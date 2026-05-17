Văn hóa - Giải trí

Tre xanh trong nhịp sống đô thị Hà Tĩnh

Tuệ Trang
(Baohatinh.vn) - Giữa nhịp phố thị Hà Tĩnh ngày càng chật chội, sắc xanh của tre đang trở thành điểm nhấn dịu mát. Từ khu dân cư, quán cà phê... những rặng tre mộc mạc góp phần tạo nên không gian sống hài hòa với thiên nhiên.

Một trong những nét đặc sắc của hệ thống cây xanh ở Hà Tĩnh thời gian qua chính là sự hiện diện của nhiều loài tre ngay giữa lòng đô thị. (Ảnh: Hà Phương).
Tre hiện diện ở nhiều nơi trong đời sống: sau vườn, trước sân, bên hồ cá, trong công viên hay khuôn viên quán cà phê. Không chỉ là hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam, tre còn gợi cảm giác gần gũi, bình yên và mang đậm nét văn hóa truyền thống dân tộc.
Lấy cảm hứng từ ý tưởng đưa làng quê vào giữa phố thị, quán cà phê Trúc Linh (TDP Linh Tiến, phường Thành Sen) lựa chọn cây tre làm điểm nhấn chủ đạo trong thiết kế. Mặt hồ thoáng đãng, bao quanh bởi những khóm tre xanh mát, mang đến cho du khách cảm giác gần gũi, thư thái giữa thiên nhiên. Anh Nguyễn Minh Tuấn – chủ quán cà phê Trúc Linh chia sẻ: “Không gian quán không chỉ là nơi để thưởng thức cà phê, gặp gỡ bạn bè mà còn hướng tới lan tỏa thông điệp sống xanh, thân thiện với môi trường. Sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và phong cách kiến trúc dân dã đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khách hàng”.
Ngay giữa lòng Thành Sen, hình ảnh cây tre cũng được nhiều cơ sở kinh doanh lựa chọn tạo dấu ấn riêng, từ tranh vẽ, pa-nô cho đến những bụi tre được trồng ngay trước tiền sảnh các quán cà phê, nhà hàng.
Trong không gian phố thị ngày càng chật chội, việc đưa hình ảnh cây tre vào kiến trúc và thiết kế cảnh quan không chỉ tạo nên điểm nhấn xanh mát mà còn gợi nhắc những giá trị truyền thống quen thuộc của làng quê Việt.
Những hàng tre xanh, các vật dụng trang trí từ tre cùng lối bài trí mộc mạc tại quán cà phê Bambo (phường Thành Sen) đã tạo nên điểm nhấn riêng biệt cho quán, mang đến cảm giác thoáng đãng, mát mẻ và hiền hòa cho khách ghé thăm. Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền - chủ quán cà phê chia sẻ: "Những mảng xanh được bố trí hợp lý trong không gian quán góp phần tạo nên một tổng thể hài hòa, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa mang lại sự thư giãn, dễ chịu".
Nhiều loại tre, trúc được người dân đưa vào trồng như tre mỡ, tre gai, tre lồ ô, tre vàng sọc, trúc đùi gà, trúc hóa long hay hóp cần câu… Đây đều là những giống cây dễ thích nghi, sinh trưởng tốt và phù hợp với nhiều không gian khác nhau.
Xu hướng đưa cây xanh, đặc biệt là cây tre, trúc vào thiết kế quán cà phê đang ngày càng được ưa chuộng.
Nhiều ngôi nhà hiện đại còn khéo léo bố trí một bụi tre nhỏ dưới góc giếng trời hay cổng nhà để tạo điểm nhấn xanh mát và gần gũi.
Giữa những khu phố nhộn nhịp, khối nhà cao tầng hay các công trình hiện đại, nhiều người vẫn giữ hình ảnh lũy tre xanh gợi nhớ làng quê Việt Nam, đem lại cảm giác thân quen và bình yên.
Anh Lê Văn Khánh (phường Thành Sen) chia sẻ: “Tiếng tre xào xạc trong gió mang lại cảm giác thư thái, nhẹ nhàng, giúp tôi hoài niệm về những ký ức tuổi thơ”.
Không chỉ trong không gian khu vực đô thị, thời gian qua, các địa phương cũng đã triển khai trồng bổ sung thêm nhiều loại tre dọc các tuyến sông và khu vực ven đô như sông Đông, Đồng Ghè hay thôn Trang Liên Nhật... Không chỉ góp phần tạo cảnh quan xanh, tre còn có tác dụng giữ đất, hạn chế xói mòn bờ kè và bảo vệ môi trường sinh thái.
Trong đời sống văn hóa và kinh tế, cây tre từ lâu đã gắn bó mật thiết với sinh hoạt của người Việt. Vì vậy, việc gìn giữ hình ảnh cây tre trong lòng đô thị không chỉ tạo nên nét riêng cho cảnh quan mà còn thể hiện niềm tự hào trong việc bảo tồn bản sắc dân tộc. Theo Kiến trúc sư Võ Lực - Giám đốc Công ty CP kiến trúc O2: “Trong nhịp sống đô thị hiện đại, việc đưa cây tre vào không gian kiến trúc và cảnh quan không chỉ mang ý nghĩa tạo mảng xanh, điều hòa môi trường mà còn giúp con người tìm lại sự gần gũi với thiên nhiên và những giá trị truyền thống”. (Ảnh: Hà Phương)
Video: Tre xanh trong lòng đô thị.

