gian dựng video và lên kịch bản cho các nội dung mới. Dù công việc khá vất vả nhưng khi thấy ngày càng nhiều người biết đến và yêu mến Thiên Cầm, tôi thấy mọi nỗ lực của mình đều xứng đáng.
Tôi không được đào tạo bài bản về quay dựng hay truyền thông mà chủ yếu tự học qua mạng xã hội và trải nghiệm thực tế. Sau mỗi video, tôi đều tự xem lại, chỉnh sửa và rút kinh nghiệm để cải thiện nội dung.
Để các video có thêm sự chân thực và chỉn chu, tôi cũng đầu tư thêm micro phục vụ quá trình ghi hình, phỏng vấn nhân vật trong mỗi hành trình trải nghiệm. Với tôi, dù chỉ là những thiết bị nhỏ nhưng lại góp phần mang đến hiệu quả lớn, giúp câu chuyện về Thiên Cầm được truyền tải sống động và gần gũi hơn tới người xem.
Trong mỗi thước phim, tôi luôn cố gắng thể hiện Thiên Cầm đúng với vẻ đẹp tự nhiên vốn có. Đó là biển xanh, bãi cát dài... Tôi muốn người xem cảm nhận được sự bình yên mà tôi đã gắn bó từ nhỏ.
Tôi trực tiếp kết nối du khách với các chủ thuyền để hỗ trợ du khách trải nghiệm thực tế khi đến với biển Thiên Cầm. Công việc này không chỉ giúp du khách thuận tiện hơn trong hành trình khám phá biển mà còn góp phần tạo thêm thu nhập cho người dân địa phương.
Tôi không thu phí cho các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn trải nghiệm vì mong muốn quảng bá quê hương bằng sự chân thành và tình yêu dành cho vùng biển nơi mình sinh ra. Nhiều du khách sau chuyến đi đã quay trở lại hoặc giới thiệu thêm bạn bè, người thân đến với Thiên Cầm. Điều đó trở thành động lực để tôi tiếp tục theo đuổi công việc này mỗi ngày.
Sau mỗi chuyến trải nghiệm cùng du khách, tôi thường tranh thủ thu gom lại rác trên bãi biển hoặc quanh khu vực tham quan vì tôi luôn mong Thiên Cầm giữ được vẻ đẹp vốn có. Với tôi, làm du lịch không chỉ là quảng bá hình ảnh mà còn phải góp phần giữ gìn cảnh quan sạch đẹp cho quê hương.
Để review các món hải sản, tôi thường trực tiếp đến tận quán để quay chụp, trải nghiệm thực tế và ghi lại chân thực nhất chất lượng món ăn cũng như không gian phục vụ.
Tính đến nay, tôi đã tự sản xuất hơn 100 video về du lịch biển Thiên Cầm, qua đó hình thành hệ thống nội dung tương đối ổn định trên nền tảng số. Trên TikTok, tôi duy trì trung bình khoảng 3 video/tuần; kênh duy trì lượng tương tác tốt. Tôi cũng thường xuyên đăng tải bài viết và video lên Facebook, qua đó mở rộng độ phủ thông tin và nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh du lịch biển.
Người dân địa phương nhận xét các video của tôi mang tính chân thực, gần gũi và phản ánh rõ nét đời sống vùng biển Thiên Cầm. Họ cho rằng, cách làm này giúp hình ảnh quê hương trở nên sinh động hơn trên không gian mạng và dễ dàng tiếp cận với giới trẻ.
Sau mỗi chuyến đi, tôi lại trở về để dựng video và hoàn thiện nội dung trước khi đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội.
Đồng hành cùng tôi trong hành trình phát triển các nền tảng quảng bá du lịch thời gian tới là em trai Nguyễn Trọng Quý Mạnh (SN 2000, trú tại xã Thiên Cầm). Chúng tôi đang xây dựng website “Dulichthiencam.net” với mong muốn cung cấp thêm nhiều thông tin, hình ảnh và trải nghiệm thực tế về du lịch Thiên Cầm đến du khách gần xa.
Mỗi video tôi đăng tải đều là cách lưu giữ những khoảnh khắc bình dị và vẻ đẹp riêng của biển Thiên Cầm. Tôi luôn hy vọng, qua những thước phim chân thực ấy, ngày càng có nhiều người biết đến, yêu mến và tìm về vùng biển quê hương này nhiều hơn.
