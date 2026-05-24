Lễ hội Cầu ngư Nhượng Bạn thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia

Đại biểu tham dự lễ hội.

Sáng 24/5 (tức ngày 8/4 âm lịch), tại miếu thờ Đức Ngư Ông, UBND xã Thiên Cầm tổ chức Lễ hội Cầu ngư Nhượng Bạn. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thế Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo xã Thiên Cầm và đông đảo người dân địa phương, du khách.

Hằng năm, cứ đến ngày 8/4 âm lịch, bà con ngư dân vùng đất Cẩm Nhượng trước đây, nay là xã Thiên Cầm, lại tổ chức lễ cầu ngư. Từ bao đời nay, người dân nơi đây đã gắn liền với biển, mưu sinh từ biển, được biển che chở, nâng niu. Cũng từ đức tin đó, người dân đã sáng tạo ra những hình thức văn hóa tâm linh mang đậm bản sắc riêng.

Ông Phạm Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm phát biểu tại buổi lễ.

Không gian văn hóa diễn ra lễ hội tập trung chủ yếu ở miếu thờ Đức Ngư Ông - nơi được UBND tỉnh Hà Tĩnh xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh năm 2013. Với những giá trị lịch sử - văn hóa, Lễ hội Cầu ngư Nhượng Bạn được Bộ VH-TT&DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2021.

Lễ hội được tổ chức rất trang trọng, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương tham gia với các phần như: tế lễ tại miếu đường, nghi thức địa phương, lễ hội chèo cạn và nghinh rước trên biển.

Lễ hội thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia.

Lễ hội cầu ngư là sự kiện văn hóa tín ngưỡng quan trọng nhất của xã Nhượng Bạn (nay là xã Thiên Cầm) và được cộng đồng cư dân, bà con ngư dân rất quan tâm, chuẩn bị chu đáo trong thời gian dài. Lễ hội nhằm tưởng nhớ, biết ơn vị Nam Hải Đại Thần có tình thương người đã bảo hộ cho ngư dân đi biển.

Nghi thức hò chèo cạn trong Lễ hội Cầu ngư Nhượng Bạn.

Chú hề diễn xướng trong nghi thức hò chèo cạn.

Các hoạt động lễ và hội diễn ra sôi nổi, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tin, khát vọng vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế biển gắn với du lịch bền vững.

Thông qua lễ hội, hình ảnh quê hương Thiên Cầm giàu truyền thống, tiềm năng và khát vọng phát triển tiếp tục được quảng bá rộng rãi, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Nghi thức rước Ngư Ông ra biển.

Nghi thức rước Ngư Ông ra biển tạo nên điểm nhấn đặc sắc của lễ hội.

Đoàn tàu thuyền tập trung trên biển, gửi gắm ước vọng một mùa đánh bắt thuận lợi.

Đoàn thuyền nối đuôi nhau nghinh rước Ngư Ông ra biển, tạo nên khung cảnh rực rỡ, đậm sắc màu lễ hội miền biển. Ảnh: Đình Nhất