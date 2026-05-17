Tre xanh trong nhịp sống đô thị Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Giữa nhịp phố thị Hà Tĩnh ngày càng chật chội, sắc xanh của tre đang trở thành điểm nhấn dịu mát. Từ khu dân cư, quán cà phê... những rặng tre mộc mạc góp phần tạo nên không gian sống hài hòa với thiên nhiên.
Tre hiện diện ở nhiều nơi trong đời sống: sau vườn, trước sân, bên hồ cá, trong công viên hay khuôn viên quán cà phê. Không chỉ là hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam, tre còn gợi cảm giác gần gũi, bình yên và mang đậm nét văn hóa truyền thống dân tộc.
Trong không gian phố thị ngày càng chật chội, việc đưa hình ảnh cây tre vào kiến trúc và thiết kế cảnh quan không chỉ tạo nên điểm nhấn xanh mát mà còn gợi nhắc những giá trị truyền thống quen thuộc của làng quê Việt.
Nhiều loại tre, trúc được người dân đưa vào trồng như tre mỡ, tre gai, tre lồ ô, tre vàng sọc, trúc đùi gà, trúc hóa long hay hóp cần câu… Đây đều là những giống cây dễ thích nghi, sinh trưởng tốt và phù hợp với nhiều không gian khác nhau.
Anh Lê Văn Khánh (phường Thành Sen) chia sẻ: “Tiếng tre xào xạc trong gió mang lại cảm giác thư thái, nhẹ nhàng, giúp tôi hoài niệm về những ký ức tuổi thơ”.
Không chỉ trong không gian khu vực đô thị, thời gian qua, các địa phương cũng đã triển khai trồng bổ sung thêm nhiều loại tre dọc các tuyến sông và khu vực ven đô như sông Đông, Đồng Ghè hay thôn Trang Liên Nhật... Không chỉ góp phần tạo cảnh quan xanh, tre còn có tác dụng giữ đất, hạn chế xói mòn bờ kè và bảo vệ môi trường sinh thái.
