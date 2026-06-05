Khách Tây "choáng ngợp" lần đầu đi tàu du lịch Hà Nội - Trung Quốc

Sau 45 ngày khám phá Việt Nam, Cecilia chọn tàu liên vận để tiếp tục hành trình từ Hà Nội đến Trung Quốc. Cô khen khoang giường nằm "có bộ chăn ga tốt nhất từng trải nghiệm".

Đoàn tàu liên vận từ Hà Nội đi Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc). Ảnh: Đường sắt Việt Nam.

21h20, đoàn tàu liên vận quốc tế rời ga Gia Lâm, đưa Cecilia cùng các hành khách bắt đầu hành trình từ Hà Nội đến Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc). Gần 13 tiếng, sau hai lần xuống tàu làm thủ tục xuất nhập cảnh giữa đêm và chỉ chợp mắt được vài tiếng, nữ du khách Italy đặt chân tới thành phố đầu tiên của Trung Quốc trong chuyến du lịch một mình xuyên châu Á.

"Tôi thích tàu hỏa. Đây là phương tiện di chuyển hoàn hảo, bền vững và cũng thú vị nhất vì bạn có thể ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ", cô nói với Tri Thức - Znews.

Cecilia hiện là giáo viên dạy tiếng Italy cho người nước ngoài. Năm ngoái, cô làm việc tại một trường trung học ở Australia. Từ tháng 1 năm nay, cô bắt đầu hành trình du lịch một mình vòng quanh châu Á. Trước chuyến đi này, cô chưa từng đặt chân tới bất kỳ quốc gia nào trong khu vực.

Sau hơn một tháng rưỡi khám phá Việt Nam, Cecilia quyết định tiếp tục hành trình sang Trung Quốc bằng tàu liên vận quốc tế thay vì máy bay. "Tôi đã hứa với bản thân sẽ hạn chế đi máy bay nhiều nhất có thể. Nếu có tàu hỏa, tàu thủy hoặc xe buýt, tôi sẽ chọn những phương tiện đó", cô nói.

Theo Cecilia, tàu hỏa giúp hành khách cảm nhận rõ hơn hành trình di chuyển qua từng vùng đất. Sự thay đổi liên tục của cảnh quan bên ngoài ô cửa sổ mang đến trải nghiệm mà những chuyến bay khó có thể đem lại.

Trong quá trình lên kế hoạch cho chuyến đi, du khách tìm thấy thông tin về tuyến tàu Hà Nội - Nam Ninh trên một website chuyên về du lịch đường sắt mà cô đã theo dõi nhiều năm. Trang web này từng giúp cô chuẩn bị cho những chuyến du lịch bằng tàu hỏa ở châu Âu.

Cecilia từng dự định đi tàu từ Hà Nội về tận Italy, qua Bắc Kinh rồi tiếp tục bằng tuyến xuyên Mông Cổ và Siberia. Tuy nhiên, lần này cô không có đủ thời gian để thực hiện kế hoạch đó.

Tại phòng chờ ở ga Gia Lâm trước giờ khởi hành, cô chỉ bắt gặp một du khách nước ngoài khác. Phần lớn hành khách trên chuyến tàu là người Trung Quốc về nước. Sau khi qua cửa kiểm soát vé tại ga Gia Lâm, hành khách tiếp tục di chuyển ra tàu. Tại đây, nhân viên đổi vé giấy thành thẻ ghi số giường.

Điều đầu tiên Cecilia nhận thấy khi bước lên tàu là mùi thuốc lá khá nồng. Dù vậy, nữ du khách vẫn bị cuốn hút bởi nét hoài cổ của chuyến tàu, từ kiểu bọc ghế đến việc vẫn còn khu vực dành cho người hút thuốc. Những chi tiết ấy khiến cô có cảm giác "như được nhìn thấy một phần của quá khứ".

Cô đặt chỗ ở giường tầng trên, mất chút thời gian để làm quen với việc lên xuống, song nhanh chóng cảm thấy dễ chịu khi ngả lưng. Bộ chăn ga sạch sẽ, mềm mại cùng hai chiếc gối khiến trải nghiệm nghỉ đêm trên tàu trở nên thoải mái hơn mong đợi.

"Tôi từng đi nhiều chuyến tàu đêm nhưng đây là nơi có bộ chăn ga tốt nhất từ trước đến nay", cô nói.

