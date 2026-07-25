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Văn hóa - Giải trí

Podcast tản văn: Hương sắc mùa hạ

Hà Lê Đan
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(Baohatinh.vn) - Lắng nghe tản văn "Hương sắc mùa hạ" để thấy mùa hạ đâu chỉ có sắc màu rực rỡ, mà còn đong đầy hương vị mộc mạc của quả chín cùng khoảng trời bình yên bên hiên nhà.

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