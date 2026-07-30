Không nhận ra Sa Pa thời du lịch còn hoang sơ

Lắng đọng lễ khai mạc tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 24/07/2026 06:00 Tối 23/7, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh, lễ khai mạc tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ đã diễn ra trang trọng, ý nghĩa.

Khi nghệ sĩ trở thành “đại sứ” quảng bá du lịch Hà Tĩnh 24/07/2026 06:00 Những chương trình giải trí quy mô với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng không chỉ phục vụ công chúng mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh và nâng tầm thương hiệu du lịch địa phương.

Khai mạc Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Hà Tĩnh 23/07/2026 21:16 Những bộ phim về đề tài cách mạng được công chiếu trong Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Hà Tĩnh không chỉ tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và bồi đắp đạo lý "uống nước nhớ nguồn".

Podcast truyện ngắn: Hành trình về quê của Dế Trũi 23/07/2026 19:07 "Hành trình về quê của Dế Trũi" là câu chuyện kể về Dế Trũi tự ý về quê và hoảng sợ vì lạc đường, nhưng từ đó, chú cảm nhận được sự ấm áp của tình bạn và lòng bao dung từ gia đình.

Khán giả Hà Tĩnh hào hứng đến rạp xem phim cách mạng 23/07/2026 08:30 Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại rạp CGV Vincom Hà Tĩnh đã thu hút đông đảo khán giả. Sự kiện không chỉ giúp các cựu chiến binh sống lại ký ức hào hùng mà còn khơi dậy niềm tự hào và tiếp lửa truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đằng sau những con số kỷ lục của World Cup 2026 22/07/2026 09:44 World Cup 2026 thu hút lượng du khách và người hâm mộ kỷ lục đến Bắc Mỹ, nhưng hiệu quả kinh tế du lịch "cần được nhìn thận trọng", theo các chuyên gia.

Podcast truyện ngắn: Vị biển 21/07/2026 19:07 Biển có thể khắc nghiệt, có thể lấy đi nhiều điều quý giá, nhưng cũng chính biển nuôi lớn con người bằng sự bao dung và bền bỉ.

Liên hoan lân, sư, rồng quốc tế tại Quy Nhơn diễn ra vào đầu tháng 8 20/07/2026 10:52 Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế và Lễ hội đường phố Quy Nhơn - Gia Lai năm 2026 sẽ diễn ra vào tháng 8.

Chỉ còn 3 phim Việt bám trụ phòng vé giữa cơn bão bom tấn ngoại 20/07/2026 05:00 Bức tranh mới cho thấy sức ép ngày càng lớn với điện ảnh Việt trong mùa hè 2026.

Khi AI viết văn, điều gì giữ giá trị của người cầm bút? 19/07/2026 15:17 Trí tuệ nhân tạo (AI) mở ra nhiều cơ hội mới cho sáng tạo văn học. Tuy nhiên, việc sử dụng AI cũng đặt ra yêu cầu về trách nhiệm nghề nghiệp, tính trung thực đối với người cầm bút.

Tín ngưỡng thờ Cá Ông ở Hà Tĩnh: Nét đẹp văn hóa của cư dân miền biển 19/07/2026 08:04 Tín ngưỡng thờ Cá Ông được cư dân ven biển Hà Tĩnh gìn giữ qua nhiều thế hệ, gửi gắm khát vọng bình an, đồng thời góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa biển.

Người dân Hà Tĩnh được xem miễn phí nhiều bộ phim cách mạng đặc sắc dịp 27/7 18/07/2026 08:05 Ngoài 6 bộ phim điện ảnh đặc sắc được chiếu miễn phí tại rạp CGV Vincom Plaza Hà Tĩnh, khán giả còn có cơ hội được xem phim lịch sử mới "Thanh âm vượt đại dương" và giao lưu trực tiếp với đoàn làm phim.

Thị trấn "dát" 72.000 tấn kim cương 17/07/2026 08:34 Thị trấn nhỏ Nördlingen ở Đức nổi tiếng với khách du lịch vì kim cương hiện diện gần như mọi nơi.

Những điểm nổi bật trong cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" năm 2026 17/07/2026 08:32 Không chỉ ghi nhận số lượng bài dự thi cao nhất từ trước đến nay, cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026 tại Hà Tĩnh còn tạo dấu ấn về chất lượng bài thi, sự sáng tạo trong ứng dụng công nghệ số.

Xúc động vở kịch hát "Khoảng trời con gái" 16/07/2026 22:14 Vở kịch hát "Khoảng trời con gái" đã đưa khán giả trở về những năm tháng khốc liệt ở Ngã ba Đồng Lộc, khắc họa vẻ đẹp tâm hồn, sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong, qua đó góp phần lan tỏa giá trị lịch sử và truyền thống yêu nước đến với công chúng.