Theo nữ du khách, khoang giường có đèn đọc sách cạnh đầu giường nhưng không có ổ cắm điện riêng. Cô phải sử dụng pin sạc dự phòng để sạc điện thoại, dù vẫn nhìn thấy một ổ cắm đặt dưới bàn. Một chi tiết nhỏ khiến Cecilia đặc biệt thích thú là giá đỡ điện thoại trong phòng vệ sinh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết từ khi vận hành trở lại vào tháng 5/2025, tuyến tàu liên vận quốc tế Việt Nam - Trung Quốc MR1/MR2 ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực.

Tính đến tháng 4, tuyến đã phục vụ gần 28.000 lượt khách, riêng hơn 3 tháng đầu năm đạt trên 13.000 lượt. Cơ cấu hành khách cho thấy khách Trung Quốc chiếm 78,1%, khách Việt Nam 15,2% và các quốc tịch khác 6,7%.

Tàu MR1 khởi hành từ ga Gia Lâm lúc 21h20 vào thứ Ba và thứ Sáu, đến Nam Ninh lúc 10h06 sáng hôm sau. Chiều ngược lại, tàu MR2 rời Nam Ninh lúc 18h05 vào thứ Năm và Chủ nhật, về ga Gia Lâm lúc 5h30 sáng hôm sau.

Ngoài hành trình Gia Lâm - Nam Ninh, từ ngày 27/5/2025, ngành đường sắt hai nước tiếp tục triển khai tuyến tàu thẳng Hà Nội - Bắc Kinh, với giá vé khoảng 9,4 triệu đồng mỗi lượt. Hiện nay, vé tàu liên vận quốc tế được bán trực tiếp tại tất cả nhà ga trên khắp cả nước hoặc bán online (trực tuyến) trên website của VNR.

Cecilia đạp xe ở Ninh Bình, khám phá chợ địa phương ở Hội An,phượt Hà Giang Loop (vòng lặp Hà Giang). Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Cecilia cho biết điều khiến cô yêu thích những chuyến tàu đường dài là cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với những người xa lạ. Trên hành trình Hà Nội - Nam Ninh, cô làm quen với hai thanh niên Trung Quốc. Dù không nói cùng ngôn ngữ, họ vẫn trò chuyện với nhau thông qua ứng dụng dịch.

"Họ gợi ý cho tôi nhiều điểm đến và cho xem ảnh những nơi tuyệt đẹp mà trước đó tôi chưa từng biết tới", cô nói.

Cecilia đến Việt Nam vào đầu tháng 4 và ở lại trọn vẹn 45 ngày theo thời hạn visa. Trong hành trình xuyên Việt, cô ghé thăm nhiều điểm đến nổi tiếng như Phú Quốc, Cần Thơ, TP.HCM, Đà Lạt, Hội An, Huế, Phong Nha, Ninh Bình, Cát Bà, Hà Giang và Hà Nội.

Ngoài những điểm đến nổi tiếng, du khách còn dành thời gian khám phá các địa phương ít khách quốc tế hơn như Rạch Giá và Quy Nhơn. Trong đó, Rạch Giá để lại cho cô nhiều ấn tượng với một buổi tối ngắm hàng chục cánh diều bay trên bầu trời.

Trong số các điểm đến tại Việt Nam, Huế, Ninh Bình và Quy Nhơn là những nơi để lại nhiều ấn tượng nhất với nữ du khách Italy. "Tôi luôn muốn đến Việt Nam từ khi còn nhỏ. Tôi muốn khám phá một đất nước kiên cường như vậy", Cecilia chia sẻ.

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Buổi chiều ở Huế, hàng chục cánh diều trên bầu trời Rạch Giá và hoàng hôn ở Phú Quốc trong hành trình xuyên Việt của Cecilia. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Rời Hà Nội trên chuyến tàu đêm sang Nam Ninh, Cecilia tiếp tục hành trình khám phá Trung Quốc với các điểm dừng chân như Quế Lâm, Dương Sóc, Hưng Bình, Phượng Hoàng cổ trấn, Phù Dung trấn và Trương Gia Giới. Hiện nữ du khách ở Trùng Khánh trước khi lên đường tới Tây An, Bình Dao và Bắc Kinh.

Khép lại 45 ngày rong ruổi trên dải đất hình chữ S, Cecilia mang theo nhiều kỷ niệm về những vùng đất đã đi qua. Với cô, chuyến tàu rời Hà Nội không phải lời tạm biệt cuối cùng dành cho Việt Nam.

"Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, và chắc chắn sẽ không phải lần cuối", cô nói.