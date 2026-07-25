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Phú Quốc trong top 10 đảo được quan tâm nhất thế giới

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Phú Quốc nổi lên như hòn đảo hấp dẫn bậc nhất toàn cầu năm 2026 nhờ những trải nghiệm cao cấp nhưng giá hợp lý.

Ngày 21/7, Expedia - nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới - công bố danh sách Island Hot List 2026 (các hòn đảo nổi bật năm 2026) với 10 cái tên, trong đó có Phú Quốc. Danh sách được đưa ra dựa trên dữ liệu tìm kiếm chuyến bay toàn cầu trên tất cả điểm bán của Expedia từ ngày 22/9/2025 đến 22/3/2026, cho các chuyến đi trong năm 2026, so với cùng kỳ giai đoạn 2024-2025.

Saint Lucia (lượng tìm kiếm tăng 125%) - điểm đến cho kỳ nghỉ lãng mạn

Đứng đầu Expedia Island Hot List 2026 là Saint Lucia, đảo quốc nằm trong lòng Đại Tây Dương, phía đông vùng biển Caribe.

Saint Lucia đang thu hút những du khách muốn tránh xa các điểm đến đã quen thuộc và đông đúc, tìm nơi yên tĩnh. Hòn đảo nổi bật với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, không gian biệt lập và cảm giác phiêu lưu. Nơi này được đánh giá phù hợp với các đôi yêu nhau đang tìm một kỳ nghỉ lãng mạn.

Porto Santo, Madeira (+85%) - điểm đến cho nghỉ dưỡng và thư giãn

Đảo Porto Santo, thuộc quần đảo Madeira, vùng tự trị của Bồ Đào Nha, nổi tiếng với những bãi cát vàng trải dài, khí hậu ấm áp quanh năm và nhịp sống chậm rãi.

Năm 2026, hòn đảo được chú ý khi nhiều khách châu Âu tìm kiếm những điểm nghỉ dưỡng yên bình, thay vì các bãi biển nổi tiếng và đông đúc. Porto Santo mang đến không gian thanh bình, lý tưởng cho những kỳ nghỉ chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng.

Praslin, Seychelles (+80%) - điểm đến cho người yêu thiên nhiên

Đảo Praslin của Seychelles ở Ấn Độ Dương thu hút du khách nhờ cảnh quan thiên nhiên được UNESCO công nhận Di sản Thế giới. Nơi này có hệ động thực vật quý hiếm và những bãi biển vắng vẻ, được xếp vào hàng đẹp nhất thế giới. Năm 2026, Praslin trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với khách yêu thích các hoạt động ngoài trời, hòa mình vào thiên nhiên.

Syros, Hy Lạp (+60%) - điểm đến cho ẩm thực và vẻ đẹp quyến rũ

Năm 2026, đảo Syros nổi lên như một lựa chọn thay thế cho những hòn đảo đã quen thuộc của Hy Lạp, như Santorini. Nơi đây chinh phục du khách bằng nền ẩm thực, kiến trúc tân cổ điển và nét quyến rũ đậm chất Hy Lạp. Không đông đúc như các điểm đến quen thuộc, Syros vẫn giữ được chiều sâu văn hóa và bản sắc riêng, mang đến trải nghiệm chân thực cho những ai muốn khám phá một Hy Lạp khác biệt.

Quần đảo Lofoten, Na Uy (+50%) - điểm đến cho chuyến phiêu lưu Bắc Cực

Quần đảo Lofoten thu hút du khách nhờ những đỉnh núi hùng vĩ, các vịnh hẹp và nhiều trải nghiệm giữa vùng Bắc Cực. Vào mùa hè, du khách có thể chiêm ngưỡng hiện tượng Mặt Trời nửa đêm (Đêm trắng) với ánh sáng gần như kéo dài suốt 24 giờ. Ngoài ra, nơi này còn là địa điểm lý tưởng để ngắm cực quang.

Palawan, Philippines (+40%) - điểm đến khám phá kỳ quan thiên nhiên

Đảo Palawan tiếp tục khẳng định sức hút nhờ những vách núi đá vôi, làn nước trong xanh và hệ sinh thái gần như nguyên sơ. Palawan mang đến cảm giác phiêu lưu khiến du khách ngạc nhiên trước những kỳ quan thiên nhiên.

Culebra, Puerto Rico (+35%) - điểm đến cho các hoạt động dưới nước

Đảo Culebra là điểm nghỉ dưỡng được yêu thích trong năm 2026 nhờ những trải nghiệm dưới nước hấp dẫn như lặn với ống thở (snorkeling), lặn biển (diving) và khám phá các hồ thủy triều tự nhiên. Với không gian thanh bình, dễ tiếp cận, Culebra phù hợp với những du khách muốn dành phần lớn thời gian kỳ nghỉ hòa mình vào biển và khám phá đại dương.

Đảo Sanibel, Florida, Mỹ (+25%) - điểm đến cho kỳ nghỉ gia đình

Đảo Sanibel kết hợp hài hòa giữa những ngày thư giãn trên bãi biển, các hoạt động phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình và nhịp sống chậm. Chính bầu không khí thoải mái đã đưa Sanibel trở thành một trong những điểm nghỉ dưỡng dành cho gia đình được du khách trên thế giới quan tâm nhiều hơn trong năm 2026.

Phú Quốc, Việt Nam (+25%) - điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp với chi phí hợp lý

Phú Quốc đang khẳng định vị thế là trung tâm nghỉ dưỡng cao cấp của Đông Nam Á. Năm 2026, hòn đảo nổi lên như một lựa chọn dành cho những du khách muốn tận hưởng trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp và không phải bỏ ra quá nhiều tiền. Sự kết hợp giữa các resort cao cấp, cảnh quan thiên nhiên và trải nghiệm giúp Phú Quốc trở thành điểm đến nổi bật trong phân khúc "luxury with value" (nghỉ dưỡng sang trọng với mức giá hợp lý).

Fiji (+15%) - điểm đến cho kỳ nghỉ nhiều thế hệ

Là một trong những hòn đảo được nhắc đến nhiều nhất mạng xã hội, Fiji ngày càng thu hút du khách trong năm 2026. Với đa dạng trải nghiệm từ nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên đến các hoạt động văn hóa, Fiji là điểm đến lý tưởng cho những chuyến du lịch có nhiều thế hệ cùng tham gia.

vnexpress.net
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#hòn đảo #Phú Quốc

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