Podcast tản văn: Ký sự mùa hè 16/07/2026 18:13 Tản văn kể về mùa hè tuổi mười bốn với những trải nghiệm đẹp ở quê nội, quê ngoại, cùng những áp lực học tập và sự trưởng thành của bạn nhỏ.

Trao truyền dân ca ví, giặm từ những lớp học mùa hè 16/07/2026 05:10 Từ những lớp học miễn phí đến các hoạt động trải nghiệm tại không gian văn hóa, nhiều mô hình ở Hà Tĩnh đang giúp dân ca ví, giặm đến gần hơn với thiếu nhi.

Podcast truyện ngắn: Mùa hè của bé Nu 15/07/2026 19:05 Câu chuyện kể về một mùa hè đặc biệt của cậu bé Nu với bà, gợi lên những ký ức tuổi thơ trong sáng và gửi gắm bài học ý nghĩa về tình thân, gia đình và hạnh phúc.

Xử lý 23 cơ quan báo chí đăng bài về cuốn sách "Chuyện với Thanh-Lời kể mới về ánh sáng" 15/07/2026 14:00 Sáng 15/7, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thường kỳ quý II, thông tin về công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực bản quyền, xuất bản, báo chí, du lịch...

Gần 60 người bị thương trong lễ hội chạy đua với bò tót tại Tây Ban Nha 15/07/2026 05:01 Trong mỗi lượt chạy, hàng trăm nam giới ưa mạo hiểm đã thử thách sự dũng cảm bằng cách chạy phía trước đàn bò trên hành trình dài 848,6 m qua những con phố nhỏ hẹp, quanh co của thành phố cổ Pamplona.

Podcast truyện ngắn: Nước chè xanh còn ấm 14/07/2026 19:03 Một ấm chè xanh, một thói quen cũ và những ký ức không phai. "Nước chè xanh còn ấm" là câu chuyện cảm động về tình nghĩa và nỗi nhớ.

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 500 năm ngày mất Tiến sĩ Lê Quảng Ý 14/07/2026 05:00 Lễ vinh danh giáo viên, học sinh tiêu biểu năm học 2025 – 2026 và chương trình nghệ thuật quần chúng góp phần tôn vinh truyền thống hiếu học, lan tỏa giá trị văn hóa, hiếu học của quê hương Hoành Sơn (Hà Tĩnh).

Podcast tản văn: Mùa hè trong miền ký ức 13/07/2026 19:05 Tháng Bảy về cùng tiếng ve và những miền ký ức tuổi thơ. Từ sân trường, con đường làng đến bóng dáng người thân, tất cả lại hiện về vẹn nguyên trong nỗi nhớ.

Ca sĩ người Hà Tĩnh đạt giải Quán quân Tiếng hát Bolero Việt Nam mùa 2 12/07/2026 10:38 Ca sĩ Phạm Công Hoàn (công tác tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh) vừa xuất sắc đăng quang giải Quán quân dòng Bolero trữ tình tại cuộc thi Tiếng hát Bolero Việt Nam mùa 2 - năm 2026.

Podcast tản văn: Tháng Bảy tri ân 11/07/2026 19:00 Tháng Bảy về, lòng người như lắng lại trong niềm biết ơn và tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ, thêm trân trọng giá trị của hòa bình, của quê hương hôm nay.

Podcast tản văn: Tháng Bảy về, có những ký ức chưa bao giờ khép lại 10/07/2026 19:00 Tháng Bảy, lặng lẽ và sâu lắng như một lời nhắc nhở về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Khơi thông điểm nghẽn, tạo đà phát triển văn hóa, thể thao và du lịch 09/07/2026 17:45 Những dấu ấn tích cực trong 6 tháng đầu năm là động lực quan trọng để ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh tiếp tục nỗ lực, tạo nhiều dấu ấn trong thời gian tới.

Những đôi tay giữ hồn nghề truyền thống 09/07/2026 16:16 Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều làng nghề thủ công truyền thống ở Hà Tĩnh vẫn được duy trì nhịp sản xuất nhờ những đôi bàn tay đã hằn dấu thời gian của người cao tuổi, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Chiếu miễn phí nhiều bộ phim về đề tài cách mạng nhân kỷ niệm ngày 27/7 09/07/2026 14:19 Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ sẽ chiếu miễn phí nhiều bộ phim như "Thanh âm vượt đại dương," “Đừng đốt,” “Mùi cỏ cháy,” “Những người viết huyền thoại”...