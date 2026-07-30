Không nhận ra Sa Pa thời du lịch còn hoang sơ

Từng là thị trấn vùng cao vắng bóng khách quốc tế, Sa Pa trong ký ức của nhiếp ảnh gia Hans-Peter Grumpe khác xa điểm đến đông đúc, sầm uất ngày nay.
Ba lần đến Việt Nam trong giai đoạn 1991-1993 giúp nhiếp ảnh gia người Đức Hans-Peter Grumpe xây dựng một trong những bộ ảnh tư liệu đồ sộ về Việt Nam thời kỳ đầu đổi mới. Ngoài Indonesia, đây là quốc gia ông dành nhiều thời gian khám phá nhất.
Theo Grumpe, những chuyến đi diễn ra khi ngành du lịch Việt Nam vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. Ông đi qua 20 tỉnh, thành và chụp khoảng 1.600 bức ảnh. Năm 2021, ông công bố thêm gần 400 bức ảnh chưa từng được giới thiệu trước đó.
Những chương trình giải trí quy mô với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng không chỉ phục vụ công chúng mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh và nâng tầm thương hiệu du lịch địa phương.
Những bộ phim về đề tài cách mạng được công chiếu trong Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Hà Tĩnh không chỉ tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và bồi đắp đạo lý "uống nước nhớ nguồn".
Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại rạp CGV Vincom Hà Tĩnh đã thu hút đông đảo khán giả. Sự kiện không chỉ giúp các cựu chiến binh sống lại ký ức hào hùng mà còn khơi dậy niềm tự hào và tiếp lửa truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Ngoài 6 bộ phim điện ảnh đặc sắc được chiếu miễn phí tại rạp CGV Vincom Plaza Hà Tĩnh, khán giả còn có cơ hội được xem phim lịch sử mới "Thanh âm vượt đại dương" và giao lưu trực tiếp với đoàn làm phim.
Vở kịch hát "Khoảng trời con gái" đã đưa khán giả trở về những năm tháng khốc liệt ở Ngã ba Đồng Lộc, khắc họa vẻ đẹp tâm hồn, sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong, qua đó góp phần lan tỏa giá trị lịch sử và truyền thống yêu nước đến với công chúng.
Lễ vinh danh giáo viên, học sinh tiêu biểu năm học 2025 – 2026 và chương trình nghệ thuật quần chúng góp phần tôn vinh truyền thống hiếu học, lan tỏa giá trị văn hóa, hiếu học của quê hương Hoành Sơn (Hà Tĩnh).
Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều làng nghề thủ công truyền thống ở Hà Tĩnh vẫn được duy trì nhịp sản xuất nhờ những đôi bàn tay đã hằn dấu thời gian của người cao tuổi, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.