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Văn hóa - Giải trí

Podcast tản văn: Tháng Bảy tri ân

Nguyễn Hằng
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(Baohatinh.vn) - Tháng Bảy về, lòng người như lắng lại trong niềm biết ơn và tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ, thêm trân trọng giá trị của hòa bình, của quê hương hôm nay.

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