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Chiếu miễn phí nhiều bộ phim về đề tài cách mạng nhân kỷ niệm ngày 27/7

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Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ sẽ chiếu miễn phí nhiều bộ phim như "Thanh âm vượt đại dương," “Đừng đốt,” “Mùi cỏ cháy,” “Những người viết huyền thoại”...

Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026) sẽ diễn ra từ ngày 21-28/7 trên phạm vi cả nước, chiếu phim miễn phí phục vụ cựu chiến binh, người có công và gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên cùng đông đảo người dân.

Tuần phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh và các đơn vị liên quan tổ chức.

Điểm mới của chương trình năm nay là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại cùng tham gia chiếu phim miễn phí.

Đến nay, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cùng 13 doanh nghiệp phát hành, phổ biến phim và kinh doanh rạp chiếu phim, gồm CGV, Galaxy, Lotte Cinema, Beta Cinema, AEON BETA, BHD, Cinestar, Cinemax, MegaGS, EVG, Dcine, Starlight và Rio, đã xác nhận tham gia với tổng cộng 190 cụm rạp trên cả nước.

Trong các ngày 22, 23 và 24/7, các cụm rạp sẽ tổ chức hai suất chiếu miễn phí mỗi ngày vào 10h và 16h.

Song song với hệ thống rạp thương mại, Cục Điện ảnh cũng phối hợp với các đơn vị triển khai chiếu phim tại hệ thống rạp nhà nước, các đội chiếu phim lưu động và trên nền tảng TV360, góp phần đưa các tác phẩm điện ảnh đến nhiều địa phương, trong đó có vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Các bộ phim được lựa chọn đều là những tác phẩm điện ảnh Việt Nam có giá trị về lịch sử và nghệ thuật, phản ánh truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Nhiều tác phẩm quen thuộc sẽ được giới thiệu như “Đừng đốt,” “Mùi cỏ cháy,” “Những người viết huyền thoại,” “Đường xuyên rừng,” “Truyền thuyết về Quán Tiên” và “Bình minh đỏ.”

Lễ khai mạc tuần phim diễn ra lúc 19h ngày 21/7 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), với bộ phim “Đừng đốt” được chọn chiếu mở màn. Chương trình dự kiến có sự giao lưu với đạo diễn, diễn viên, nhân chứng lịch sử và đại diện gia đình liệt sĩ, bác sỹ Đặng Thùy Trâm.

Ngày 22/7, Lễ Khai mạc Tuần phim khu vực miền Nam sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với bộ phim Khai mạc “Chị Tư Hậu.” Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tổ chức Tọa đàm “Sáng tác tác phẩm điện ảnh về đề tài truyền thống cách mạng trong giai đoạn mới - Giá trị kế thừa và phát huy dòng phim cách mạng Việt Nam.”

Một số bộ phim sẽ được chiếu miễn phí.
Một số bộ phim sẽ được chiếu miễn phí.

Tiếp nối các hoạt động của Tuần phim, tối 23/7, Lễ Khai mạc Tuần phim khu vực miền Trung sẽ được tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh, kết hợp chiếu phim và giao lưu giữa đoàn làm phim “Thanh âm vượt đại dương” với cựu chiến binh, người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương.

Ngày 24/7, đoàn nghệ sỹ, diễn viên bộ phim “Thanh âm vượt đại dương” sẽ tiếp tục tham gia Chương trình chiếu phim và giao lưu tại tỉnh Quảng Trị. Đây là hoạt động do Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức, nằm trong “Mô hình sinh hoạt chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên thông qua điện ảnh cách mạng Việt Nam.”

Tại mảnh đất lịch sử này, Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức các hoạt động dâng hương tưởng niệm tại các nghĩa trang liệt sỹ quốc gia, thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn kết hợp chiếu phim phục vụ các anh hùng, thương binh, Mẹ Việt Nam anh hùng, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương./.

Lịch chiếu của từng cụm rạp có thể xem tại . Vé xem phim miễn phí được phát trực tiếp tại quầy vé từ 3 tới 5 ngày trước mỗi suất chiếu. Ngoài ra, các rạp cũng bố trí một số hàng ghế dành cho cựu chiến binh, gia đình chính sách đến xem trực tiếp mà không cần nhận vé trước.

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Tags:

#phim cách mạng #miễn phí #Ngày 27/7 #đề tài lịch sử #rạp chiếu phim #Tuần phim miễn phí

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