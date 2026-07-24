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Văn hóa - Giải trí

Podcast truyện ngắn: Ngày về

Nguyễn Hằng
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(Baohatinh.vn) - Hơn nửa thế kỷ, lời hẹn ngày trở về vẫn đau đáu trong lòng người ở lại. Một hành trình được bắt đầu từ nỗi nhớ, niềm hy vọng và khát khao đưa người lính năm xưa trở về quê mẹ.

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