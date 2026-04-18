Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Văn hóa - Giải trí

Đặc sắc đêm khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-du lịch Đất Tổ năm 2026

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Tối 17/4, tại Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội-Đất Tổ Hùng Vương”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026 Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh, Phú Thọ là vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam, nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc với gần 1.000 di tích được xếp hạng, 5 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh, cùng nhiều di sản văn hóa phi vật thể và bảo vật quốc gia. Trong đó, nổi bật là Khu Di tích lịch sử Đền Hùng - nơi thờ các Vua Hùng, gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Lễ hội Đền Hùng hằng năm là sự kiện văn hóa trọng đại của quốc gia, là dịp để đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài hướng về cội nguồn, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức Tổ tiên, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Làn điệu Xoan mượt mà được các em học sinh thể hiện đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách đêm khai mạc.
Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-du lịch Đất Tổ năm nay được tổ chức với nhiều đổi mới về quy mô và nội dung.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch diễn ra phong phú, có sự tham gia của các địa phương trong tỉnh, tạo không gian trải nghiệm đa dạng cho nhân dân và du khách.

Trong đó, Lễ hội văn hóa dân gian đường phố được khôi phục sau nhiều năm gián đoạn đã góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa-du lịch Đất Tổ, tỉnh Phú Thọ giới thiệu tới du khách nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, các loại hình nghệ thuật dân gian như hát Xoan, hát ghẹo, hát trống quân, cùng các điểm đến tiêu biểu như Khu di tích Tây Thiên, Khu du lịch quốc gia Tam Đảo, đồi chè Long Cốc, suối khoáng nóng Thanh Thủy, hồ Hòa Bình.

Nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc được trình diễn tại đêm khai mạc.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ mong muốn, thông qua các hoạt động, tỉnh Phú Thọ tiếp tục khẳng định vị thế là vùng đất cội nguồn linh thiêng của dân tộc, đồng thời là điểm đến hấp dẫn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế, xã hội địa phương.

Đêm khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-du lịch Đất Tổ năm 2026 gồm 3 chương được dàn dựng công phu, xuyên suốt từ cội nguồn đến hiện tại và tương lai.

Chương 1 với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội” tái hiện sinh động huyền tích dựng nước qua kịch múa “Con Rồng cháu Tiên”.

Chương 2 với chủ đề “Về miền di sản” là những làn điệu đậm đà bản sắc như hát Xoan, hòa tấu chiêng Mường, dân ca truyền thống… góp phần tôn vinh các giá trị di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của vùng Đất Tổ.

Đêm khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-du lịch Đất Tổ đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.
Chương 3 với chủ đề “Phú Thọ vươn mình cùng đất nước” mang đến sắc thái tươi mới, thể hiện hình ảnh một Phú Thọ năng động, hội nhập và phát triển.

Các tiết mục trong chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng, có sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, góp phần giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh tới đông đảo người dân, bạn bè quốc tế và du khách gần xa.

Đây là dịp để các thế hệ con cháu Lạc Hồng tri ân công đức Tổ tiên, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, đồng thời, tôn vinh các giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương, các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại gắn với quảng bá, phát triển du lịch.

nhandan.vn
Link bài gốc Copy link
https://nhandan.vn/dac-sac-dem-khai-mac-le-hoi-den-hung-va-tuan-van-hoa-du-lich-dat-to-nam-2026-post956504.html

Tags:

#khai mạc lễ hội Đền Hùng 2026 #Tuần Văn hóa-du lịch Đất Tổ #Lễ hội Đền Hùng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

